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 Обстрел автомобиля в Днепре: задержан подозреваемый в убийстве 27-летнего водителя. ФОТО

За совершение умышленного убийства в г. Днепр полиция задержала 30-летнего мужчину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Днепропетровской области.

Во время обыска у подозреваемого было изъято орудие преступления - гладкоствольное охотничье помповое ружье.

Обстрел автомобиля в Днепре: задержан подозреваемый в убийстве 27-летнего водителя 01

"В результате принятых мер за совершение указанного преступления установлен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины безработный житель г. Днепр, 1989 года рождения. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. За совершение умышленного убийства ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

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По факту убийства мужчины в собственном автомобиле следственным управлением ГУНП в Днепропетровской области начато уголовное производство с правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). На месте преступления обнаружено и изъято семь стреляных гильз и другие вещественные доказательства.

Источник: https://censor.net.ua/n3154549
 
 
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а был бы помповик у пострадавшего, все бы разошлись миром....
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За совершение умышленного убийства ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободыИсточник:https://censor.net.ua/n3154549 А що це в нас за закони каральні такі я не зрозумів?!!!! За навмисне вбивство від 7 років???????? ! Можли во повинно бути від 15 років! І взагалі якби від мене залежала законотворча діяльність, то в законах вилок ВІД і ДО не було б. І закон чим він коротший, лаконічний та чіткий тим краще, а не воду мутити вилками та фразами типу - та посилаючись на інші нормативні акти...
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заголовок нагадав анекдота про лекцію "Чотири види любові з демонстрацією слайдів"
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