 Власть устроила шоу с задержанием Гладковского, чтобы отвлечь внимание общества от "формулы Штайнмайера", - Герасимов

Об этом сказал в комментарии журналистам сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ.
"Большая ложь всегда начинается с маленькой лжи. Насколько мне известно, информация о том, что Гладковский был задержан в аэропорту "Борисполь" при пересечении границы – это фейк, ложь и эта информация не соответствует действительности. После того как Гладковский был предупрежден, что у него есть определенные ограничения на передвижение, он спокойно сел в автомобиль и уехал из аэропорта "Борисполь" домой. Но это ломало сценарий шоу, поэтому начались задержания и так далее... Также хотел бы вам открыть страшную тайну – господин Гладковский сотрудничал со следствием, а за последние несколько месяцев и неоднократно выезжал из Украины и возвращался обратно. Вообще, что касается расследования, то и Петр Порошенко, и наша политическая команда, больше других заинтересованы в его прозрачности и эффективности",- сказал Герасимов.
Он отметил, что сегодняшние события связаны с попыткой властей отвлечь внимание общества от капитуляции. "Хотел бы вам напомнить, что именно Петр Порошенко, например, по ситуации с "Укроборонпромом" сделал все, чтобы расследование было объективным и беспристрастным. Гладковский тогда был уволен с должности, и именно президент Порошенко обратился в НАБУ с просьбой расследовать это дело. Но сегодня уже понятно, что дело против Гладковского – это была предвыборная технология. По данным источников, произошедшее сегодня, вообще не связано с "Укроборонпромом", с расследованием Бигуса, это связано с закупками автомобилей "МАЗ". "Мазы" на десятки миллионов гривен закупаются даже сейчас. Вы можете спросить у армейцев, которые с грузовых авто они бы хотели получить? Когда я об этом спрашивал, находясь на передовой, то в первую очередь части хотят получать "Мазы". События, которые произошли сегодня, касающиеся "формулы Штайнмайера", капитуляции и разведения войск. И если кто-то думает, что этим шоу он отвлечет внимание украинского общества от капитуляции, то он глубоко ошибается",- подчеркнул Герасимов.
Ранее стало известно, что Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".
Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.
Также на Цензор.НЕТ: Гладковский должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель. Его задержание - попытка создать картинку для ТВ, - пресс-служба "Богдана"
Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info
Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".
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О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.
Артур Герасимов: от пособника бандитов до представителя Президента
http://argumentua.com/stati/artur-gerasimov-ot-posobnika-banditov-do-predstavitelya-prezidenta
Вчора мало бідбутися відповідне судове засідання і вчора ж, для розосередження уваги відбуловся:
Засідання по Пашинському
Затримання Гладковського.
Цирк Кононенком.
При цьому Зєєєєля ховався у Литві, типу він не при ділах!
Але через ухвалу Лондонського суду все пішло на перекосяк. Поверненняя Приватбанку Коломлйському довелося призупинити, а зупинити інші запущені процеси не змогли, через брак координації.
Артура Герасимова поймали на связях с террористами. https://politeka.net/news/423130-novogo-glavu-bpp-pojmali-na-svyazyah-s-terroristami/
Сам пише, сам собі відповідає...
Даже напрягаться не надо чтобы найти на эту харю компромат...
У мене на сараї хтось "Х№Й" написав, а насправді там дрова лежать!
До речі, якщо ти десь прочитаєш, що Зє! пасивний гомосексуаліст і вони з Богданом коханці ти в це відразу ж повіриш і почнеш кидати посилання?
Ну думати ж треба головою!
Я знаю что стучу в пустую стену!!!! Быдло не хочет в армию, даже на 1 год срочки!!! И параша не враг!!! Это Свинаруеи затеяли войну, чтобы обогатиться!
Народ уже давно кричит - где посадки ? Тут Штайнмайер на носу и начал падать рейтинг . Белецкий и народ пугонул и Штайнмайера уже нет , а тут и Ряботряпка засуетилась . типо кого то будут садить .Все наигранно .Друг Безлера .товарищь Герасим прав .