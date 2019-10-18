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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2738) Приватбанк (546) Маркарова (71)

 "Движемся достаточно быстро", - Маркарова о переговорах с МВФ

Украинская делегация в ходе ежегодного собрания МВФ продолжила обсуждение новой программы помощи и продвигается в этих активных переговорах достаточно хорошо, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Мы движемся быстрее, чем в предыдущие годы…. Прошлогодние переговоры заняли много времени – не один визит в США на ежегодные собрания. Сейчас движемся достаточно быстро", – сказала она в интервью "Голосу Америки" в четверг в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ.

Глава Минфина отметила, что ряд условий программы уже выполнен, в частности приняты законы о сплите Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацфинуслуг), об экономическом операторе, о совместном режиме транзита.

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Маркарова подтвердила, что в ходе переговоров обсуждается стабильность и нормальная работа банковского сектора. "ПриватБанк - очень сложный вопрос, ничего не поменялось: есть юридическая стратегия, которой мы следуем, есть 155 млрд грн, которые государство инвестировало в этот банк, поэтому вопросы банковской системы затрагиваются. И вопрос получения средств назад, не только ПриватБанка (конечно, он наибольший), но и других банков, и проблемных кредитов, в том числе государственных банков", - сказала министр.

Она также сообщила, что провела конструктивную встречу с представителями Казначейства США и не увидела каких-либо изменений к худшему в отношениях сторон.

Источник: https://censor.net.ua/n3154531
 
 
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Как же так??? Соевый талибан, опираясь на своих тайных, но проверенных букмекеров (помните их ставки во время президентской гонки? "Движемся достаточно быстро", - Маркарова о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 1329), утверждал, шо ВСЕ международные институции отвернутся от клоуна. А тут таке от. Тем более, Маркарова - это же старая, любимая свинарчуками команда, она врать не станет!
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движутся реально быстро, ...в обратном направлении
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Зебил, а что в МВФ денег дали? Или клоуна где-то в серьез воспринимают кроме сериала?
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очень быстро движемся.Только движемся нахер
"Движемся достаточно быстро", - Маркарова о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 2800
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Это как раз понятно, ведь МВФ четко дал понять, что без ясности с приватом никаких новых кредитов не будет, разве что мужу маркаровой для покупки очередных ОВГЗ
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ага достаточно быстро движемся в направлении полной жо...пы!!!
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