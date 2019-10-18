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Все про:ГПУ (9392) Портнов (459) прокуратура (3704) Рябошапка Руслан (144)

 У Портнова нет реального влияния на работу ГПУ, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что бывший заместитель главы АП Виктора Януковича Андрей Портнов не имеет влияния на работу Генеральной прокуратуры Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Какое влияние имеет? Скорее всего, просто медийное, создавая достаточно негативную коннотацию и негативный имидж органа досудебного расследования, что, в принципе, может означать, что реального влияния на процессуальные действия или процессуальные решения, которые могут быть совершены прокурорами или следователями, у Андрея Портнова нет", - отметил Рябошапка.

Генпрокурор также прокомментировал вероятность встречи с Портновым.

"Что касается возможной встречи – если у Андрея Портрнова есть достаточно данных, которые могут быть основанием для дальнейшего производства или для открытия новых производств, - я не вижу проблемы с тем, чтобы прокуроры встретились с ним и, собственно, присоединили эти материалы, например к другим уголовным производствам или иным образом оценили их важность или ценность в уголовных процессах", - сказал Рябошапка.

Напомним, ранее бывший заместитель главы Администрации Президента времен Януковича Андрей Портнов заявил, что отводит главе ГПУ Руслану Рябошапке "очень короткую карьеру".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци", - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3154532
 
 
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Да-да. Мы верим.

Поэтому суды и ГБР так крутят жопами, шоб не расследовать отсутствие или присутствие этой связи.
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Это ложь,при чем циничная, как и все, что лепят Зе фраера.У Портнова нет реального влияния на работу ГПУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3203
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Портнов подает заявления о преступлениях, которые при Порошенко покрывали. Прокуратура их расследует, делая свою работу.
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Бггг) загнанных лошадей пристреливают?
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- Ах, выдумали? Вы, значит, иногда думаете? Вы мыслитель? Как Ваша фамилия, мыслитель? Спиноза? Жан Жак Руссо? Марк Аврелий?(с)
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Vlad Nevzorov‏ @vnevzorov 11 ч.11 часов назад
У Портнова нет реального влияния на работу ГПУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9625
New-York Times пишет о Константине Кулике, который, несм. на многочисленные обвинения в коррупции и фабрикации политических дел, близким связям с руководителем боевиков ЛДНР, работает начальником управления Генпрокуратуры при Зе. Борьба с коррупцией, да?

https://www.nytimes.com/2019/10/15/world/europe/ukraine-prosecutor-biden-trump.html

У Портнова нет реального влияния на работу ГПУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1837
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У Портнова нет реального влияния на работу ГПУ...

- Ну так посади его!
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Ага. Реального влияния нет. Есть нереальное влияние.
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Извините, не видел Вашего комментария, пока набирал. Свой, за ненадобностью, удаляю. У Портнова нет реального влияния на работу ГПУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5154
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