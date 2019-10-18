 Бюджет и кредит Всемирного Банка: Новосад рассказала, где будут брать средства на реформу школьного образования

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в эфире Радио "НВ".

"Новая украинская школа, перемены в школе имеют финансовую поддержку украинского правительства. И благодаря децентрализации - из бюджетов украинских общин. Если мы смотрим на бюджет следующего года, мы закладываем средства на внедрение изменений в школьной системе - это 1,4 млрд гривен", — сообщила Новосад.

По ее словам, в январе состоятся официальные переговоры со Всемирным Банком относительно инвестирования в систему школьного образования в Украине.

"Он нам даст большой кредит для внедрения этого. То есть у нас будут внебюджетные средства. Это кредит, но это длинные дешевые средства", - добавила Новосад.

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Она также подчеркнула, что будет лично работать с правительством над системным финансирования внедрения Новой украинской школы в старшем звене.

"Моя цель - заложить такие средства в бюджетной декларации, которую мы будем составлять в следующем году, чтобы все видели, что-то, что декларирует министерство и правительство, также имеет свое подтверждение в денежном выражении", - отметила министр.

Ранее новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сообщила, что реформа образования в Украине продлится, а одним из приоритетов МОН станут изменения в дошкольном образовании.