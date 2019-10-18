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 ЮНИСЕФ направил жителям ОРДЛО 14 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Представители "Детского Фонда ООН" (ЮНИСЕФ) доставили через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 14 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины последовали 2 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от "Детского Фонда ООН" (ЮНИСЕФ). Грузовики перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы и электронные датчики температуры общим весом более 14 тонн", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154518
 
 
 Топ комментарии
 
Дуже розумна жінка - але до неї на жаль ніхто не дослухається!
ЮНІСЕФ направив жителям ОРДЛО 14 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9662
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оон давно себя дискредитировала, как организация в целом.
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Питання, а нафiга?
Iм же кацапи постiйно гумканвойi вiдправляют. Хай жеруть те, шо в тих камвоях.
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WiM. Давить сыры и гусей - борьба с происками врагов.
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я нидочитал что это "Дитячого Фонду ООН"...

а так - подумал что очередной "гумконвой" от Красного креста со стройматериалами террористам...
ну да - идёт война - и террористам на строительство детских площадок не хватает материалов...
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Я людина маленька - вплина на всiляки юнисейфи не маю. А ось керiвництво України має такi важелi. Так шо тут питання не до ЮНIСЕФ, а до президента - чому вiн нiяк не реагує на такi диї усiляких там юнiсефив
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Предлагаешь отказаться от помощи ЮНИСЕФ? Это не кредит, который при Пете называли помощью.
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Да, помогают агрессору, потому как он там , и он там всем распоряжается и за все отвечает. А напали на мою страну,и ни разу не слышал чтоб кому то-соседу(ке) помогали, за себя и не говорю
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Путин внес закон об отказе России признавать комиссию ООН по военным преступлениям - Finanz.ru
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Дык Россия официально не оккупант. Наверно все ждут ядерной атаки.
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И снова вопрос, какой мотив и почему. с кем договариваются о необходимости помощи . В ООН считают ОРДЛО отдельной от Украины территорией, если помощь напрямую .
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оон давно себя дискредитировала, как организация в целом.
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Думаю что россияне используют ООН в своих целях , в отличие от украинских представителей в международных структурах.
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Дуже розумна жінка - але до неї на жаль ніхто не дослухається!
ЮНІСЕФ направив жителям ОРДЛО 14 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9662
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Все может быть. Но пока теракты устравает ИГИЛ. А зародился ИГИЛ во время войны в Афганистане.
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ИГИЛ Скрипалів отруїв в Англії? А у відповідь Англія що зробила? Виразила чергове ну дуже глибоке занепокоєння? А Ви думаєте "BREXIT" Вам ИГИЛ організував?
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Европа - ей насрать потому что ей нужны гейПарады и чтобы ********* разрешили усыновлять мальчиков на равных правах с людьми.
гейРопейским политикам насрать - потому что их бабло газпромовское волнует...
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ну припустимо, завезли щось там, а далі як йде контроль?? рогаті расіянські окупанти усе крадуть ну і звісно для себе! "
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