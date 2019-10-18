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 Политика Украины
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 Власть устроила шоу с задержанием Гладковского, чтобы отвлечь внимание общества от "формулы Штайнмайера", - Герасимов

Команда Петра Порошенко заинтересована в прозрачном и беспристрастном расследовании обвинений в адрес Олега Гладковского.

Об этом сказал в комментарии журналистам сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ.

"Большая ложь всегда начинается с маленькой лжи. Насколько мне известно, информация о том, что Гладковский был задержан в аэропорту "Борисполь" при пересечении границы – это фейк, ложь и эта информация не соответствует действительности. После того как Гладковский был предупрежден, что у него есть определенные ограничения на передвижение, он спокойно сел в автомобиль и уехал из аэропорта "Борисполь" домой. Но это ломало сценарий шоу, поэтому начались задержания и так далее... Также хотел бы вам открыть страшную тайну – господин Гладковский сотрудничал со следствием, а за последние несколько месяцев и неоднократно выезжал из Украины и возвращался обратно. Вообще, что касается расследования, то и Петр Порошенко, и наша политическая команда, больше других заинтересованы в его прозрачности и эффективности",- сказал Герасимов.

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Он отметил, что сегодняшние события связаны с попыткой властей отвлечь внимание общества от капитуляции. "Хотел бы вам напомнить, что именно Петр Порошенко, например, по ситуации с "Укроборонпромом" сделал все, чтобы расследование было объективным и беспристрастным. Гладковский тогда был уволен с должности, и именно президент Порошенко обратился в НАБУ с просьбой расследовать это дело. Но сегодня уже понятно, что дело против Гладковского – это была предвыборная технология. По данным источников, произошедшее сегодня, вообще не связано с "Укроборонпромом", с расследованием Бигуса, это связано с закупками автомобилей "МАЗ". "Мазы" на десятки миллионов гривен закупаются даже сейчас. Вы можете спросить у армейцев, которые с грузовых авто они бы хотели получить? Когда я об этом спрашивал, находясь на передовой, то в первую очередь части хотят получать "Мазы". События, которые произошли сегодня, касающиеся "формулы Штайнмайера", капитуляции и разведения войск. И если кто-то думает, что этим шоу он отвлечет внимание украинского общества от капитуляции, то он глубоко ошибается",- подчеркнул Герасимов.

Ранее стало известно, что Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Также на Цензор.НЕТ: Гладковский должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель. Его задержание - попытка создать картинку для ТВ, - пресс-служба "Богдана"

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

Читайте также: Скоро вы увидите результат, - Зеленский о расследовании дела Гладковского

О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3154537
 
 
 Топ комментарии
 
После 31 декабря у Герасимова и у других Песов тоже закончится депутатская неприкосновенность. Поэтому такой вой.
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Скажите сколько вооружений принято после ухода "свинарчуков порошенка"???? Где массовое поступление тяжёлого вооружёния в ВСУ??? Почему тормозятся программы по новому вооружению???
Я знаю что стучу в пустую стену!!!! Быдло не хочет в армию, даже на 1 год срочки!!! И параша не враг!!! Это Свинаруеи затеяли войну, чтобы обогатиться!
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Ще один безсрібник заголосив. І ти там будеш.
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После 31 декабря у Герасимова и у других Песов тоже закончится депутатская неприкосновенность. Поэтому такой вой.
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Да...? а шо тогда идиота Герасимова не задержала, шо бы отвлечь внимание от...? Или судьба идиота Герасимова глубоко пох обществу, или Герасимов таки идиот.
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Гладковский не перевесит интерес общества к суверенитету Украины.Не того полёта гусь Власть устроила шоу с задержанием Гладковского, чтобы отвлечь внимание общества от "формулы Штайнмайера", - Герасимов - Цензор.НЕТ 1555
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На рожу этого герасима посмотрите...оно ещё с комсомольских времён к нам приползло и по прежнему готово лизать, брехать, воровать и целовать дупу хозяину...
Артур Герасимов: от пособника бандитов до представителя Президента

http://argumentua.com/stati/artur-gerasimov-ot-posobnika-banditov-do-predstavitelya-prezidenta

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А також від повернення Приватбанку Клопомойському!
Вчора мало бідбутися відповідне судове засідання і вчора ж, для розосередження уваги відбуловся:
Засідання по Пашинському
Затримання Гладковського.
Цирк Кононенком.
При цьому Зєєєєля ховався у Литві, типу він не при ділах!

Але через ухвалу Лондонського суду все пішло на перекосяк. Поверненняя Приватбанку Коломлйському довелося призупинити, а зупинити інші запущені процеси не змогли, через брак координації.
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Все йде за їх планом... Коломойському і не потрібен приватбанк (якщо виведуть те, що вкинули з бюджету, буде лише пуста оболонка). Зате Коломойський претендує на 1 млрд. доларів компенсації. Розглядати будуть вже в Україні.
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андрий жопун это тебе для ума...хотя какого ума если ты дебил и поддерживаешь того кто воровал во время войны , сажал добробатов и не сажал свинарчуков ....

Артура Герасимова поймали на связях с террористами. https://politeka.net/news/423130-novogo-glavu-bpp-pojmali-na-svyazyah-s-terroristami/
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Ти б дурень ще на "рускую вєсну" послався! Власть устроила шоу с задержанием Гладковского, чтобы отвлечь внимание общества от "формулы Штайнмайера", - Герасимов - Цензор.НЕТ 7122
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Іван... Це сепарсько-кацапський сайт. На нього може посилатись лише сєпар, або кацап. Хто ти?
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Тебя в школе звали "носок" ? Я по свойски, носок, пойми, ты - тупой, брехливый и холуй шокопараши....это диагноз ... больше читай... Каждый шоколадный тампекс пытается изогнуться и брехануть что-то на его взгляд обеливающее гнидушоколадную, увесистое в его понимании ... тупота брехливая...где вас набрали...
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Носок, я українець, а ты больше читай, тогда узнаешь що нікнейм - це просто - ні про що, це погоняло в спїлкуваннї в нетї, яке нїякого звязку не має нї з нацїональністю, ні з чим небудь ще... Усьок, носок ?
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а ведь, шо главное, задержали абсолютно невинного человека, который и знать не знал с какой стороны к корыту подходить. даром, шо свын
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Можно и так сказать - Поршенко устроил шоу с формулой, что бы отвелеч народ от своих преступлений.
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Совершенно верно. Петя-параша мастер брехни, фальсификаций, воровства и аморальности. Всю жизнь проработал чиновником с фиксированой зарплатой и стал долларовым миллиардером ....папа наследство оставил (2 млрд....) выйдя второй раз из тюряги... Дебилы - это сила, идём ещё демонстрировать...
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жопун, 5 грн. за пост пошло, давай ещё...парашная затычка...
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Тіхо сам с собою, лєвою рукою, я вєду бєсє-є-ду! Влада влаштувала шоу із затриманням Гладковського, щоб відвернути увагу суспільства від "формули Штайнмаєра", - Герасимов - Цензор.НЕТ 4772
Сам пише, сам собі відповідає...
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Чёрный социолог президента. Дело Артура Герасимова. http://crime-ua.com/node/22303

Даже напрягаться не надо чтобы найти на эту харю компромат...
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Хлопчику, інтернет це величезна стіна сараю, на йкій пишуть що завгодно!
У мене на сараї хтось "Х№Й" написав, а насправді там дрова лежать! Влада влаштувала шоу із затриманням Гладковського, щоб відвернути увагу суспільства від "формули Штайнмаєра", - Герасимов - Цензор.НЕТ 5201
До речі, якщо ти десь прочитаєш, що Зє! пасивний гомосексуаліст і вони з Богданом коханці ти в це відразу ж повіриш і почнеш кидати посилання? Влада влаштувала шоу із затриманням Гладковського, щоб відвернути увагу суспільства від "формули Штайнмаєра", - Герасимов - Цензор.НЕТ 7668
Ну думати ж треба головою!
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Скажите сколько вооружений принято после ухода "свинарчуков порошенка"???? Где массовое поступление тяжёлого вооружёния в ВСУ??? Почему тормозятся программы по новому вооружению???
Я знаю что стучу в пустую стену!!!! Быдло не хочет в армию, даже на 1 год срочки!!! И параша не враг!!! Это Свинаруеи затеяли войну, чтобы обогатиться!
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Агов, "патріоти"! А КрАЗ вже не підходить? Треба за валюту купувати? Брехуни й злодюжки!
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Брехливый рупор брехливого патрона и партии под названием "ПЕС"
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тут все верно -
Народ уже давно кричит - где посадки ? Тут Штайнмайер на носу и начал падать рейтинг . Белецкий и народ пугонул и Штайнмайера уже нет , а тут и Ряботряпка засуетилась . типо кого то будут садить .Все наигранно .Друг Безлера .товарищь Герасим прав .
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