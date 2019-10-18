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Все про:ГПУ (9392) Динамо (713) налоги (2696) уголовное дело (2309)

 Генпрокуратура открыла уголовное производство против киевского "Динамо" из-за неуплаты налогов, - ZN

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах служебными лицами ООО "ФК "Динамо" Киев".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом свидетельствуют данные Единого реестра досудебных расследований.

В частности, речь идет об уголовном производстве № 42019000000002028, зарегистрированном 17 сентября 2019 года.

В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что "служебные лица ООО "ФК "Динамо Киев" обеспечили избежания уплаты Обществом налогов в особо крупных размерах путем реализации схем финансирования деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании".

Генпрокуратура открыла уголовное производство против киевского Динамо из-за неуплаты налогов, - ZN 01
Фото: ZN.UA

Служебным лицам ООО "ФК "Динамо" Киев" инкриминируют часть 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, - ред.) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее руководство "Динамо" неоднократно обвиняли в неуплате налогов в бюджет Украины с помощью оффшорных схем финансирования клуба. По предварительным подсчетам, за пять лет ФК недоплатил в бюджет 445 млн. грн, из которых порядка 183 млн. грн должно пойти в пенсионный фонд и около 30 млн. грн - в госбюджет в качестве военного сбора.

"Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным медиа, основную часть зарплаты в "Динамо" платили через офшор Newport Management LTD, которая фигурирует в судебных исках", - сообщало тогда "Новое время".

Более того, летом 2018 года украинские СМИ опубликовали копию зарплатных ведомостей столичного клуба.

В соответствии с документом, футболисты клуба получают зарплату на уровне 18-20 тыс. грн на месяц.

При этом, как ранее сообщил прессе экс-динамовец Дерлис Гонсалес, его реальная зарплата в "Динамо" достигала 110 тыс. долларов в месяц.

На зарплатные ведомости игроков "Динамо" тогда отреагировали юристы, призвав Государственную фискальную службу проверить столичный клуб на предмет оптимизации налогов. Однако фискалы этот факт проигнорировали.

Владельцы "Динамо" - братья Игорь и Григорий Суркисы. Оба являются фигурантами уголовного производства относительно коррупции в энергетике. Г. Суркис сегодня является действующим народным депутатом Украины от ОПЗЖ.

Отметим, ранее СМИ писали о намерениях нового Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки внести представление о снятии неприкосновенности с Суркиса в ВР до 1 ноября 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3154517
 
 
 Топ комментарии
 
Суркисов давно пора гнать с Динамо.
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Пашинский ждет в гости к себе суркисят!
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Развалили Динамо, понабирали легионеров толстосумов, которые нихрена не играют, а только ходят по полю.
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открою секрет.. "Динамо", "Шахтер" и другие клубы делают это последние 25 лет ежегодно..
для ГПУ: где мои 10%?!.. годичный абонемент на "Вечерний квартал" не предлагать!..
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Наградить бесплатным просмотром "Сватов".
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И нэ кажи.но находятся же извращенцы, которые вместо Pornohaba гоняют лысого на это убожество
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Зе фраера ,хрен докажут в суде это точняк, професионализма "0", понты для зебилоидов зе фанов Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти київського "Динамо" через несплату податків - Цензор.НЕТ 5852
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кстати наоборот, Шахтер в белую, Динамо в черную платят....
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Пашинский ждет в гости к себе суркисят!
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а тебя из твоей квартиры.. за тоже самое
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теперь надо возвращать подарки баканаву и шеферу.
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Развалили Динамо, понабирали легионеров толстосумов, которые нихрена не играют, а только ходят по полю.
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вот именно по этому тебя и надо выгнать из квартиры )))
твоему соседу не нравится то, что ты в ней делаешь ))))
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такие "друзья" как зе-баканов и зе-шефир. этого не допустят. куда ж потом за подарками ходить?
https://censor.net.ua/news/3148195/bakanov_mog_narushit_antikorruptsionnyyi_zakon_prinyav_podarok_ot_surkisa_shemy
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А все почему,да потому что Рябошапку на Д.рождения Суркисы не пригласили.будут звонить теперь черту Баканову,порешают как нибудь.
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а где зелино уклонение с оффшорами???
так он себе еще и премию в 25% от казны выпишет???
клоуны
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Как то стремно получается мертвечук ВРАГ УКРАИНЫ а вот депутат от его партии и хозяин клуба УЖЕ ПАТРИОТ !
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Не нюхай больше этот клей!
О, как тебя плющит!
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То не клей, то рошенівська соя так по голові б'є.
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Братки совсем берега попутали и устроили пьяный дебош на матче украина-португалия.
Теперь получат пистон в одно место.
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Соєва потвора і папєрєднікі робили все, щоб їхній бізнес не платив податки, але в той же час мали надприбутки, вони усіляко намагаються обдурити українців. Наповнювати біджет мали переічні громадяни, яких й без податків давлять цінами на продукти і тарифами жкг...
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Леонид Ройтман сказал, что они убили бывшего владельца Динамо Киев по заказу братьев Суркисов. Ген прокуратура не хочет допытать Леонида Ройтмана??? Он говорил, что готов давать показания по многим делам потому что его ОПГ занималась и убийствами и он рассказывал, как они трупов сжигали в лесах и т.п. Про связи Украинских политиков и бизнеса с международной мафией и т.п. Не понимаю, почему прокуратура тупит???
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Интересно узнать, кто же это был бывший владелец Динамо. Я то думал, что Суркисы сразу после развала СССР угнали Динамо у народа Украины.
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Дык они после этого совсем оборзели, кричат, что наступило их время, а зельцман и СБУ у них теперь на побегушках.
Зельцман не может допустить такого откровенного унижения
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Правильно! Нехрен было раздражать кацапов, Шева!
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Улыбнуло. Офшор не запрещён нашим законодательством, очередной пшик от гпу
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Господа дело не в Динамо, а в том что грядет очередной передел- беспредел по всей Украине. По некоторым признакам в публичной коммуникации опытные и умные могут даже догадаться какие это объекты. В число лакомых целей наверное попало и Динамо. , возможно клуб готовят к передачи новым хозяевам. Пока президент Украины по прежнему Игорь Валерьевич, ожидать других сценариев наивно и даже глупо.
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