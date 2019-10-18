 British American Tobacco остановила производство в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The page, об этом говорится в письме финансового директора компании Тараса Павлуся на имя и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Оксаны Нечепорук.
В связи с прекращением производства "В.А.Т.-Прилуки" просит отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 млн грн, уплаченных за них.
Ранее крупнейшие табачные компании пригрозили уходом из Украины из-за законопроекта №1049. Документ полностью перераспределяет финансовые потоки в табачной отрасли. Согласно поправке нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.
На Прилуцкой табачной фабрике производили более 10 марок сигарет, среди которых Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri и "Прилуки". Продукция компании экспортируется в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Болгарию, Казахстан и сети Duty Free крупнейших аэропортов мира.
Сейчас впору начинать делать такую же интерактивную карту только "Предприятия и заводы ЗАКРЫВШИЕСЯ в Украине с приходом к власти "зе-каманды".
Причем - отдельным цветом тех, кого просто кошмарили по беспределу (как Арселор Миттал).
Аллан Левитов
1) 1200 человек отправляются проводить все свое время с семьями; хз, сколько еще смежников "откинется" - обычная пропорция где-то 7-8 смежников на одного рабочего, если я еще что-то помню со студенческих времен; нормально так для города с менее чем 60 тыс. жителей
2) бюджет должен вернуть производителю примерно полмиллиарда грн предоплаты за акцизные марки
3) минус миллиарды налоговых поступлений
4) минус экспортная выручка (Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri экспортировались в десяток стран)
5) курево подорожает - к бабке не ходи
Анатолий Дацюк
не стане сигарет в Україні ??
))))))))))))
ввечері 19 листопада шторм прибив буксир до берега поблизу мису Ланжерон в Одесі.
Проте набагато цікавішою була баржа, яку транспортував буксир "Паралель" і відчепив під час екстреної ситуації.
Баржу прибило до берега поблизу міста Чорноморськ, його взяла під охорону прикордонна служба і виявила там мільйони пачок цигарок.
Одеські ЗМІ, а також журналіст Юрій Бутусов повідомляли, що на баржі може бути близько 5 мільйонів пачок цигарок.
в Кабміні було створено робочу групу, яка розробляє ідею підняття мінімальних роздрібних цін до 22 грн за пачку, а з 1 січня 2018 року - до 28 грн за пачку.
В її роботі бере активну участь профільна асоціація Укртютюн, що об'єднує провідних виробників -
"Філіп Моррис - Україна",
"Джей Ті - Україна",
"Імперіал Тобакко Продакшн - Україна"
і "В.А.Т. - Прилуки". Разом ці компанії контролюють майже 100% українського тютюнового ринку.
"Мінімальну ціну просувають красиво і креативно. Вводять вигадані коефіцієнти, головне завдання яких - витіснення з ринку дешевих сигарет. Офіційно мета благородна - збільшити надходження до бюджету. В дійсності це створення монополії і знищення українських виробників. Коли конкуренти будуть знищені - ціни злетять ще вище. Це класика картельної змови", - вважає експерт.
тобто ЗАРАЗ ТЮТЮНОВА МАФІЯ "БЕРЕ НА ПОНТ" УРЯД. ЗАКРИВШИ ОДНУ ФАБРИКУ,І ОЦІНЮЮЧИ РЕАКЦІЮ..
щО РОБИТИ УРЯДУ -Я ПОЯСНИВ -полегшити відкриття малих тюТЮНОВИХ ФАБРИК І НАВІТЬ ПОДАРУВАВШИ ЇМ ПЕВНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦИЗНИХ МАРОК ДЛЯ ПОЧАТКУ..