 Материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци", - Рябошапка

Об этом рассказал Генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Первый эпизод касается намеренно ложного декларирования.
"Проект сообщения о подозрении сейчас лежит у меня на столе и работа над ним уже на этапе завершения и анализа. Говорится о двух эпизодах. Первый – намеренно ложное декларирование сведений. То есть нарушение антикоррупционного законодательства", – сказал Рябошапка.
Второй эпизод касается коррупционных схем в рамках закупок для предприятия "Укрзализныци". Здесь говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен.
"Именно поэтому материалы, которые подготовило НАБУ вместе с САП, были поданы мне. Я хотел бы сказать, что они трижды подавались на рассмотрение Генеральной прокуратуры к тому. Но они не проходили в парламенте", – отметил генпрокурор.
Ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича.
New-York Times пишет о Константине Кулике, который, несм. на многочисленные обвинения в коррупции и фабрикации политических дел, близким связям с руководителем боевиков ЛДНР, работает начальником управления Генпрокуратуры при Зе. Борьба с коррупцией, да?
https://www.nytimes.com/2019/10/15/world/europe/ukraine-prosecutor-biden-trump.html