 ЮНИСЕФ направил жителям ОРДЛО 14 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины последовали 2 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от "Детского Фонда ООН" (ЮНИСЕФ). Грузовики перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы и электронные датчики температуры общим весом более 14 тонн", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия отправила на оккупированный Донбасс 87-й "гумконвой", состоящий из 36 грузовиков, - Госпогранслужба