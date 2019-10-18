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 Политика Украины, Экономика
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Все про:концессия (31) МВФ (2738) приватизация (900) земельная реформа (116) Маркарова (71)

 Приватизация, концессия и рынок земли, - Маркарова рассказала, как Кабмин планирует улучшать рост экономики

Прогноз роста украинской экономики до 7%, который ранее был обнародован украинским премьер-министром Алексеем Гончаруком - это цель, которая станет реальностью в случае принятия всех необходимых законопроектов, находящихся ныне в Верховной Раде.

После этого можно ожидать, что прогнозы МВФ и Всемирного банка по росту украинской экономики будут пересмотрены в сторону увеличения, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире "Голоса Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Есть несколько прогнозов, и каждый прогноз имеет определенные предположения. Но надо четко различать цели, и то, что эксперты-экономисты видят в тенденциях сейчас. Прогноз подтверждает, что рост украинского ВВП будет ускоряться. Он уже показывает, что цели, которые мы ставим перед собой, являются достижимыми, и мы начинаем двигаться к ним. Когда мы это увидим в прогнозе? Когда законопроекты, которые сейчас принимаются, начнут реализовываться. И тогда влияние этих законопроектов на реальную экономику уже начнет становиться явным. И тогда, мы надеемся, что эти прогнозы будут еще пересмотрены вверх", - заявила Маркарова.

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По словам министра финансов, такое ускорение ожидается через продажу или концессию государственных предприятий и открытия рынка земли.

"Ускорение роста возможно через приватизацию, концессии, развитие рынка земли", - отметила она.

Маркарова подчеркнула, что уже сегодня, только оценивая тенденции, эксперты улучшают прогнозы относительно Украины.

"И МВФ улучшил свой прогноз, и Всемирный банк улучшил свой прогноз", - сказала она.

При этом, по словам Маркаровой, прогнозы относительно Украины улучшаются несмотря на замедление глобальной экономики.

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"Позавчера Международный валютный фонд обнародовал свой мировой прогноз, и мы увидели, что на фоне замедления глобальной экономики Украина - среди небольшого количества стран, относительно которых МВФ прогнозирует, что экономический рост будет ускоряться", - подчеркнула министр финансов.

Источник: https://censor.net.ua/n3154527
 
 
 Топ комментарии
 
уроды. экономика подымается за счет производства.... твари стройте заводы и давайте работу людям...
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Ти що ж це, проти кварталолікої моніки?
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Где таких дур находят? ..она точно финансами заведует ?
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Один персонаж мечтал отнять , и поделить , эти же хотят продать чужое , ну и все так же отнять .
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уроды. экономика подымается за счет производства.... твари стройте заводы и давайте работу людям...
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А нафіга ! .Краще ті заводики та земельку продати .і ...наповнити бюджет . Приватизация, концессия и рынок земли, - Маркарова рассказала, как Кабмин планирует улучшать рост экономики - Цензор.НЕТ 8749
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Що виробляти на тих заводах? Гудзики, ложки-виделки?
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правильно, надо последнее всё распродать и свалить куда нибудь в Италию пока нарид не раздуплился
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Концессия - тупо схема для вымывания бабла из бюджета
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У меня так сосед живет. Выносит из дома вещи и продает. Кстати, неплохо живет.
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Ага, на бухло йому, поки що, вистачає. Питання в тому, як "гарно"буде жити його родина, коли він все винесе і проп'є?
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Все аби торгувати. А як щодо доданої вартості? Існує лдише один фактор стійкого зростання економіки - стійке зростання доданої вартості.
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Я так понял что в Кабмине постоянно работают люди или вообще не понимающие что такое экономика и государство или они все когда учились прокурили и пропили все занятия, походу там всегда только те люди которые могу только воровать и грабить бюджет Украины, на большее мозгов не хватает, для поднятия экономики и бюджете страны, самое минимальное надо с начало возобновить рост производства и оно должно быть государственным, а не то как сейчас все производства разграбили и разворовали, а те что остались стали собственностью олигархов, которые в 90 годы были просто шаромыгами и с образованием максиму училища, а теперь стали "уважаемыми" людьми и они не то что не способны страну поднять, они её всё глубже погружают в зад, при том то что у них сегодня в собственности это всё было украдено у народа и государства, они этого сами не создавали и не строили, просто бы не хватило мозгов и знаний, а как грабить то мозгов много и не надо и замутили как раз при том что в правительстве всегда есть такие же продажные шкуры, которые и мать родную за 3 копейки продадут, надо с начало вернуть всё разграбленное в управление страны и создавать и строить новые заводы, производства и т.д. и должны существовать гос. монополии на : электроэнергию, полезные ископаемые, сигареты, спиртное, хлеб, топливо т.д., тогда экономика страны будет самодостаточной и не надо будет не МВФ, не кредиты, и народ будет при деле, а не как сейчас бегают по всему миру как поберушки и ищют работу в других странах за копейки, так как в своей уже ни чего нет, можно много ещё об этом говорить, НО пока народ сам не поймёт что их давно ограбили и не возьмёт всё в свои" только нормальные руки" и не просто людей постоянно меняющих только вывески, а из нормальных думающих людей с народа, не будет в Украине не экономики, не государства, а те которые были и до этих и эти не способны это всё поменять!!!!!!!!!!!!!!!
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Мдааа... Було вже таке в історії -" Отнять и поделить" . Правда все то закінчилося великим пшиком. Але що до того "слугам урода" як їм вже і зараз жрать охота 😕
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