 Рада сегодня рассмотрит в первом чтении Госбюджет-2020

Об этом Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил депутатам на пленарном заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ с о ссылкой на Укринформ
Ранее на заседании Согласительного совета спикер заявил, что, в случае одобрения Верховной Радой заключений и предложений к проекту закона о Государственном бюджете, они приобретают статус бюджетных выводов Верховной Рады.
Для чего?
- Для чего?
Чтоб не оставить без бабла
никого!
- Никого!
Пусть не решить нам всех проблем
не решить всех проблем,
Но олигархам, и друзьям
хорошо, станет всем!
А представляете сколько еще смежников "откинется"?
Сейчас впору начинать делать такую же интерактивную карту только "Предприятия и заводы ЗАКРЫВШИЕСЯ в Украине с приходом к власти "зе-каманды".