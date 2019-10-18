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 Политика Украины
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Все про:Генштаб ВС (999) Таран Алексей (1)

 "Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии", - замглавы Генштаба ВСУ Таран

Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. ВСУ, соответственно, готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Tyzhden.ua сообщил начальник Главного управления подготовки - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины полковник Алексей Таран.

"Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ соответственно готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии", - сказал он.

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Также Таран отметил, что на сегодня в Украине есть достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направлениях.

Источник: https://censor.net.ua/n3154542
 
   
 Топ комментарии
 
А шо до сих пор не напала? А куда делся Крым и Донбасс, и тд?
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Вам плохо жилось при Порошенко вы устаАЛИат вайны добро пожаловать в новую реальность от зелёной пейсатая шмаркли
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Дело Турчинова живет.
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Поэтому надо быстрее отводить войска и переставать стрылять
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а шо, це почти уже молитва со стороны секты призывателей ахрессии: расея напади!, расея напади! "Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии", - замглавы Генштаба ВСУ Таран - Цензор.НЕТ 3884
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А шо до сих пор не напала? А куда делся Крым и Донбасс, и тд?
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а шо, в кыйыве уже на хрещатику зеленые человечки бурогозят?
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Да вы не стесняйтесь говорите прямо напала или нет? А то как пытать казнить гражданских граждан Украины и не только, и за это медали получать пожимая руки педофилу, та герои, а как признать это, так авыдокажите, вывсёврёте.
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а шо нам стесняться, приходят тут всякие и кричат в опу: змей, выходи. драться будем! "Росія готується до проведення широкомасштабної військової агресії", - заступник голови Генштабу ЗСУ Таран - Цензор.НЕТ 436
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ой, грыша, грыша,
поехала твоя крыша "Росія готується до проведення широкомасштабної військової агресії", - заступник голови Генштабу ЗСУ Таран - Цензор.НЕТ 683
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грыша, проветри чердак и проверь пердак, шо то там не так
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Ну вы чё то перепутали это не сайт для гомосексуалистов, что б обсуждать этот ваш орган используемый для секса. Напомню ваши слова "расея напади!". Так напала или нет. Всё с начала стеснительный вы наш?
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какое то вы, ейбогу, озабоченное и непонятливое, зайдите на сайт президента и задайте вопрос, думаю вам ответят "Росія готується до проведення широкомасштабної військової агресії", - заступник голови Генштабу ЗСУ Таран - Цензор.НЕТ 8227
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А они так будут по кусочку отдавать Украину и говорить, что она готовится напасть "широкомасштабно". А Кацапия не широкомасштабно скоро всю Украину захватит. Пока они про формулы дебильные рассуждают да сокращают военный бюджет, их скоро кацапы за жопу схватят в собственном доме, а их жен трахать будут, а детей убивать.Зеленые олигофрены не умеют думать наперед и готовиться к реалиям.
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Ну так а для чего они к власти приводили клоуна? Они вообще думали что при ьтаком главнокомандующем армия разбежится сразу же.
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ну если не разбежалась при ПеПе, то уже не разбежится
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У ***** є традиція: Завжди, перед перемовинами по Донбасу армія рф проводить повномасштабну військову агресію.
І перед наступною зустріччю ми також побачимо загострення на фронті. Це такий важіль тиску *****, по іншому воно не вміє.
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Сподіваємось, що ворог відчує, що зараз не серпень 2014 і навіть не лютий 2015 р.
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Хай й не мріють, будем відбиватися Мендель! "Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии", - замглавы Генштаба ВСУ Таран - Цензор.НЕТ 7412
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Вам плохо жилось при Порошенко вы устаАЛИат вайны добро пожаловать в новую реальность от зелёной пейсатая шмаркли
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А казали, Порошенко лякає. А ці, що заспокоюють?
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На Порошенка казали всяку гидоту, ті, хто ненавидить незалежну Україну. Їм краще хай буде гірше, аби тільки тут росіяни правили "хахлами".
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фихня... потом Зепопеон Беняпарт поведет наше войско на мацкву по формуле штрахемахера.
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Так надо им помочь - для этого и придумали отвести ВСУ с укрепленных позиций
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Так вам же сказали где то посредине Днепра
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с новой зеленой командой и срединой Днепра не ограничатся, они всю Украину готовы сдать
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сокращайте госаппарат и спикеров в погонах!, делайте профармию!, закупайте-разрабатывайте вооружение!, вводите армейский налог в 10%!!!, стройте патронные заводы, склады....
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Ну за 6 лет уже можно было и подготовиться к обороне и армию до зубов вооружить. Только Европа и США дали Украине столько денежной помощи что можно было не один полностью укомплектованый авианосец купить.
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Скорее бы напала, а то украинцы сами вернуть Крым и Донбасс не решаются. А так - нападут и пойдет Украина отбиваться до Москвы.
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"развєдєнiє" войск нужно провести - чтоб х#йлу удобнее было.
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Зверніть увагу, що автівка з синіми номерами забезпечує супровід цієї вакханалії!
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Что дальше, какие ваши действия? Вы проводите мобилизацию? Сборы резервистов? Срочное формирование отрядов тер. обороны? То что россия готовится без вас все понимают, не понимают готовится ли Украина к отражению агрессии.
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Так він і пише: "у нас достатня кількість органів управління".... чи може він про органи гри на роялі?
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Считаю что армия рфии не готова к войне психологически , это не парад в Грузию , это
идти под пулеметы против серьезного противника . Арми которая отказывется от своих пленных обречена на поражение .
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Ну, це вже останьому ідіоту зрозуміло. Хоча ні я тут занадто оптимістичний безнадійних ідіотів в нас більше. Тут питання в іншому, до чого ви готуєтесь, як армія, як керівництво держави і як народ вцілому. До чого?
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Ну опять начались эти страшилки, хотели бы напасть напали еще в 2014, а сейчас уже нет никакого смысла.
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А Украина готова к обороне? Или разводим отводим.
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