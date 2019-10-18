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Все про:Всемирный Банк (332) образование (1900) Минобразования (1130) реформы (3421) Новосад (26)

 Бюджет и кредит Всемирного Банка: Новосад рассказала, где будут брать средства на реформу школьного образования

Министр образования и науки Анна Новосад рассказала, сколько средств понадобится Украине на реформирование образования и какие существуют пути их получения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в эфире Радио "НВ".

"Новая украинская школа, перемены в школе имеют финансовую поддержку украинского правительства. И благодаря децентрализации - из бюджетов украинских общин. Если мы смотрим на бюджет следующего года, мы закладываем средства на внедрение изменений в школьной системе - это 1,4 млрд гривен", — сообщила Новосад.

По ее словам, в январе состоятся официальные переговоры со Всемирным Банком относительно инвестирования в систему школьного образования в Украине.

"Он нам даст большой кредит для внедрения этого. То есть у нас будут внебюджетные средства. Это кредит, но это длинные дешевые средства", - добавила Новосад.

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Она также подчеркнула, что будет лично работать с правительством над системным финансирования внедрения Новой украинской школы в старшем звене.

"Моя цель - заложить такие средства в бюджетной декларации, которую мы будем составлять в следующем году, чтобы все видели, что-то, что декларирует министерство и правительство, также имеет свое подтверждение в денежном выражении", - отметила министр.

Ранее новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сообщила, что реформа образования в Украине продлится, а одним из приоритетов МОН станут изменения в дошкольном образовании.

Источник: https://censor.net.ua/n3154528
 
 
 Топ комментарии
 
Припездент тепер відповідає за все, як колись Порошенко.
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Супрун зебілью була погана, ну а хороші їм попалися на закупівлі ліків в 30 разів дороще!!!!!! Ви зробили це разом!
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Супрун топили по вказівці фармацевтичної мафії.
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..Це з розборками по монополісту Трейд * !?
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Сигарети Прилуцької фабрики завжди були фуфлові.
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Звичайно ні ! То просто Зеботу Lvbnhj стрінги мозжечок натерли .
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Гройсман так "украл" что построил железку в Борисполь в 20 (двадцать) раз дешевле первоначального китайского проекта.
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Супрун зебілью була погана, ну а хороші їм попалися на закупівлі ліків в 30 разів дороще!!!!!! Ви зробили це разом!
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Супрун топили по вказівці фармацевтичної мафії.
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********** тепер відповідає за все, як колись Порошенко.
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Та шо там Супрун , ти глянь яка грамотна Зе міністр освіти :

Бюджет и кредит Всемирного Банка: Новосад рассказала, где будут брать средства на реформу школьного образования - Цензор.НЕТ 659
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Вот ведь юрызды. Всё у них упирается в финансирование.
Мадам, вы отдаёте себе отчёт что в системе образования проблемами номер один и два являются
1) несоответствие международным стандартам, и
2) коррупция ?
В медицинских вузах был бунт когда Уляна попробовала их заставить сдавать международные экзамены.
А то что у преподов существует "такса" на коллоквиум, зачёт и экзамен - для вас тоже открытие ?
Вы собираетесь с этим что-то делать ? Ой, извините за глупый вопрос. Если вы за это попробуете взяться всерьёз, вам, не дай Бог, однажды на голову кирпич упасть может.
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Снова реформа ради реформы?
Главное - распилить бабло!
Никто не видел модель нового образования. Пусть даже "на пальцах". Например: модель Швейцарии, Японии или США.
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Советская модель тоже была неплохой. Если в ней не брать взятки, и учить как положено.
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реформи треба починати з себе.
1)ліквідувати міністерство Освіти і всі райвно.
2) написати(передерти) з якоїсь країни Європи освітній Закон.
3) ввести європейські методи освіти.
-програму у школі і під неї підручники разом обирають батьки і вчителі.
--директора наймає батьківський комітет
-директор наймає вчителів за згодою батьківського комітету..

не переживайте.Ніхто з батьків дітям не ворог- програму буде обиратись під якісь вимоги університетів
-у майбутньому їх кількість скоротити у 3-5 разів)
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