 В "Слуге народа" предложили обложить налогами водителей такси

Соответствующий пост Михайленко написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже давно, на моей памяти с евро-2012 наблюдаем, как безуспешно в нашей стране пытаются создать регуляторную базу для безопасного и легального такси. Также не вызывает оптимизма фискальный аспект: рынок с ежегодным оборотом 50 млрд грн, не может обеспечить стабильные поступления в бюджет; большая его часть довольно комфортно существует в серой зоне. В немалой степени это связано с бессилием власти обеспечить фискальный контроль за доходами таксистов и диспетчерских служб. В этой связи мы хотели бы обратить внимание на недавние изменения польского законодательства, где, как в последнее время и во многих европейских странах, государство урегулировало рынок такси с учётом развития технологий, появления интернет приложений по вызову такси, появления международных компаний посредников, со справедливым учётом интересов всех участников перевозок на такси в стране: пассажиров(безопасность, качество), бизнеса (доходы),государства (налоги)", -рассказал он.

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"А именно, произошла легализация посредников – диспетчерских, деятельность которых теперь требует лицензии. Что касается фискального контроля, то диспетчерские обязаны сохранять всю информацию о доходах таксистов и предоставлять ее по первому требованию контролирующих органов. За нарушение этих штрафов предусмотрены большие штрафы. Таким образом, диспетчерская - юридическое лицо, которое ведет деятельность и платит налоги в этой стране, передает заказы только легальным перевозчикам, проверяет у них документы, заключает договор с водителем от имени клиента, собирает информацию о стоимости, данные об автомобилях и водителях. Штраф за незаконное посредничество 30 тыс долларов. Таксисты – все предприниматели, тарифы региональные, лицензии. Что можно извлечь из данного опыта? Инструментарий, как проконтролировать оборот таксистов через диспетчерские и таким образом его легализировать", - пояснил Михайленко .

"В Украине сейчас несколько концепции относительно налогообложения услуг такси и перевозчиков. Например, предложения по патентам:

∙ индивидуальный перевозчик – не предприниматель, разрешение/патент на один год стоимостью 1мин зп, куда включены все налоги, с оборотом до 42 тыс грн/месяц,

∙ без РРО (такси не будет регулироваться законом 1053/1073),

∙ без ЕСВ,

∙ без военного сбора.

Этот вариант безусловно лоялен к налогоплательщикам, но, будем реалистами, он вообще не отвечает на вопросы, как предотвратить злоупотребления и диспропорции в налогообложении на рынке такси:

∙ деятельность диспетчерских не урегулирована, невозможно проконтролировать оборот(!!!) ни диспетчерских, ни перевозчиков,

∙ создание неконтролируемой ниши спровоцирует отток сегодняшних легальных перевозчиков (включая плательщиков 2й и 3й группы) в неконтролируемую нишу, что приведет к снижению объема даже сегодняшних налогов,

∙ отсутствие учета/контроля ИДС как посредника, предоставляющего заказы, который на самом деле обладает всей информацией о заказе (стоимости, пробег, доход перевозчика, комиссии ИДС), в связи с чем возможность контроля рынка такси становится невозможной", - добавил он.

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"В качестве компромиссного варианта, который учитывает опыт соседей, мы предлагаем следующую систему фискального контроля:

∙ диспетчерские посредники (СРЕДНИЙ И БОЛЬШОЙ БИЗНЕС) – юридическое лицо, зарегистрированное в Украине, осуществляющее деятельность и платит налоги в Украине, налоговый агент, который сообщает о доходах таксистов, проводит контроль, поскольку передает заказы и собирает ИНФОРМАЦИЮ О КАЖДОЙ ПОЕЗДКЕ, ИНФОРМАЦИЮ ПЕРЕДАЁТ ГОСУДАРСТВУ, ЗА НЕЗАКОННОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО БОЛЬШИЕ ШТРАФЫ;

∙ разделение перевозчиков на: такси (профессиональный вид деятельности, СРЕДНИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС) и на заказ (любители, непостоянный доход, САМОЗАНЯТЫЕ);

∙ кроме 2 и 3 группы, добавляем также первую группу единого налога как более функциональную альтернативу патентованию

Преимущества данного варианта:

∙ он более либеральный для входа на рынок и налогообложения перевозчиков, нежели существующее законодательство

∙ он предполагает относительно незначительные изменения в законодательстве;

∙ в паре диспетчерская-перевозчик контроль оборотов эффективен;

∙ в паре диспетчерская-перевозчик и одни и другие подпадают под действие законопроекта 1053/1073", - резюмировал Михайленко.

Вместе с тем, сам народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев на своей странице в Facebook написал следующее: "Уважаемые эксперты, специалисты по налогообложению и просто комментаторы. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике не рассматривает никаких законопроектов по таксистам".





