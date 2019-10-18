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 В "Слуге народа" предложили обложить налогами водителей такси

Помощник депутата "Слуги народа" Данила Гетманцева Дмитрий Михайленко обнародовал концепцию о планах налогообложения услуг такси в Украине.

Соответствующий пост Михайленко написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже давно, на моей памяти с евро-2012 наблюдаем, как безуспешно в нашей стране пытаются создать регуляторную базу для безопасного и легального такси. Также не вызывает оптимизма фискальный аспект: рынок с ежегодным оборотом 50 млрд грн, не может обеспечить стабильные поступления в бюджет; большая его часть довольно комфортно существует в серой зоне. В немалой степени это связано с бессилием власти обеспечить фискальный контроль за доходами таксистов и диспетчерских служб. В этой связи мы хотели бы обратить внимание на недавние изменения польского законодательства, где, как в последнее время и во многих европейских странах, государство урегулировало рынок такси с учётом развития технологий, появления интернет приложений по вызову такси, появления международных компаний посредников, со справедливым учётом интересов всех участников перевозок на такси в стране: пассажиров(безопасность, качество), бизнеса (доходы),государства (налоги)", -рассказал он.

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"А именно, произошла легализация посредников – диспетчерских, деятельность которых теперь требует лицензии. Что касается фискального контроля, то диспетчерские обязаны сохранять всю информацию о доходах таксистов и предоставлять ее по первому требованию контролирующих органов. За нарушение этих штрафов предусмотрены большие штрафы. Таким образом, диспетчерская - юридическое лицо, которое ведет деятельность и платит налоги в этой стране, передает заказы только легальным перевозчикам, проверяет у них документы, заключает договор с водителем от имени клиента, собирает информацию о стоимости, данные об автомобилях и водителях. Штраф за незаконное посредничество 30 тыс долларов. Таксисты – все предприниматели, тарифы региональные, лицензии. Что можно извлечь из данного опыта? Инструментарий, как проконтролировать оборот таксистов через диспетчерские и таким образом его легализировать", - пояснил Михайленко .

"В Украине сейчас несколько концепции относительно налогообложения услуг такси и перевозчиков. Например, предложения по патентам:

∙ индивидуальный перевозчик – не предприниматель, разрешение/патент на один год стоимостью 1мин зп, куда включены все налоги, с оборотом до 42 тыс грн/месяц,
∙ без РРО (такси не будет регулироваться законом 1053/1073),
∙ без ЕСВ,
∙ без военного сбора.

Этот вариант безусловно лоялен к налогоплательщикам, но, будем реалистами, он вообще не отвечает на вопросы, как предотвратить злоупотребления и диспропорции в налогообложении на рынке такси:

∙ деятельность диспетчерских не урегулирована, невозможно проконтролировать оборот(!!!) ни диспетчерских, ни перевозчиков,
∙ создание неконтролируемой ниши спровоцирует отток сегодняшних легальных перевозчиков (включая плательщиков 2й и 3й группы) в неконтролируемую нишу, что приведет к снижению объема даже сегодняшних налогов,
∙ отсутствие учета/контроля ИДС как посредника, предоставляющего заказы, который на самом деле обладает всей информацией о заказе (стоимости, пробег, доход перевозчика, комиссии ИДС), в связи с чем возможность контроля рынка такси становится невозможной", - добавил он.

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"В качестве компромиссного варианта, который учитывает опыт соседей, мы предлагаем следующую систему фискального контроля:

∙ диспетчерские посредники (СРЕДНИЙ И БОЛЬШОЙ БИЗНЕС) – юридическое лицо, зарегистрированное в Украине, осуществляющее деятельность и платит налоги в Украине, налоговый агент, который сообщает о доходах таксистов, проводит контроль, поскольку передает заказы и собирает ИНФОРМАЦИЮ О КАЖДОЙ ПОЕЗДКЕ, ИНФОРМАЦИЮ ПЕРЕДАЁТ ГОСУДАРСТВУ, ЗА НЕЗАКОННОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО БОЛЬШИЕ ШТРАФЫ;
∙ разделение перевозчиков на: такси (профессиональный вид деятельности, СРЕДНИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС) и на заказ (любители, непостоянный доход, САМОЗАНЯТЫЕ);
∙ кроме 2 и 3 группы, добавляем также первую группу единого налога как более функциональную альтернативу патентованию

Преимущества данного варианта:
∙ он более либеральный для входа на рынок и налогообложения перевозчиков, нежели существующее законодательство
∙ он предполагает относительно незначительные изменения в законодательстве;
∙ в паре диспетчерская-перевозчик контроль оборотов эффективен;
∙ в паре диспетчерская-перевозчик и одни и другие подпадают под действие законопроекта 1053/1073", - резюмировал Михайленко.

Вместе с тем, сам народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев на своей странице в Facebook написал следующее: "Уважаемые эксперты, специалисты по налогообложению и просто комментаторы. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике не рассматривает никаких законопроектов по таксистам".

В Слуге народа предложили обложить налогами водителей такси 01

В Слуге народа предложили обложить налогами водителей такси 02
В Слуге народа предложили обложить налогами водителей такси 03
В Слуге народа предложили обложить налогами водителей такси 04

Источник: https://censor.net.ua/n3154535
 
   
 Топ комментарии
 
99% таксистов голосовали за зе)))
лох это судьба
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"Наши граждане стали слишком много дышать"
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Таксисти давно про це вже мріяли і неодноразово вимагали від "слуг урода"- Дайте нам нові податки, а то вже нас совість замучила і спокійно спати не дає ! 😕
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Может по Киеву так и зарабатывают,не знаю,но ведь в маленьких городках нет таких заработков.
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Какой идиот в деревне таксистом работает?Он бы ещё галерею там открыл. Картинную. Как сюжет?
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Вспомнилось,как ***** сказал,что зачем вам машины,если у вас и так дорог нет.
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А зачем селиться в месте где нет дорог? Понаехали хрен поди куда.Может вам за полярным кругом сады развести?
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Маленькие городки за Зелю и голосовали В "Слуге народа" предложили обложить налогами водителей такси - Цензор.НЕТ 9300
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Ну то нагодуй його, білизну йому випери- страждає ж людина!
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"Эпоха Зубожіння, ти де???? Вернись будь-ласка" - звернення ініціативної групи таксистів України В "Слуге народа" предложили обложить налогами водителей такси - Цензор.НЕТ 3589 .
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Хочу зазначити, що необхідність купівлі патенту змусить підняти вартість послуги.
Зростання ватрості послуги перевезення зменшить число клієнтів.
Зменшення числа клієнтів призведе до зменшення числа таксистів.
Збільшення числа безробітних спричинить зменшення зарплат.
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Хочу также заметить, что все тобой перечисленное в первую очередь прочувствует электорат Зе В "Слуге народа" предложили обложить налогами водителей такси - Цензор.НЕТ 2436
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Податки повинні платити всі, а не тільки порохоботи!
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... соєвим стануть менш платити, соєвих поменшає. Профіт!)))
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Хорошая новость, учитывая, что это электорат Зелупоглазого. Ну, и ФОПы до кучи. Капительманша волала про зубожиння и пиввареника, теперь они должны прочувствовать, как это в реале будет выглядеть.
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И это правильно давайте слуги все делаете правильно лохи за это вас и выбирали 😂😂😂😂😂😂а Ха Ха Ха Ха Ха Ха млять зачёт у меня пара знакомых зебилов уже без работы остались я так с них ору вчера встретил они в унынии пиво хлестали
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Пральна. В "Слуге народа" предложили обложить налогами водителей такси - Цензор.НЕТ 2435 Якщо почекати, то бубочка, можливо, навчиться керувати країною. Потім, коли небудь. І епоха бідності та дурості закінчиться. Головне, що кредити у клятого МВФ не взяли. Потрібно самостійно наповнювати бюджет. Не?
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Взымание непомерных налогов - это путь, вызывающий разбой, обогащение врага, приводящий к гибели государства. Сюнь-цзы
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Прикольно как любители ПЕСа боятся своего европейского выбора.
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Брешеш- саме соя тут палає, немов скажена! Від сірководню вже очі вилазять!)))
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Щас они тут отыграются за каждый голодный день Свынярчука!)))
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Слава Народному Президенту!
Так їх, Вовік!
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Я за. Имел "честь" перед выборами с некоторыми пообщаться. Зебилы словом. А в 2014 многие "рюзьге мир" ждали. Потом приутихли. Короче, засаживайте лохам по самые помидоры)))
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Сделать дороги нужно, а что бы сделать, нужно казну пополнить. Так давайте же взвинтим налоги, и посоветуем меньше есть, спать, и дышать. А сперва трусить нужно олигархат, ахметку, но не могут.... за то люд простой могут.
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Ага, посоветуй Зе потрясти Коломойшу. Не смеши меня. Он будет трусить своих фанатов-зебилов
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Таксисты - самая колорадная часть населения. Они поначалу ждали "русский мир", потом стали самым активным электоратом бубочки Зю.
Так что, обложение их налогами одобряю и поддерживаю.
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Если бы их за неуплату еще расстреливали или на каторгу отправляли... В "Слуге народа" предложили обложить налогами водителей такси - Цензор.НЕТ 2826
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ХА ХА ХА
Давай надо обложить налогом воздух и воду! чего по мелочам паритесь! ХА ХА ХА!!
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Зеленский решил наклонить самые бедные слои населения.. таксисты, фопы, пенсионеры.. для олигархов изменений нет.. а если и есть, то только в лучшую для них сторону..
вы зробылы це разом! В "Слуге народа" предложили обложить налогами водителей такси - Цензор.НЕТ 355
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"Слуги народа" в четверг приняли, во втором чтении и в целом, законопроект №1231 о верификации и мониторинге государственных социальных выплат (пенсии, помощи, льготы, субсидии, стипендии и др.).
За соответствующий законопроект №1231 проголосовали 249 депутатов. Верификация предполагает сбор и проверку достоверности информации, которая подается для назначения соцвыплат, из государственных реестров в автоматическом режиме. Орган, который осуществляет верификацию, сможет получать паспортные данные получателя помощи, информацию о зарегистрированном и фактическом месте проживания, случаях поездки за рубеж (пересечения границы), покупка автомобиля, покупка недвижимости, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, въезда/выезда на оккупированную территорию, данные о банковских счетах (депозиты как в национальной валюте так и в иностранной) и т.п. Также законопроектом определены подходы по возврату неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты. Порядок осуществления верификации и мониторинга госвыплат устанавливается Кабинетом Министров. При этом орган по верификации уполномочен пользоваться Национальной системой конфиденциальной связи и другими техническими средствами.
Напомним, в 2018 году Конституционный суд запретил Минфину собирать персональные данные при верификации соцвыплат, в связи с чем пришлось менять редакцию одного из пунктов Бюджетного кодекса.
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Налоги надо платить и все должны это делать!!!
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Правлильна! А исчо нада лизать сапаги нашим хазяивам!
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Аахахахахах))) Я уверен, что среди таксистов 99% голосовали за Шмарклю.
Получите и распишитесь! 😂😂😂﻿
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Есть такой термин-необлагаемый доход.В Германии это 800 евро.У нас-17 грн.Это основной дефект нашей налоговой системы.Люди об этом даже не догадываются,а подонки у власти 30 лет об этом знают,но тихо молчат.И ЗЕленая команда в том числе.
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При совке было 60 руб., меньше не облагалось налогом, реально хватало одному прожить и заплатить услуги ЖКХ.
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а чем таксист лучше фермера или шахтёра?
платить должны все...
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Дотации таксистам ты будешь платить? Такие же как шахтёрам и фермерам?
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а за что платить? что государство предлагает гражданам за их налоги?! про бесплатную медицину и образование и другие вещи можете не писать, потому что всем понятно что у нас ничего бесплатного уже нет лет 20!!
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Я не против обложить бомбил налогами - 95% работают в тени. Однако начинать нужно не с этого. Запретить регать офшорные предприятия в Украине! Здесь не курортная зона с морем халявных денег. Почулы, здобулы, спели державний гимн.Ищем алмазы в задницах граждан.
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О!!! И парикмахерш с маникюрщицами тоже надо защимить.

Ломайте зебилов полностью!!! В "Слуге народа" предложили обложить налогами водителей такси - Цензор.НЕТ 7882
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Я хочу, чтобы Моника Зеленски своих избирателей продолжала ломать.
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А вы сами хоть поняли что сказали? Манекюрщиц и парикмахеров десятки на каждом углу. Выйдите на улицу и оглянитесь. У меня жена ка идёт на прическу с маникюром/педикюром - минимум 1500грн. Я в день столько не зарабатываю. С чего это вдруг они не должны платить налоги?
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Не-не-не. Не просто платить, как все, а дополнительно платить.

Зебилы должны платить за то, что сделали.
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Наша страна, условно переходящая из постосоветов 3-го мира выше, а точнее сознание украинцев страдает сильной болезнью. Все против коррупции, но по необходимости решить свой вопрос в свою сторону только и выискивают кому сунуть бабки. Все за справедливую правоохранительную и судебную системы, но «порешать» в своих интересах куда проще и приятнее. Все за легальный и чистый бизнес, способный наполнять бюджет и защищать по настоящему права потребителей, но как дело доходит до легализации доходов - це зрада.
Популизм один из диагнозов. Вот побреем/посадим всех олигархов и заживем как надо. Вводить их деятельность в принятые рамки правил игры конечно необходимо, но душить... Они создали сотни тысяч рабочих мест. Олигарх всегда имеет финансовую буферную подушку. Может в любой момент свернуть свой бизнес и переместиться в страну с более четкими и понятными правилами. Итог - ты безработный, жена Манька скачет на половом органе соседа, ей муж неудачник не подходит. Зато всех олигархов посадили)
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ну и пусть олигархи едут в другие страны главное чтобы их не было здеся! напугал ежа голой жопой!!
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Олигарх - твой работодатель. Если он тупо свалит с баблом и тут все закроет, то зубожиння до 2018 года тебе рогом изобилия покажется.
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уже много чего в Украине позакрывалось с 1991 года ну и что, вроде не померли еще! так что не надо пугать ежа голой жопой!! жопе будет больно!!
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Ну, если тебя радует твой уровень "еще не помер", то продолжай в том же духе. В "Слуге народа" предложили обложить налогами водителей такси - Цензор.НЕТ 5150
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В 2006-м году мой отец (царство ему небесное), являясь обычным работягой, выбрал банк с подходящими условиями и купил в кредит новую КИА РИО. Сейчас, по прошествию 14 лет, только убогий умом согласится на действующие процентные ставки. А если и согласится, то хрен ему (учитывая официальный доход ) ещё кто его даст. Отсутсвие работающей банковской системы - лучший пример деградации экономики. Если вы этого не замечаете, то это не значит что ее нет.
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Вам сколько лет? Почему не на уроках? Если из Украины уйдёт крупный бизнес, то завтра с палкой-копалкой будете еду добывать. Бизнес надо не уничтожать, а создавать четкие конкурентные правила и обеспечивать идеальную судебную защиту
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Вы передёргиваете. Никто официально не призывал щемить олигархов. Ваше право транслировать надписи на заборе. Однако не надо на ваш деревенский забор натягивать всю Украину.
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В "Слуге народа" предложили обложить налогами водителей такси - Цензор.НЕТ 9097
Кошки и собаки тоже будут платить налоги или их хозяева
Фуй його знає, що воно буде))), але бабла в казні нема
чи є важелі впливу на безглуздя?
... чому таке покірне потакання?
... усеж таки ми пливемо у прірву ...
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щож, підтримую, багато хто з цієї категорії з піною біля рота підтримував зеленське, та й їхні пасажири, для яких автоматично зросте плата за проїзд, нехай кожного разу щиро дякують зеленському та його новій команді.
бляха, в моєму місті обрали таке лайно до ради тільки через те, що вони йшли від сн - жеріть.
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Лайк. Зелене бидло повинно страждати!
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Скоро введут налог на бороды?... Идиоты испытывают терпение народа.
Таксиситы это люди которые САМИ нашли себе работу для выживания (а не простили у государства подачек или рабочих мест).
Большинство таксистов занимаются извозом от БЕЗЫСХОДНОСТИ. Работы нет!! Если есть старая машина то они на ней пытаются хоть что-то заработать пока машина окончательно не рассыпется.
***
ЗЕ команда идет по пути обложения налогами всего что еще живо и начинает доить тех кого проще всего доить.
Пусть попробуют отжать супердоходы у Ахметова и Пинчука. Ага! Сейчас.
Олигархи в ответ на попытку повысить на них налоги тут же грозят остановить свои предприятия и лишить страну тепла, электричества, воды, движения транспорта и пр.
Устроят инфраструктурный коллапс по всей стране. Они же монополисты.
Например - в парламенте решили поднять налог на добычу железной руды - так Ахметов заявил, что он остановит все заводы и выгонит на улицу рабочих и пошлет толпы безработных на Киев.
А если его начнут давить с энергетикой, то он объявит банкротами свои облэнерго по всей стране и города Украины погрузятся в холод и тьму.
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Работы нет!

==
Для людей без специальности работы нет, только мусорщиком, посудомойкой или таксистом. Это заповедь для всего мира. Очень странно что вы этой истине так удивляетесь.
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