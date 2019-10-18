 ЮНИСЕФ направил жителям ОРДЛО 14 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины последовали 2 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от "Детского Фонда ООН" (ЮНИСЕФ). Грузовики перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы и электронные датчики температуры общим весом более 14 тонн", - говорится в сообщении.
Iм же кацапи постiйно гумканвойi вiдправляют. Хай жеруть те, шо в тих камвоях.
а так - подумал что очередной "гумконвой" от Красного креста со стройматериалами террористам...
ну да - идёт война - и террористам на строительство детских площадок не хватает материалов...
гейРопейским политикам насрать - потому что их бабло газпромовское волнует...