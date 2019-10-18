 20% студентов-первокурсников считают, что ошиблись с выбором специальности, - Новосад

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Радио НВ сообщила министр образования Анна Новосад.
"Статистика показывает (точнее, наши исследования), что 20% студентов-первокурсников говорят, что они выбрали неправильную специальность и вообще они пошли не туда", — заявила она.
В связи с этим, по словам министра, необходимо проведение реформы старшей профильной школы, которую Новосад определила как один из своих главных приоритетов на посту главы Минобразования. Эта реформа предусматривает возможность профильного обучения в старших классах, самостоятельного выбора образовательной траектории и учебных предметов школьниками.
"Внедрение старшей [профильной] школы 10−12 класса — это очень важная часть Новой украинской школы. Для этого нам необходимо создать сеть так называемых академических лицеев <...> — более 1500 новых лицеев", - добавила Новосад.
Ранее новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сообщила, что реформа образования в Украине будет продолжаться, а одним из приоритетов Минобразования станут изменения в дошкольном образовании.
Когда вы это поймете?..
- Не хочу никуда поступать. Погуляю ещё.
- Работать не хочешь, учиться не хочешь, куда ты катишься,- попадёшь в тюрьму.
- Ну и отсижу, выйду, а может быть потом ещё и президентом стану, как Янукович.
Ти сама то когось вчила? Яке горе, хтось помилився з вибором фаху. Хотів бути хірургом , а став сантехніком. Муть.
Вот вам и готовый ответ на все случаи...
- Только 5% выпускников ВУЗов работают по специальности.
- 99,9 % выпускников ВУЗов, отстают от требований професии на 5-8 лет.