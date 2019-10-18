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 Политика Украины, Общество
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Все про:алкоголь (1502) Кабмин (11275) сигареты (659) Дмитрий Дубилет (26)

 Кабмин запустил проект по детенизации рынка алкоголя и сигарет, - Дубилет

Кабинет министров Украины запустил проект по детенизации алкоголя и табака.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

Информируя о своей работе на этой должности за 50 дней, Дубилет рассказал о 7 самых важных проектах.

"Начали проект по детенизации алкоголя и сигарет ... Если коротко, планируем вывести значительную часть рынка из тени. Это спасет много жизней и добавит в бюджет 2-3 млрд в следующем году", - отметил он.

Кроме того, он сообщил, что начата тотальная диджитализация бизнес-процессов Кабмина.

"Я рассчитываю, что большинство процессов мы переведем в цифру в течение 3-6 месяцев, а потом доберемся и до других госорганов. Электронный обмен документами дожмем уже в этом году (он должен был начаться с 1 октября, но мгновенно перенастроить людей не получается)", - заявил Дубилет.

По словам министра, запущен также проект, благодаря которому удалось существенно снизить рейдерство. При этом он пообещал поделиться ближайшим временем "вдохновляющей статистикой" по этому поводу.

Кроме того, министр активно работает над концепцией проекта "Электронные больничные", а также запустил в электронной форме единый процесс подачи "ориентировок" на таможню со стороны силовиков, что, по его убеждению, снизит коррупционное давление на бизнес.

Запущен пилотный проект по централизации "поддерживающих" функций в Кабмине.

"Сейчас около 30% работников Кабмина выполняют одинаковые т.н. поддерживающие функции. Мы планируем централизовать их и вывести на новый уровень по качеству и эффективности", - пояснил Дубилет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госстат перейдет в управление секретариата Кабмина, - Дубилет

Кабмин запустил проект по детенизации рынка алкоголя и сигарет, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154560
 
 
 Топ комментарии
 
и, подскажите мальчику не писать про алкоголь и сигареты -- он тут выглядит чуть-чуть смешным
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кожен має свій план ( особливо наріки), а поки що робота є робота, так зебіли?Кабмин запустил проект по детенизации рынка алкоголя и сигарет, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5782
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это очень хорошо, написать о планах... но, результат пока плачевный.
сколько надо подождать?
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Информируя о своей работе на этой должности за 50 дней
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кожен має свій план ( особливо наріки), а поки що робота є робота, так зебіли?Кабмин запустил проект по детенизации рынка алкоголя и сигарет, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5782
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Экономика Украины растет, собираемость налогов растет, международный рейтинг Украины растет.
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Экономика стагнирует с июля,собираемость налогов растет только в мозгах зебилов,а на деле имеет место невыполнение сборов в бюджет,международный имидж бездарно просран.Зебилы,смотрите госстатистику.
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УДАЧИ!! Чем больше воя тем вернее дорога!
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Шляхом перемог.Кто не терпит-тот мацкаль..https://www.facebook.com/groups/621183518278194/
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и, подскажите мальчику не писать про алкоголь и сигареты -- он тут выглядит чуть-чуть смешным
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Тотальная диджитализация бизнес-процессов дефекации
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Цензор не спите где про принятый закон про амнистию боевикам и продажа земли иносранцам?
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Прикольно наблюдать, как дежурные порохоботы пыжаться хоть что-то ляпнуть, ничего не понимая в сказаном Дубилетом. А писать нужно, работа такая.
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Как закрытие табачных фабрик приведет к детализации рынка Или вы даёте четкий ответ или походу вы от порохоботов ничем не отличаетесь - а просто очередной зебил
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Ответ в стиле зебила и порохобота , мне не надо я не курю , а вам на рынок надо сходить хотя бы куриных мозгов купить
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...ответ в стиле вопроса. Закрытие нерентабельной фабрки не имеет отношение к политике.
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Так походу в Украине все фабрики вдруг стали не рентабельные У вас и цифры есть по фабрикам или очередной зелёный высер ?
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Табачная фабрика "В.А.Т.-Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, с 11 октября закрыла производство.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The page, об этом говорится в письме финансового директора компании Тараса Павлуся на имя и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Оксаны Нечепорук.

В связи с прекращением производства "В.А.Т.-Прилуки" просит отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 млн грн, уплаченных за них.

Ранее крупнейшие табачные компании пригрозили уходом из Украины из-за законопроекта №1049. Документ полностью перераспределяет финансовые потоки в табачной отрасли. Согласно поправке нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.
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Вот почему зебилы от своего гидранта практически ничем не отличаются Как и оно - они всегда отвечают вопросом на вопрос
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плохой аргумент, тема бени плохо раскрыта.
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Так чем ты зебил от порохобота отличаеся ? Можешь не отвечать и так понятно - ничем (
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добавь про зебоба, будет более убедительно.
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если бы порхоботы как ты читали не только заголвки, то наши еще 6 пунктов кроме табака.
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Ну наверное вы правы 2-3 млрд который предлагает заработать этот деятель намного больше 40 млрд , которые поступают в бюджет от продажи сигарет
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Ну Голландия и в не которых штатах Америки ими торгуют и ничего , а если государство что то запрещает а не хочет взять это под контроль то найдутся делки которые не уплачивая налоги будут жить с этого даже очень хорошо
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ну в Голландии и в штатах Америки казнокрадов как Порошенко садять, а не голосуют за них .
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Так сейчас у власти самый честный гидрант - пора начинать синхронно , сажать уже начали 😂😂😂правда не друзей , пора и черный рынок из тени выводить
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Я тебе ещё больше скажу в Великобритании за лже свидетельство в суде тоже минимум три года дают
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Потом прийдут следующие и начнут сажать зебилов , а может надо просто воров садить ?
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ты на пецькину хату покажи и спроси у своего вора, что с кабмина не вылазил
откуда это? ))
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Чекаю докази що він мій, інакше будеш занесений до списку тріпачів з порядковим номером Кабмін запустив проєкт щодо детінізації ринку алкоголю і сигарет, - Дубілет - Цензор.НЕТ 923864
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срать мне на тебя на твой список Кабмін запустив проєкт щодо детінізації ринку алкоголю і сигарет, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3916 Кабмін запустив проєкт щодо детінізації ринку алкоголю і сигарет, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3916
и 5 коп я тебе не дам - ты 0!!! Кабмін запустив проєкт щодо детінізації ринку алкоголю і сигарет, - Дубілет - Цензор.НЕТ 9669
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06.06.19 В правительстве предлагают повысить минимальные цены на алкоголь./ Из окна Ивана Петровича Сидорова видна боковая стена гастронома.В 80-х в ней прорубили проём и через него торговали водкой. Наблюдая за очередью за водкой и стоя в ней Иван Петрович Сидоров понял где находится пульс страны . И что независимо от того чья власть- коммунистов или капиталистов-кризису в стране предшествует повышение цены на водку.
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"Авторам альтернативных законопроектов пришло письмо, что их ждали в 14:30. В 8:40 мне позвонили, что комитет состоится в 9:00. Другим авторам звонили за 5 минут до девяти. В 9:00 часов комитет начался, а в 9:08 комитет уже рассмотрел все законопроекты." - депутат-мажоритарщик Оксана Савчук. Если что, то это то, как проходит комитет закон о продаже земли. с 9:00 до 9:08. Вот такая муйня, зебилы. А он тут рассказывает про сигареты.
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Надо быть внимательным чтоб под видом диджитализации не продали суверенитет Украины...только вчера читал в методичке что в рашке и в Украине один и тот же язык программирования JAVA ...это зрада, в Украине должен быть украинский язык программирования!!!
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Депутати від СН хочуть обкласти податками водіїв таксі
https://bykvu.com/ru/bukvy/v-sluge-naroda-hotjat-oblozhit-nalogami-voditelej-taksi/

ХА Ха, зебіли , ну що доголосувались -!! Це ж серед водіїв таксі зебілів біля 100 процентів !
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ще тра тупих порохоботів за кожний тупий висер обкласти податками Кабмін запустив проєкт щодо детінізації ринку алкоголю і сигарет, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3368
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Табачный бизнес уже дожали, судя по всему
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это тот самый гавнолет который довел приват до полной жопы?
думаю и в министерстве будет тот же результат ))
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подякуйте Мародьору за те, шо тепер в кожному дворі по дві наливайки.. може ще ціну піднімете.. то буде по наливайці в кожній квартирі Кабмін запустив проєкт щодо детінізації ринку алкоголю і сигарет, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2328
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