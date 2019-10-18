 Льготы участникам боевых действий отменять не будут, - глава комитета ВР по вопросам ветеранов Третьякова

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявила нардеп от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"Об отмене льгот военным речи никогда не было и не будет. Вообще речь шла о разработке контракта, который должен был для Вооруженных сил содержать мощный комплекс социального пакета. Никогда нигде не заявлялось, что льгот не будет", - отметила она.

Депутат пояснила, что инициатива разделить системы льгот - сделать отдельную для военных Вооруженных сил, а другую - для участников "военных группировок гражданской службы". Например, это спасатели, которые временно выезжают в прифронтовые районы для разминирования, таможенники, которые стоят на КПВВ, прокуроры, которые ездят в зону конфликта.

Всего в реестре участников боевых действий сейчас более 370 тысяч человек, из них 250 тысяч военных, а остальные - представители группировок гражданской службы, которых могут лишить статуса УБД.

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"Участник боевых сил - это такая формулировка, к которой мы относим исключительно Вооруженные силы, к которой мы еще должны отнести на следующих двух пленарных неделях добровольцев, которые в 2014 году закрыли нашу границу вместо армии, которая была не в состоянии в то время сформироваться и закрыть границу", - сказала Третьякова.

По ее словам, задача власти - сделать систему, которая в первую очередь будет защищать Вооруженные силы Украины. В этот же перечень депутат включила добровольцев, принимавших участие в боевых действиях, но которые в частности не могут получить статус УБД.

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"У нас есть большая потребность статус военного поднимать, чтобы мы могли и мобилизовать нормально людей и контрактников нормально набирать", - отметила она.

В отношении участников группировки гражданской службы Третьякова предлагает разработать отдельную систему, потому что они находятся в прифронтовых районах временно.

Депутат добавила, что участники таких формирований могут получать страхования на тот период, когда они едут в зону боевых действий, страхование может быть как частным, так и государственным.

Ранее нардеп от СН Третьякова предложила отменить льготы участникам боевых действий, служившим по контракту: Человек сознательно продавал свою наемную силу. Это был его выбор. Защищать следует только тех, кто что-то потерял на войне.

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