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 Террористы продолжают обстрелы Золотого и Петровского, нарушая условия разведения сил и средств на Донбассе, - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подчеркивает, что в настоящее время незаконные вооруженные формирования нарушают условие разведения сил и средств на Донбассе - продолжают обстрелы, в частности в районе н.п. Золотое.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава Минобороны заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"Условием начала разведения сил и средств на линии разграничения должно быть подтверждение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отсутствия нарушений режима (прекращения огня. - Ред.) - не менее семи суток. В настоящее время это условие не выполняется той стороной - стороной бандформирований, которые продолжают обстрелы регулярно. Так, вчера был обстрел в районе разведения Золотое", - сказал Загороднюк.

При этом он подчеркнул, что сейчас речь идет только о двух участках - в Золотом и Петровском.

"Другие участки – это вопрос, который будет решаться в будущем. Сейчас мы этот вопрос не комментируем", - сказал министр.

Напомним, 17 октября боевики дважды открывали огонь по окрестностям г.Золотое Луганской области, который является участком разведения сил и средств.

Согласно достигнутым на переговорах в Минске договоренностям, разведение сил в районе Золотого и Петровского должно было начаться в понедельник, 7 октября.

Основное условие начала процесса разведения - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней, что должна подтвердить СММ ОБСЕ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154557
 
 
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Нові бариги. У них там торговиє партньори.
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Цитати Великих людей - "Надо прекратить стрелять" ( Вофка Сцикун)
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или вот еще - "Закончу войну за две недели" (Пэтро Брэхло)
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Та не буде в них жодного розведення , то не тре ******* і то не тре лугандонцям , вони ж розуміють що ПОТІМ ім (єліті ) треба буде валити з того Донбаса або на шконку йти до укр зони
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Ви ще не сходили у нужник з підписаною формулою Штанмайєра?
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А где это "Солнцеликий"? Учит в чем разница между Латвией и Литвой? Прокоментировал бы как то или у него уже 5 день не стреляют?
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