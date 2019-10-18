 У Портнова нет реального влияния на работу ГПУ, - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Какое влияние имеет? Скорее всего, просто медийное, создавая достаточно негативную коннотацию и негативный имидж органа досудебного расследования, что, в принципе, может означать, что реального влияния на процессуальные действия или процессуальные решения, которые могут быть совершены прокурорами или следователями, у Андрея Портнова нет", - отметил Рябошапка.

Генпрокурор также прокомментировал вероятность встречи с Портновым.

"Что касается возможной встречи – если у Андрея Портрнова есть достаточно данных, которые могут быть основанием для дальнейшего производства или для открытия новых производств, - я не вижу проблемы с тем, чтобы прокуроры встретились с ним и, собственно, присоединили эти материалы, например к другим уголовным производствам или иным образом оценили их важность или ценность в уголовных процессах", - сказал Рябошапка.

Напомним, ранее бывший заместитель главы Администрации Президента времен Януковича Андрей Портнов заявил, что отводит главе ГПУ Руслану Рябошапке "очень короткую карьеру".

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