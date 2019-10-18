 "Движемся достаточно быстро", - Маркарова о переговорах с МВФ

"Мы движемся быстрее, чем в предыдущие годы…. Прошлогодние переговоры заняли много времени – не один визит в США на ежегодные собрания. Сейчас движемся достаточно быстро", – сказала она в интервью "Голосу Америки" в четверг в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ.

Глава Минфина отметила, что ряд условий программы уже выполнен, в частности приняты законы о сплите Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацфинуслуг), об экономическом операторе, о совместном режиме транзита.

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Маркарова подтвердила, что в ходе переговоров обсуждается стабильность и нормальная работа банковского сектора. "ПриватБанк - очень сложный вопрос, ничего не поменялось: есть юридическая стратегия, которой мы следуем, есть 155 млрд грн, которые государство инвестировало в этот банк, поэтому вопросы банковской системы затрагиваются. И вопрос получения средств назад, не только ПриватБанка (конечно, он наибольший), но и других банков, и проблемных кредитов, в том числе государственных банков", - сказала министр.

Она также сообщила, что провела конструктивную встречу с представителями Казначейства США и не увидела каких-либо изменений к худшему в отношениях сторон.