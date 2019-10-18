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 Политика Украины
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Все про:неприкосновенность (946) Укрзализныця (1724) Дубневич (39) электронное декларирование (678) Рябошапка Руслан (144)

 Материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци", - Рябошапка

Генеральная прокуратура Украины готовит сообщение о подозрении действующему народному депутату Ярославу Дубневичу в двух эпизодах.

Об этом рассказал Генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первый эпизод касается намеренно ложного декларирования.

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"Проект сообщения о подозрении сейчас лежит у меня на столе и работа над ним уже на этапе завершения и анализа. Говорится о двух эпизодах. Первый – намеренно ложное декларирование сведений. То есть нарушение антикоррупционного законодательства", – сказал Рябошапка.

Второй эпизод касается коррупционных схем в рамках закупок для предприятия "Укрзализныци". Здесь говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен.

"Именно поэтому материалы, которые подготовило НАБУ вместе с САП, были поданы мне. Я хотел бы сказать, что они трижды подавались на рассмотрение Генеральной прокуратуры к тому. Но они не проходили в парламенте", – отметил генпрокурор.

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Ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича.

Источник: https://censor.net.ua/n3154523
 
 
 Топ комментарии
 
Черговае спускання пару..вигляд роботи, реформи...побачите нічого не буде!!!
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рейтинг просів, віче збирається, відосики зеленого мача не допомагають, тому за законами шоу треба щось замутити ого-го. Помусолять, помусолять та й повипускають. Знаємо, проходили. На жаль.
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Скорее на переходной побег зебилья
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Пока еще ни одного задержанного корруционера при Зеленском не выпустили. Поэтому такой вой стоит. Гонтарева даже нападения, аварии, поджоги устривает. Боятся.
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А вы всегда с мозгом не дружите , или только сегодня ?
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Пока ще не за гратами міністр Сабаков)))
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Авакова оставили на конца года на переходный период.
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Черговае спускання пару..вигляд роботи, реформи...побачите нічого не буде!!!
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рейтинг просів, віче збирається, відосики зеленого мача не допомагають, тому за законами шоу треба щось замутити ого-го. Помусолять, помусолять та й повипускають. Знаємо, проходили. На жаль.
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Мои знакомьіе пару лет назад купили во Львове квартиру в новостройке. В доме отвратительно работает лифт , постоянно ломается. Когда ОСББ стало разбираться с гарантией и сервисом , вьіяснилось , что єтот лифт никогда не производился заводом- изготовителем , а СОБРАН где-то на коленке из деталей и узлов сомнительного происхождения. К чему я пишу - лифт поставила фирма Дубневичей...
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По этим братам-акробатам тюрьма давно тоскует.
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Vlad Nevzorov‏ @vnevzorov 11 ч.11 часов назад

Матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6362

New-York Times пишет о Константине Кулике, который, несм. на многочисленные обвинения в коррупции и фабрикации политических дел, близким связям с руководителем боевиков ЛДНР, работает начальником управления Генпрокуратуры при Зе. Борьба с коррупцией, да?

https://www.nytimes.com/2019/10/15/world/europe/ukraine-prosecutor-biden-trump.html

Матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7673
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