 "Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии", - замглавы Генштаба ВСУ Таран

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Tyzhden.ua сообщил начальник Главного управления подготовки - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины полковник Алексей Таран.

"Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ соответственно готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии", - сказал он.

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Также Таран отметил, что на сегодня в Украине есть достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направлениях.