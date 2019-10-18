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Все про:задержание (5525) Лещенко (585) Кононенко Игорь (389)

 Кононенко опроверг свое задержание в "Борисполе": Я в Стамбуле, а относительно уровня инсайдов Лещенко у меня давно нет иллюзий

Бывший народный депутат Украины Игорь Кононенко опроверг распространенную экс-нардепом Сергеем Лещенко информацию о своем задержании в аэропорту "Борисполь" (Киев) при попытке пересечь границу и сообщил, что в настоящее время находится в Стамбуле (Турция) и после этого планирует отправиться в Китай.

Об этом он написал на своей странице в Facebook передает Цензор.НЕТ.

"Приземлился в Стамбуле и с удивлением узнал, что Сергей Лещенко заявил, что мне запрещено покидать Украину. Относительно уровня инсайдов Лещенко у меня давно нет иллюзий, но в который раз расстроился, что СМИ со скоростью света начали делать заявления Лещенко новости. Официально сообщаю, что я не нанимал Лещенко к себе пресс-секретари и не давал ему полномочий комментировать, связанное с моей персоной. Прошу журналистов обращаться ко мне, когда вы делать новости обо мне", - написал Кононенко.

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Также он добавил, что после Стамбула планирует посетить Китай: "Там по приглашению китайской стороны принимать участие в большом теннисном событии, о котором расскажу чуть позже".

Кононенко опроверг свое задержание в Борисполе: Я в Стамбуле, а относительно уровня инсайдов Лещенко у меня давно нет иллюзий 01

Как сообщалось ранее, экс-нардеп Сергей Лещенко написал, что экс-нардепа задержали в аэропорту "Борисполь" "в связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств".

Источник: https://censor.net.ua/n3154544
 
   
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Кононенко должен давно быть в тюрьме, а не в Стамбуле. Зелень все никак не наберется смелости и политической воли садить преступников.Выдумывают всякие отговорки 4 мес., лишь бы народу мозги пудрить.
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Пусть Моника наберется смелости
- и посадит Медведчука или Шуфрича...

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видать задержать великого лысого чоловика у зелюков кишка тонка и ручонки слабоваты Кононенко опроверг свое задержание в "Борисполе": Я в Стамбуле, а относительно уровня инсайдов Лещенко у меня давно нет иллюзий - Цензор.НЕТ 3716
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Сер Лєщ нагадав не лише про себе, але й про свою репутацію. 😁
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Отсутствие мафиози в стране и стах вернуться сюда меня вполне бы устроил
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жаль..со свинрчуком было бы веселее!!!, но подождем тебя из китая..с пьетей сядешь!!!
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Вовремя успел слинять.
Лети в Киев,будет "Прилетел в Киев,одели наручники,илюзии пропали"
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В костюме с бабочкой?. Или зеленые предпочитают просто в трусах? Что в общем-то не является незаконным. Ах да, я не про Лещенко, если что. Хотя...
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Бггг))) а зебильо все надеется, что Пороха посадят)))) зебонутые такие зебанутые...
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