 Обстрел автомобиля в Днепре: задержан подозреваемый в убийстве 27-летнего водителя. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Днепропетровской области.

Во время обыска у подозреваемого было изъято орудие преступления - гладкоствольное охотничье помповое ружье.

"В результате принятых мер за совершение указанного преступления установлен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины безработный житель г. Днепр, 1989 года рождения. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. За совершение умышленного убийства ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

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По факту убийства мужчины в собственном автомобиле следственным управлением ГУНП в Днепропетровской области начато уголовное производство с правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). На месте преступления обнаружено и изъято семь стреляных гильз и другие вещественные доказательства.