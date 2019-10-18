 "Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии", - замглавы Генштаба ВСУ Таран

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Tyzhden.ua сообщил начальник Главного управления подготовки - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины полковник Алексей Таран.
"Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ соответственно готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии", - сказал он.
Также Таран отметил, что на сегодня в Украине есть достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направлениях.
поехала твоя крыша
І перед наступною зустріччю ми також побачимо загострення на фронті. Це такий важіль тиску *****, по іншому воно не вміє.
Весна 2006 года. "Во всём виноват Майдан" (с)
Если будет приказ наступления на Украину, то сами же офицеры России ударят по Кремлю ядерным.
идти под пулеметы против серьезного противника . Арми которая отказывется от своих пленных обречена на поражение .