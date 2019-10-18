 Приватизация, концессия и рынок земли, - Маркарова рассказала, как Кабмин планирует улучшать рост экономики

После этого можно ожидать, что прогнозы МВФ и Всемирного банка по росту украинской экономики будут пересмотрены в сторону увеличения, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире "Голоса Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Есть несколько прогнозов, и каждый прогноз имеет определенные предположения. Но надо четко различать цели, и то, что эксперты-экономисты видят в тенденциях сейчас. Прогноз подтверждает, что рост украинского ВВП будет ускоряться. Он уже показывает, что цели, которые мы ставим перед собой, являются достижимыми, и мы начинаем двигаться к ним. Когда мы это увидим в прогнозе? Когда законопроекты, которые сейчас принимаются, начнут реализовываться. И тогда влияние этих законопроектов на реальную экономику уже начнет становиться явным. И тогда, мы надеемся, что эти прогнозы будут еще пересмотрены вверх", - заявила Маркарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Маркарова с делегацией вылетела на переговоры в Вашингтон

По словам министра финансов, такое ускорение ожидается через продажу или концессию государственных предприятий и открытия рынка земли.

"Ускорение роста возможно через приватизацию, концессии, развитие рынка земли", - отметила она.

Маркарова подчеркнула, что уже сегодня, только оценивая тенденции, эксперты улучшают прогнозы относительно Украины.

"И МВФ улучшил свой прогноз, и Всемирный банк улучшил свой прогноз", - сказала она.

При этом, по словам Маркаровой, прогнозы относительно Украины улучшаются несмотря на замедление глобальной экономики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Милованов опроверг информацию о приостановке переговоров с МВФ

"Позавчера Международный валютный фонд обнародовал свой мировой прогноз, и мы увидели, что на фоне замедления глобальной экономики Украина - среди небольшого количества стран, относительно которых МВФ прогнозирует, что экономический рост будет ускоряться", - подчеркнула министр финансов.