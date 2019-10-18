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 Полиция проверяет факты незаконной трансплантации человеческих органов в одном из частных медцентров Киевщины

В Киевской области полиция проверяет факты незаконной трансплантации человеческих органов в одном из частных медицинских центров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

По факту нарушения требований действующего законодательства об охране труда в одном из частных медицинских центров работники Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 271 Уголовного кодекса Украины.

"В ходе расследования полицейские узнали, что в медцентре могут происходить незаконные медицинские операции. По новоявленному факту полицейские открыли уголовное производство по ст.143 (Нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека) Уголовного кодекса Украины и провели санкционированный обыск в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Сотрудники Бориспольского отдела полиции совместно с оперативниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киевской области изъяли документацию, технологическое оборудование, в частности, криохолодильные камеры с различными биологическими образцами.

По изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы. Сейчас полицейские устанавливают происхождение биологических образцов и с какой целью они там хранились.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154545
 
 
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Так супруниха приняла закон по которому разбирать на запчасти можно без какого либо согласия, вот и работают люди
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Да. Не успела Доктор смерть разрешить трансплантацию, а тут уже греют руки потрошители. В стране, где нет правосудия, нет страховой медицины, нет медицинской юриспруденции и юристов, которые следят за медучреждениями, назначениями, врачами, в стране где нет независимой патологоанатомической и судмедэкспертной службы нельзя разрешать трансплантацию.Создайте все это, а потом и занимайтесь пересадками.
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ВРИО министра "приняла закон". Откуда вы повылазили, пустоголовые?
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"В ходе расследования полицейские узнали, что в медцентре могут происходить незаконные медицинские операции.Могут-не значит происходят..Это как вломиться в Кабмин..всех арестовать ..мотивируя тем что в Кабмине могут происходить коррупционные действия..!!!
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