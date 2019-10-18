 Рада сегодня рассмотрит в первом чтении Госбюджет-2020

Об этом Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил депутатам на пленарном заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ с о ссылкой на Укринформ

Ранее на заседании Согласительного совета спикер заявил, что, в случае одобрения Верховной Радой заключений и предложений к проекту закона о Государственном бюджете, они приобретают статус бюджетных выводов Верховной Рады.

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