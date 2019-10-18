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 Рада сегодня рассмотрит в первом чтении Госбюджет-2020

Верховная Рада планирует в пятницу 18 октября принять законопроект о Государственном бюджете Украины на 2020 год в первом чтении.

Об этом Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил депутатам на пленарном заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ с о ссылкой на Укринформ

Ранее на заседании Согласительного совета спикер заявил, что, в случае одобрения Верховной Радой заключений и предложений к проекту закона о Государственном бюджете, они приобретают статус бюджетных выводов Верховной Рады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доходную часть Госбюджета-2020 увеличили на 18 млрд грн, - глава бюджетного комитета Аристов

Источник: https://censor.net.ua/n3154521
 
 
 Топ комментарии
 
Шариков-Зеленский и без диплома академик Гончарук предусмотрел 4000 $ для учителей в бюджете ?
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Мы начинаем дерибан
Для чего?
- Для чего?
Чтоб не оставить без бабла
никого!
- Никого!
Пусть не решить нам всех проблем
не решить всех проблем,
Но олигархам, и друзьям
хорошо, станет всем!
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Беда нашей страны в том, что люди принимающие таблетки могут критиковать все и вся.
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Затягнути паски і чекати омріяних іноземних інвестицій в 50 лярдів баксів.
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Ну понеслося ... Все як у відомому епізоді поділу барахла в фільмі Весілля в Малинівці - ето тєбє, ето мнє, ето опять мнє... 😕
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Зараз живемо по бюджету Гросі. Подивимось що там слуги набюджетять.
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Мы начинаем дерибан
Для чего?
- Для чего?
Чтоб не оставить без бабла
никого!
- Никого!
Пусть не решить нам всех проблем
не решить всех проблем,
Но олигархам, и друзьям
хорошо, станет всем!
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Та в Гроці тих тайників, як у німця патронів. А там скільки лямів заникано.
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Шариков-Зеленский и без диплома академик Гончарук предусмотрел 4000 $ для учителей в бюджете ?
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Вы зюзики , главное - не прохлопайте ,, в статье расходы , не забудьте миллиард "зелени " на компенсацию Каломойше .. !!! Рада сьогодні розгляне в першому читанні Держбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 988 .
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1200 человек отправляются проводить все свое время с семьями....


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Теперь на 1200 человек , в Польше прибавится наших заробитчан . ! .Ачередная пэрэмога каманды Зеленcкого , а фуле .
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"1200 человек отправляются проводить все свое время с семьями....."
А представляете сколько еще смежников "откинется"?
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Повышение квалификации Зедебилоиды проходили в Трусковцях и Киевских переходах дипломы для них уже нарисовали, осталось печать поставить
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Интерактивная карта предприятий / заводов, открывшихся в Украине после 2014 года: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1kI7M2ngkfqQ78HuA0sCKGEaENzg&ll=48.41499499674074%2C32.53911428907509&z=6



Сейчас впору начинать делать такую же интерактивную карту только "Предприятия и заводы ЗАКРЫВШИЕСЯ в Украине с приходом к власти "зе-каманды".
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