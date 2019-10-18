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 Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке пассажиров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ст.133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан" № 166-IX, принятый парламентом 3 октября 2019 года.

"Документ направлен на уменьшение случаев безосновательного отказа в льготной перевозке граждан, восстановление социальной справедливости и снижение напряжения в обществе", - сообщается на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Закон увеличивает санкции за безосновательный отказ водителей автотранспортных средств от льготной перевозки граждан. Документ предусматривает наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (до этого - 8 необлагаемых минимумов доходов граждан).

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Как сообщалось, соответствующий законопроект №0893 о внесении изменений в ст.133-1 Кодекса об административных правонарушениях во втором чтении и в целом 3 октября поддержали 303 народных депутатов.

Необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3154540
 
   
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- Финансовая пропасть,- сказал Остап, - самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь(с)
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Тепер на зло порохоботам і свині порошенку - водії маршруток - будуть платити штраф за відмову перевозити учасників АТО 850 (а раніше при свині порошенку було 136)
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и будут громадяне перевозить всяких там вытиранов и ахтывыстов за свой личный счет!
слава зеле-пэрэможцу!
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сгынь, прыщавое
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А Закон о компенсации проезда льготников из бюджета не подписал?
Следующий мудрый шаг это раздача льгот на бесплатный хлеб и молоко за счет частных магазинов.
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Это нужное дело, но механизм исполнения должен быть простым и действенным, а не просто строчками на бумаге... Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке пассажиров - Цензор.НЕТ 9939
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а когда будут штрафы за несвоевременную оплату компенсации из бюджета?
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Так шо теперь всех голосовавших за Монику бесплатно возить ? Ониж все нахрен инвалиды
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Здесь сразу два позорных проступка. 1) Обязанности государства перекладываются на налогоплательщиков. 2) Принятие очередного закона, не исполняемого обществом на практике
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Правильно. Дневной заработок водителя 500-700 грн - это всё что остается после заправки автобуса и сдачи "плана" руководству, 1500-2000 грн. . Один раз отказал льготнику - потерял 850 грн, заработок за 1 или 2 дня. А директор АТП потерял пол-плана с одного автобуса.
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