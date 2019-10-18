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Все про:образование (1900) Минобразования (1130) Новосад (26)

 20% студентов-первокурсников считают, что ошиблись с выбором специальности, - Новосад

Согласно исследованиям Министерства образования и науки Украины, 20% украинских студентов первого курса считают, что они ошиблись с выбором будущей специальности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Радио НВ сообщила министр образования Анна Новосад.

"Статистика показывает (точнее, наши исследования), что 20% студентов-первокурсников говорят, что они выбрали неправильную специальность и вообще они пошли не туда", — заявила она.

В связи с этим, по словам министра, необходимо проведение реформы старшей профильной школы, которую Новосад определила как один из своих главных приоритетов на посту главы Минобразования. Эта реформа предусматривает возможность профильного обучения в старших классах, самостоятельного выбора образовательной траектории и учебных предметов школьниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я бы так не делал, - Зеленский о заявлении Новосад по переводу русскоязычных школ на государственный язык обучения

"Внедрение старшей [профильной] школы 10−12 класса — это очень важная часть Новой украинской школы. Для этого нам необходимо создать сеть так называемых академических лицеев <...> — более 1500 новых лицеев", - добавила Новосад.

Ранее новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сообщила, что реформа образования в Украине будет продолжаться, а одним из приоритетов Минобразования станут изменения в дошкольном образовании.

Источник: https://censor.net.ua/n3154519
 
 
 Топ комментарии
 
Есть же разумные люди. Вот 20% поняли, что ошиблись с выбором, а есть и полудурки. К примеру 73% по сей день считают, что они сделали правильный выбор.
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А кто те, кто в любую тему на "Цензоре" свое личное недовольство выборами сует?
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Соя вы считаете, что барыга лучше Зеленского, то вы крупно ошибаетесь.
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Когда студенты поступают, главное корочка, все остальное не имеет значения.
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Есть же разумные люди. Вот 20% поняли, что ошиблись с выбором, а есть и полудурки. К примеру 73% по сей день считают, что они сделали правильный выбор.
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Соя вы считаете, что барыга лучше Зеленского, то вы крупно ошибаетесь.
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Да блин. Я тоже так считаю. Но это не говорит о том, что я за шикаладного.
Когда вы это поймете?..
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Барыга явно лучше овоща, а Зе окружает команда легитимного, так что ваши доводы, это только ваше личное мнение. Судя по последним событиям Зе явно не в ту сторону дышло повернул.
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За барыгу вы имеете в виду ЗЕленого кипрско-офшорного барыгу с тремя фирмами в РФ и снимающего сериалы для умственно отсталых людей за бюджетные деньги страны агрессора, торгующего на крови и имеющего руку олигарха в анусе?
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А кто те, кто в любую тему на "Цензоре" свое личное недовольство выборами сует?
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Учитывая, что максимум 20% из них вообще пойдут работать по профилю получаемой специальности, то это вообще разговор ни о чем.
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а еще 0,][уй десятых получат нормальную работу по той же специальности.
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Це і є відсоток адекватних студентів. Справа в тім, що навчальні програми зовсім не відповідають потребам професій. А якщо врахувати ще й якість навчання...
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Подслушанный разговор из цикла: "Отцы и дети":
- Не хочу никуда поступать. Погуляю ещё.
- Работать не хочешь, учиться не хочешь, куда ты катишься,- попадёшь в тюрьму.
- Ну и отсижу, выйду, а может быть потом ещё и президентом стану, как Янукович.
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В наших реаліях - піду в цирк клоуном, може ще й президентом стану...
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ну так разрешите им вузами меняться, хотя бы первые пару месяцев, пусть там договариваются в скайпах 20% студентів-першокурсників вважають, що помилилися з вибором спеціальності, - Новосад - Цензор.НЕТ 7369
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Помилилися, скоріше, в одному - що пішли здобувати освіту. І без неї можна непогано заробляти.
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Как мнн это знакомо. На 1-2 курсе часть из них отсеится, оставшиеся будут маятся еще годик пока вышка матем.физ.итд не закончится. Ближе к 5 охватит тоска, и посетят мысли, а может ну его... Плавали знаем
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Я тоже считаю, что ошибся, родившись не в той стране
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Мабуть не 20%, а більше. Під час вступної кампаніі цого року була інформація, що найбільша кількість заяв була подана на спеціальність..."філолог"!!! Я сам технар, тому я у щоці! Не знав, що країна потребує багато філологів.
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Чергова муть від чергової мітли. У тебе в школах оцінка 1 по бальній системі у 50 відсотків школярів у атестатах. Вони читати можуть із забрудненням, а ти 1500 ліцеїв на якийсь то чорт зібралась робити.
Ти сама то когось вчила? Яке горе, хтось помилився з вибором фаху. Хотів бути хірургом , а став сантехніком. Муть.
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Помните такие билборды:


Вот вам и готовый ответ на все случаи...
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И будем ждать перехода количества в качество
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Тому що навчають чому хочеш тільки не по спеціальності......
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Исследования показали:
- Только 5% выпускников ВУЗов работают по специальности.
- 99,9 % выпускников ВУЗов, отстают от требований професии на 5-8 лет.
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