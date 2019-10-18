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 Политика Украины, Общество
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 Неважно, сколько продлится оккупация Крыма, - он вернется в Украину, - Кулеба

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба уверен, что исторические события сложатся так, что аннексированный Россией Крым вернется под контрольно Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Для меня неважно, сколько лет будет длиться аннексия Крыма, я абсолютно уверен, что Крым будет освобожден. Сложатся так исторические обстоятельства, мы будем содействовать тому, чтобы они так сложились и Крым вернулся в Украину", - сказал Кулеба.

По его мнению, изменение ментальности населения полуострова за период его аннексии, не должно влиять на стремление Украины вернуть свою территорию.

"Мы знаем, что там была своя ментальная специфика и до начала попытки незаконной аннексии Крыма Россией. Но это вопрос, который мы будем решать отдельно. Будем решать проблемы по мере их поступления. Сначала вернем Крым, а потом будем решать, что делать с этими людьми", - сказал Кулеба.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154541
 
 
 Топ комментарии
 
Эх, перекрыть бы кулебе кислород, а потом снова подать. И неважно, сколько продлится асфиксия...
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Коли будуть умови для його повернення, там проживатиме кацапня.
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Неважно, сколько продлится оккупация Крыма, Кулеба все это время будет говорить, что он вернется. Такова суть истинного патриотизма - говорить, говорить, говорить....
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Кулеба правильно мыслит,одобряю и поддерживаю. Крым рано или поздно все равно будет украинским.
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Эх, перекрыть бы кулебе кислород, а потом снова подать. И неважно, сколько продлится асфиксия...
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Коли будуть умови для його повернення, там проживатиме кацапня.
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Весьма оптимистичный прогноз от Кулебы.... Будем ждать пока не сложатся соответствующие исторические обстоятельства.... Сколько ждать - хз....
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Особливо для тих, хто втратив Батьківщину, чи тих, кого кидають там в буцибагні за сфальсифікованими звинуваченнями
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Неважно, сколько продлится оккупация Крыма, Кулеба все это время будет говорить, что он вернется. Такова суть истинного патриотизма - говорить, говорить, говорить....
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Даже если произойдёт экономического чудо и Украина войдёт в хотя бы в 20 передовых стран. Крым сам не вернётся по тем же причинам почему Северная Корея не возвращается к Южной Корее и Тайвань не возвращается к Китаю
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