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Все про:ветераны (596) льготы (472) соцпомощь (200) УБД (59) Третьякова Галина (4)

 Льготы участникам боевых действий отменять не будут, - глава комитета ВР по вопросам ветеранов Третьякова

В предложениях по изменению льготной системы для участников боевых действий нет никакой инициативы об отмене любых льгот военным, в том числе и контрактникам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявила нардеп от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"Об отмене льгот военным речи никогда не было и не будет. Вообще речь шла о разработке контракта, который должен был для Вооруженных сил содержать мощный комплекс социального пакета. Никогда нигде не заявлялось, что льгот не будет", - отметила она.

Депутат пояснила, что инициатива разделить системы льгот - сделать отдельную для военных Вооруженных сил, а другую - для участников "военных группировок гражданской службы". Например, это спасатели, которые временно выезжают в прифронтовые районы для разминирования, таможенники, которые стоят на КПВВ, прокуроры, которые ездят в зону конфликта.

Всего в реестре участников боевых действий сейчас более 370 тысяч человек, из них 250 тысяч военных, а остальные - представители группировок гражданской службы, которых могут лишить статуса УБД.

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"Участник боевых сил - это такая формулировка, к которой мы относим исключительно Вооруженные силы, к которой мы еще должны отнести на следующих двух пленарных неделях добровольцев, которые в 2014 году закрыли нашу границу вместо армии, которая была не в состоянии в то время сформироваться и закрыть границу", - сказала Третьякова.

По ее словам, задача власти - сделать систему, которая в первую очередь будет защищать Вооруженные силы Украины. В этот же перечень депутат включила добровольцев, принимавших участие в боевых действиях, но которые в частности не могут получить статус УБД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление нардепа от СН Третьяковой о намерении урезать льготы ветеранам войны, если они не были ранеными, - это политический цинизм, - "Европейская Солидарность"

"У нас есть большая потребность статус военного поднимать, чтобы мы могли и мобилизовать нормально людей и контрактников нормально набирать", - отметила она.

В отношении участников группировки гражданской службы Третьякова предлагает разработать отдельную систему, потому что они находятся в прифронтовых районах временно.

Депутат добавила, что участники таких формирований могут получать страхования на тот период, когда они едут в зону боевых действий, страхование может быть как частным, так и государственным.

Ранее нардеп от СН Третьякова предложила отменить льготы участникам боевых действий, служившим по контракту: Человек сознательно продавал свою наемную силу. Это был его выбор. Защищать следует только тех, кто что-то потерял на войне.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154534
 
 
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ось що марш на Покрову робить!
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Трішки таки обдєлалась зетварь. Пояснює воно....
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Трішки таки обдєлалась зетварь. Пояснює воно....
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«Человек сознательно продавал свою наемную силу. Это был его выбор. Защищать следует только тех, кто что-то потерял на войне.» - Третьякова
Никогда нигде не заявлялось, что льгот не будет", - отметила она

На кого это расчитано? На зебилов?))
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лучше бы отменили льготы для тех, кто на войне не был, а ради корочек УБД ездил на недельку в командировку в Краматорск..., а среди таких - и прокурорские и жены ихние и чины ментовские и родственники ихние до 7-колена..., тьфу, б^ядство...
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звичайно краще,але СИСТЕМА ТАК НЕ ПРАЦЮЄ..

скоріше знімуть пільги з ветеранів Ато,а тим,хто примазався -збільшать.. Пільги учасникам бойових дій не скасовуватимуть, - глава комітету ВР з питань ветеранів Третьякова - Цензор.НЕТ 4961
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с этим не поспоришь, оне за льготы зымний брали, кровь пралывылы, тылы-тылы-тралывылы
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Начните с Ляшка, он получил УБД, когда "сепара" на камеру ловил
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