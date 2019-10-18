 В "Слуге народа" предложили обложить налогами водителей такси

Соответствующий пост Михайленко написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Мы уже давно, на моей памяти с евро-2012 наблюдаем, как безуспешно в нашей стране пытаются создать регуляторную базу для безопасного и легального такси. Также не вызывает оптимизма фискальный аспект: рынок с ежегодным оборотом 50 млрд грн, не может обеспечить стабильные поступления в бюджет; большая его часть довольно комфортно существует в серой зоне. В немалой степени это связано с бессилием власти обеспечить фискальный контроль за доходами таксистов и диспетчерских служб. В этой связи мы хотели бы обратить внимание на недавние изменения польского законодательства, где, как в последнее время и во многих европейских странах, государство урегулировало рынок такси с учётом развития технологий, появления интернет приложений по вызову такси, появления международных компаний посредников, со справедливым учётом интересов всех участников перевозок на такси в стране: пассажиров(безопасность, качество), бизнеса (доходы),государства (налоги)", -рассказал он.
"А именно, произошла легализация посредников – диспетчерских, деятельность которых теперь требует лицензии. Что касается фискального контроля, то диспетчерские обязаны сохранять всю информацию о доходах таксистов и предоставлять ее по первому требованию контролирующих органов. За нарушение этих штрафов предусмотрены большие штрафы. Таким образом, диспетчерская - юридическое лицо, которое ведет деятельность и платит налоги в этой стране, передает заказы только легальным перевозчикам, проверяет у них документы, заключает договор с водителем от имени клиента, собирает информацию о стоимости, данные об автомобилях и водителях. Штраф за незаконное посредничество 30 тыс долларов. Таксисты – все предприниматели, тарифы региональные, лицензии. Что можно извлечь из данного опыта? Инструментарий, как проконтролировать оборот таксистов через диспетчерские и таким образом его легализировать", - пояснил Михайленко .
"В Украине сейчас несколько концепции относительно налогообложения услуг такси и перевозчиков. Например, предложения по патентам:
∙ индивидуальный перевозчик – не предприниматель, разрешение/патент на один год стоимостью 1мин зп, куда включены все налоги, с оборотом до 42 тыс грн/месяц,
∙ без РРО (такси не будет регулироваться законом 1053/1073),
∙ без ЕСВ,
∙ без военного сбора.
Этот вариант безусловно лоялен к налогоплательщикам, но, будем реалистами, он вообще не отвечает на вопросы, как предотвратить злоупотребления и диспропорции в налогообложении на рынке такси:
∙ деятельность диспетчерских не урегулирована, невозможно проконтролировать оборот(!!!) ни диспетчерских, ни перевозчиков,
∙ создание неконтролируемой ниши спровоцирует отток сегодняшних легальных перевозчиков (включая плательщиков 2й и 3й группы) в неконтролируемую нишу, что приведет к снижению объема даже сегодняшних налогов,
∙ отсутствие учета/контроля ИДС как посредника, предоставляющего заказы, который на самом деле обладает всей информацией о заказе (стоимости, пробег, доход перевозчика, комиссии ИДС), в связи с чем возможность контроля рынка такси становится невозможной", - добавил он.
"В качестве компромиссного варианта, который учитывает опыт соседей, мы предлагаем следующую систему фискального контроля:
∙ диспетчерские посредники (СРЕДНИЙ И БОЛЬШОЙ БИЗНЕС) – юридическое лицо, зарегистрированное в Украине, осуществляющее деятельность и платит налоги в Украине, налоговый агент, который сообщает о доходах таксистов, проводит контроль, поскольку передает заказы и собирает ИНФОРМАЦИЮ О КАЖДОЙ ПОЕЗДКЕ, ИНФОРМАЦИЮ ПЕРЕДАЁТ ГОСУДАРСТВУ, ЗА НЕЗАКОННОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО БОЛЬШИЕ ШТРАФЫ;
∙ разделение перевозчиков на: такси (профессиональный вид деятельности, СРЕДНИЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС) и на заказ (любители, непостоянный доход, САМОЗАНЯТЫЕ);
∙ кроме 2 и 3 группы, добавляем также первую группу единого налога как более функциональную альтернативу патентованию
Преимущества данного варианта:
∙ он более либеральный для входа на рынок и налогообложения перевозчиков, нежели существующее законодательство
∙ он предполагает относительно незначительные изменения в законодательстве;
∙ в паре диспетчерская-перевозчик контроль оборотов эффективен;
∙ в паре диспетчерская-перевозчик и одни и другие подпадают под действие законопроекта 1053/1073", - резюмировал Михайленко.
Вместе с тем, сам народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев на своей странице в Facebook написал следующее: "Уважаемые эксперты, специалисты по налогообложению и просто комментаторы. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике не рассматривает никаких законопроектов по таксистам".
Зростання ватрості послуги перевезення зменшить число клієнтів.
Зменшення числа клієнтів призведе до зменшення числа таксистів.
Збільшення числа безробітних спричинить зменшення зарплат.
Так їх, Вовік!
Так что, обложение их налогами одобряю и поддерживаю.
Давай надо обложить налогом воздух и воду! чего по мелочам паритесь! ХА ХА ХА!!
вы зробылы це разом!
За соответствующий законопроект №1231 проголосовали 249 депутатов. Верификация предполагает сбор и проверку достоверности информации, которая подается для назначения соцвыплат, из государственных реестров в автоматическом режиме. Орган, который осуществляет верификацию, сможет получать паспортные данные получателя помощи, информацию о зарегистрированном и фактическом месте проживания, случаях поездки за рубеж (пересечения границы), покупка автомобиля, покупка недвижимости, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, въезда/выезда на оккупированную территорию, данные о банковских счетах (депозиты как в национальной валюте так и в иностранной) и т.п. Также законопроектом определены подходы по возврату неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты. Порядок осуществления верификации и мониторинга госвыплат устанавливается Кабинетом Министров. При этом орган по верификации уполномочен пользоваться Национальной системой конфиденциальной связи и другими техническими средствами.
Напомним, в 2018 году Конституционный суд запретил Минфину собирать персональные данные при верификации соцвыплат, в связи с чем пришлось менять редакцию одного из пунктов Бюджетного кодекса.
Получите и распишитесь! 😂😂😂
платить должны все...
Ломайте зебилов полностью!!!
Зебилы должны платить за то, что сделали.
Популизм один из диагнозов. Вот побреем/посадим всех олигархов и заживем как надо. Вводить их деятельность в принятые рамки правил игры конечно необходимо, но душить... Они создали сотни тысяч рабочих мест. Олигарх всегда имеет финансовую буферную подушку. Может в любой момент свернуть свой бизнес и переместиться в страну с более четкими и понятными правилами. Итог - ты безработный, жена Манька скачет на половом органе соседа, ей муж неудачник не подходит. Зато всех олигархов посадили)
Кошки и собаки тоже будут платить налоги или их хозяева
Фуй його знає, що воно буде))), але бабла в казні нема
чи є важелі впливу на безглуздя?
... чому таке покірне потакання?
... усеж таки ми пливемо у прірву ...
бляха, в моєму місті обрали таке лайно до ради тільки через те, що вони йшли від сн - жеріть.
Таксиситы это люди которые САМИ нашли себе работу для выживания (а не простили у государства подачек или рабочих мест).
Большинство таксистов занимаются извозом от БЕЗЫСХОДНОСТИ. Работы нет!! Если есть старая машина то они на ней пытаются хоть что-то заработать пока машина окончательно не рассыпется.
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ЗЕ команда идет по пути обложения налогами всего что еще живо и начинает доить тех кого проще всего доить.
Пусть попробуют отжать супердоходы у Ахметова и Пинчука. Ага! Сейчас.
Олигархи в ответ на попытку повысить на них налоги тут же грозят остановить свои предприятия и лишить страну тепла, электричества, воды, движения транспорта и пр.
Устроят инфраструктурный коллапс по всей стране. Они же монополисты.
Например - в парламенте решили поднять налог на добычу железной руды - так Ахметов заявил, что он остановит все заводы и выгонит на улицу рабочих и пошлет толпы безработных на Киев.
А если его начнут давить с энергетикой, то он объявит банкротами свои облэнерго по всей стране и города Украины погрузятся в холод и тьму.
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Для людей без специальности работы нет, только мусорщиком, посудомойкой или таксистом. Это заповедь для всего мира. Очень странно что вы этой истине так удивляетесь.