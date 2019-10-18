 Материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци", - Рябошапка

Об этом рассказал Генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первый эпизод касается намеренно ложного декларирования.

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"Проект сообщения о подозрении сейчас лежит у меня на столе и работа над ним уже на этапе завершения и анализа. Говорится о двух эпизодах. Первый – намеренно ложное декларирование сведений. То есть нарушение антикоррупционного законодательства", – сказал Рябошапка.

Второй эпизод касается коррупционных схем в рамках закупок для предприятия "Укрзализныци". Здесь говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен.

"Именно поэтому материалы, которые подготовило НАБУ вместе с САП, были поданы мне. Я хотел бы сказать, что они трижды подавались на рассмотрение Генеральной прокуратуры к тому. Но они не проходили в парламенте", – отметил генпрокурор.

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Ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича.