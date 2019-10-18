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Все про:обстрел (8326) Донбасс (19687) Загороднюк (52) Золотое (53)

 После разведения сил на Донбассе ВСУ будут удерживаться в готовности к немедленному реагированию в случае возобновления обстрелов, - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что после запланированного разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе Вооруженные силы Украины будут удерживаться в готовности к немедленной передислокации в случае нарушения договоренностей по прекращению огня и отводу войск другой стороной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в пятницу в Верховной Раде во время "часа вопросов к правительству".

"Подразделения Вооруженных сил будут удерживаться в готовности к немедленному реагированию на нарушение договоренностей относительно отвода войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции в соответствии с определенными планами", - сказал он.

По словам Загороднюка, подразделениям, которые развернуты в пределах участков разведения, определены задания по организованному и поэтапному занятию рубежей и позиций за пределами участков разведения, инженерные подразделения ведут восстановление фортификационных сооружений.

"Мы уже были на этих позициях в 2016 году. Они были подготовлены в 2016 году, сейчас заканчивается их восстановление", - отметил министр.

"Кроме того… организована доставка и выдача материальных средств с полевых складов для обеспечения строительства фортификационных сооружений в районах отвода войск. Мы говорим сейчас только о двух участках. Отвод будет проводиться поэтапно, на заблаговременно подготовленные позиции с подготовленной системой траншей и ходов сообщения, оборудованные укрытиями для личного состава, местами для его проживания и также созданными условиями для выполнения боевых заданий", - сказал Загороднюк, отметив, что он был на обоих участках разведения в г.Золотое Луганской области и с.Петровское Донецкой области и удостоверился в том, что подготовка позиций ведется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы продолжают обстрелы Золотого и Петровского, нарушая условия разведения сил и средств на Донбассе, - Загороднюк

Он напомнил, что условием разведения сил и средств является выполнение условия соблюдения режима прекращения огня на обоих участках разведения, а подтверждение верификации отсутствия обстрелов должно осуществляться Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ с учетом информации, предоставляемой командованием Объединенных сил и Специальным центром контроля и координации.

Отвечая на уточняющий вопрос парламентариев, министр подчеркнул, что отсутствие нарушений режима прекращения огня на участках разведения предусматривает в том числе отсутствие обстрелов из стрелкового оружия.

"Защита гражданского населения в зоне отвода будет… обеспечиваться подразделениями Национальной полиции и других сил безопасности во взаимодействии с военно-гражданскими администрациями", - рассказал Загороднюк.

Напомним, 17 октября боевики дважды открывали огонь по окрестностям г.Золотое Луганской области, который является участком разведения сил и средств.

Согласно достигнутым на переговорах в Минске договоренностям, разведение сил в районе Золотого и Петровского должно было начаться в понедельник, 7 октября.

Основное условие начала процесса разведения - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней, что должна подтвердить СММ ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3154559
 
 
 Топ комментарии
 
Шо за маниакальная жажда отвести войска ?

Зачем ?
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потрібно евакуювати місцеве населення з населених пунктів які відходять до сірої зони і все замінувати. Якщо ворог піде у наступ - просто все знищити артвогнем!
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В серой зоне будет Украинская полиция и украинская администрация.
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патрульніе сепаров полосатой палочкой тормозить будут
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--немедленному реагированию в случае возобновления обстрелов, - Загороднюк
В сторону Киева будут отступать)))
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Ігорьок, якщо Зєлєнскій для "міра любой ценой" прийме рішення відвести ЗСУ акурат за кілометр за твій будинок і такий інший ідіот, як ти запропонує для тебе і твого будинку те, що ти пропонуєш для жителів Золотого-4 і Петровського, ти будеш аплодувати?
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Як цих ммм... хом'ячків (щоб не матюкатися) не вважати ідіотами? Воно само оце хвилину тому казало, що розведення неможливе, бо обстріли тривають. І тут же знову про розведення. Це зомбі. Там у те, що замість мізків вкладено лише одну програму, без варіантів.
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Дебильный дурачек откуда такая тупость то Историю слабо
поучить как при нападении первую очередь были разрушены артиллерией и авиацией аэродромы,
танковые подразделения, части пехоты, прямо в казармах, на аэродромах и
полигонах накрыло снарядами и бомбами.. это когда был СССР и 4 утра 22 июня,
правда по факту уже 21 июня в 22-30 вечера немцы начали бомбить Севастополь.. и
был дан первый бой повреждено было 4 корабля, но сбито было 5 самолетов
немецких.. в упор...в городе был введен план обороны.. тому немцы не бомбили
Севастополь до конца 1941 года, зато придурок Сталин обвинил командование
гарнизона и флота в Севастополе в паникерстве и приказал всех перестрелять.. во
Загороднюк с Зедедилом что то типа СРалина...
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И этот кучерявый первым , на белой лошади , с шашкой в бой пойдёт .
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Чувачок !! Ти про що??Яке нах розведення ? Кролів ?
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Пора уже должность министра обороны переименовывать в должность министра отступления...
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Шо за маниакальная жажда отвести войска ?

Зачем ?
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Россия требует постоянного "особого статуса" для Донбасса - замглавы МИД Прямая речь: "Так называемая "формула Штайнмайера" определяет лишь механизм введения в действие закона, определяющего некий особый статус отдельных районов. Действующий на сегодня закон введен в действие еще в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года. Философией этого закона предполагалось с самого начала, что он будет действовать только в течение 3 лет.

Сейчас переговорное требование, которое озвучивается российской стороной в Минске, - это введение этого закона на постоянной основе. Но он будет определяться законом, который примет Верховная Рада. Закон будете разрабатывать вы и будет внедрять Украина".
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ЗЄко-манду на лінію розмежування виставити разом з їхніми дітьми для гарнтування безпеки!
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простой парень из рабочей семьи.

а то, что он муж одноклассниці Зе - єто просто совпадение.
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Хотите, зебараны, гиляку? Значит будет вам гиляка)
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маньяки ведут себя так, будто ВСУ это карманные "зе-цуценята".
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Шо ты мелиш клоун сейчас не даете вразумительного ответа сепарам а потом вообще в норку забьешся
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"в случае возобновления обстрелов"
А шо, вже не стріляють?
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Судя по виду, хлопец с бодуна. Веселая компания: один не смыслит в экономике, второй сахаром приторговывает, третий не даст себя "тра...ать", четвертый ищет аномалии, пятый не может закончить предложение, на ходу все забывает...И т.д. Вот это, зебилы, ваш собирательный образ, это по сути то, кем являетесь вы. Вы думали, что будет весело и прекрасно. Вот оно это ваше "прекрасно". А пока наслаждайтесь представлением. Надеюсь, оно вам по душе.
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Вот мне интересно, этот чувак хотя бы срочную служил? Хотя бы хлеборезом? Как он видит передислокацию на исходные позиции под огнем противника? Это называется наступление, т.е. бои и потери наших бойцов. Просто маразм.
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Воюем до последнего юкраенца,для поддержания курса доллара.СУГС. Ни капитуляции.Yes могилизации..https://www.facebook.com/groups/621183518278194/
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Русский Ванька сдавайся победоносной Украинской Армии. Складывай оружие и в теплом плену тебя ждет водка, Манька и балалайка.
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И.В. Коломойский выдвинут на соискание Нобелевской премии по биологии в 2019 г .
За выведение новой породы человекоподобных существ - баран зелёный безмозглый .
Специалисты отмечают высокую эффективность метода - 73 % !
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Страна дураков, у руководства стоят идиоты
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Сто раз ДА... Поэтому остается одно -лишить дебилов прикацапленных голоса и сделать их недогражданами -по другому не выбраться...
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А обстрелы, вообще, прекращались, припадочный?
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вот этот доморощенный адмирал понимает что произойдет если перемирие сорвется (а оно сорвется 100%) и сепары займут позиции всу ? это как минимум отставка правительства, да и зеля может не усидеть
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уклонист очередной папин сыночек что может понимать в разведении и сведении, только в постели.
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Ну і де та армія буде "удерживаться" ? Вже є трагічний досвід 14 - 15 років, що багато бійців котрі б могли вижити просто позамерзали (ДАП, Дебальцеве й інш.). Зараз коли є рослинність, ще тепло і сухо то добіжать траншеями і підїдуть ровами, а білосніжною зимою в - 25 (коли раша з днривцями 100% почне наступати) просто мішені на білому картоні
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Міністр оборони Загороднюк володіє фірмою, яка постачає в РФ бурове обладнання

Міністр оборони України Андрій Загороднюк в декларації за 2018 р. відзвітував, що володіє ТОВ "Діскавері - бурове обладнання (Україна)"
Компанія займається виробництвом, монтажем і ремонтом бурових установок для "провідних транснаціональних бурових і нафтових компаній".

Основним замовником "Діскавері" виявилася Російська Федерація.

У соціальних мережах люди нагадують, що для того, щоб вести навіть не дуже великий бізнес у РФ в областях, безпосередньо пов'язаних з видобутком газу і нафти - необхідно мати особисте заступництво когось з членів команди президента Кацапії Путіна.

Після розведення сил на Донбасі ЗСУ перебуватимуть у готовності до негайного реагування в разі відновлення обстрілу, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6181
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Бл., нет слов, навыбирали пыдары пыдаров. Ну хоть одного нормального из зеленой коМанды покажите...
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От відведуть вас, дурників, на два метри нижче рівня землі
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Вот не люблю вону, но если борьба была с ней, то это хотя бы достойнее было..., а не с кучей зерыгодебилов, которые если им оставить голос побегут за шария с бойкой, во главе с полным идиотом...
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..пока что рашист делает передислокацию украинской армии со своей територии,в глубь страны,своей формулой .которую озвучил ипальником"штанмаера" , освобождая украинскую територию от защиты украинскими ВС
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Як тільки відведуть то на те місто зразу ж обдроченці прийдуть і займуть вже підготовлені укріплення. А Шо з них взяти? У них же статус бандитів, а який з бандита зиск? Він бантит і все... І потім по новой дАгАвАривАЦА і так до Києва можна відступати... Цього козлорилим і треба...
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Стратех на палочке, дать бы тебе кубов десять земли перелопатить...
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Это наш министр обороны? Полиция уже обеспечивала безопасность на территориях захваченных оккупантами.
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Похоже что войска будут отводить до границ Донецкой и Луганской областей,потом дадут автономию.Или же хотят вооруженного противостояния внутри страны.
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да?
скажите ему кто-нибудь что это не компьютерная игра...
и главное - сначала проконтролируйте режим полной тишины, а потом уже начните договариваться про разведение... только договариваться - и слушать тишину (не в кабинете и у моря, а в серой зоне и на "0" ) а вот когда привыкнем к тишине...тогда уже можно и начинать надеяться на соблюдение договоренностей... но не раньше!!!
пока идут обстрелы...даже просто один случайный...пардон - доверия нет! отвода нет...
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"И в случае обстрелов займут позиции в соответствии с определенным планом". Какие позиции новые или старые? А смогут ли они вернуться на свои позиции? Зекоманда затеяла очень опасный эксперимент над Украинской армией и населением Золотого.
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Я так понял. что несмотря на гибнущих каждый день участников АТО, ВСУ не находится до сих пор в "немедленном реагировании".
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Дебальцево нам отдадут в соответствии с минскими соглашениями?
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