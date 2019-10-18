 После разведения сил на Донбассе ВСУ будут удерживаться в готовности к немедленному реагированию в случае возобновления обстрелов, - Загороднюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в пятницу в Верховной Раде во время "часа вопросов к правительству".
"Подразделения Вооруженных сил будут удерживаться в готовности к немедленному реагированию на нарушение договоренностей относительно отвода войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции в соответствии с определенными планами", - сказал он.
По словам Загороднюка, подразделениям, которые развернуты в пределах участков разведения, определены задания по организованному и поэтапному занятию рубежей и позиций за пределами участков разведения, инженерные подразделения ведут восстановление фортификационных сооружений.
"Мы уже были на этих позициях в 2016 году. Они были подготовлены в 2016 году, сейчас заканчивается их восстановление", - отметил министр.
"Кроме того… организована доставка и выдача материальных средств с полевых складов для обеспечения строительства фортификационных сооружений в районах отвода войск. Мы говорим сейчас только о двух участках. Отвод будет проводиться поэтапно, на заблаговременно подготовленные позиции с подготовленной системой траншей и ходов сообщения, оборудованные укрытиями для личного состава, местами для его проживания и также созданными условиями для выполнения боевых заданий", - сказал Загороднюк, отметив, что он был на обоих участках разведения в г.Золотое Луганской области и с.Петровское Донецкой области и удостоверился в том, что подготовка позиций ведется.
Он напомнил, что условием разведения сил и средств является выполнение условия соблюдения режима прекращения огня на обоих участках разведения, а подтверждение верификации отсутствия обстрелов должно осуществляться Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ с учетом информации, предоставляемой командованием Объединенных сил и Специальным центром контроля и координации.
Отвечая на уточняющий вопрос парламентариев, министр подчеркнул, что отсутствие нарушений режима прекращения огня на участках разведения предусматривает в том числе отсутствие обстрелов из стрелкового оружия.
"Защита гражданского населения в зоне отвода будет… обеспечиваться подразделениями Национальной полиции и других сил безопасности во взаимодействии с военно-гражданскими администрациями", - рассказал Загороднюк.
Напомним, 17 октября боевики дважды открывали огонь по окрестностям г.Золотое Луганской области, который является участком разведения сил и средств.
Согласно достигнутым на переговорах в Минске договоренностям, разведение сил в районе Золотого и Петровского должно было начаться в понедельник, 7 октября.
Основное условие начала процесса разведения - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней, что должна подтвердить СММ ОБСЕ.
В сторону Киева будут отступать)))
поучить как при нападении первую очередь были разрушены артиллерией и авиацией аэродромы,
танковые подразделения, части пехоты, прямо в казармах, на аэродромах и
полигонах накрыло снарядами и бомбами.. это когда был СССР и 4 утра 22 июня,
правда по факту уже 21 июня в 22-30 вечера немцы начали бомбить Севастополь.. и
был дан первый бой повреждено было 4 корабля, но сбито было 5 самолетов
немецких.. в упор...в городе был введен план обороны.. тому немцы не бомбили
Севастополь до конца 1941 года, зато придурок Сталин обвинил командование
гарнизона и флота в Севастополе в паникерстве и приказал всех перестрелять.. во
Загороднюк с Зедедилом что то типа СРалина...
Зачем ?
Сейчас переговорное требование, которое озвучивается российской стороной в Минске, - это введение этого закона на постоянной основе. Но он будет определяться законом, который примет Верховная Рада. Закон будете разрабатывать вы и будет внедрять Украина".
а то, что он муж одноклассниці Зе - єто просто совпадение.
А шо, вже не стріляють?
За выведение новой породы человекоподобных существ - баран зелёный безмозглый .
Специалисты отмечают высокую эффективность метода - 73 % !
Міністр оборони України Андрій Загороднюк в декларації за 2018 р. відзвітував, що володіє ТОВ "Діскавері - бурове обладнання (Україна)"
Компанія займається виробництвом, монтажем і ремонтом бурових установок для "провідних транснаціональних бурових і нафтових компаній".
Основним замовником "Діскавері" виявилася Російська Федерація.
У соціальних мережах люди нагадують, що для того, щоб вести навіть не дуже великий бізнес у РФ в областях, безпосередньо пов'язаних з видобутком газу і нафти - необхідно мати особисте заступництво когось з членів команди президента Кацапії Путіна.
скажите ему кто-нибудь что это не компьютерная игра...
и главное - сначала проконтролируйте режим полной тишины, а потом уже начните договариваться про разведение... только договариваться - и слушать тишину (не в кабинете и у моря, а в серой зоне и на "0" ) а вот когда привыкнем к тишине...тогда уже можно и начинать надеяться на соблюдение договоренностей... но не раньше!!!
пока идут обстрелы...даже просто один случайный...пардон - доверия нет! отвода нет...