 Генпрокуратура открыла уголовное производство против киевского "Динамо" из-за неуплаты налогов, - ZN

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом свидетельствуют данные Единого реестра досудебных расследований.

В частности, речь идет об уголовном производстве № 42019000000002028, зарегистрированном 17 сентября 2019 года.

В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что "служебные лица ООО "ФК "Динамо Киев" обеспечили избежания уплаты Обществом налогов в особо крупных размерах путем реализации схем финансирования деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании".



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Служебным лицам ООО "ФК "Динамо" Киев" инкриминируют часть 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, - ред.) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее руководство "Динамо" неоднократно обвиняли в неуплате налогов в бюджет Украины с помощью оффшорных схем финансирования клуба. По предварительным подсчетам, за пять лет ФК недоплатил в бюджет 445 млн. грн, из которых порядка 183 млн. грн должно пойти в пенсионный фонд и около 30 млн. грн - в госбюджет в качестве военного сбора.

"Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным медиа, основную часть зарплаты в "Динамо" платили через офшор Newport Management LTD, которая фигурирует в судебных исках", - сообщало тогда "Новое время".

Более того, летом 2018 года украинские СМИ опубликовали копию зарплатных ведомостей столичного клуба.

В соответствии с документом, футболисты клуба получают зарплату на уровне 18-20 тыс. грн на месяц.

При этом, как ранее сообщил прессе экс-динамовец Дерлис Гонсалес, его реальная зарплата в "Динамо" достигала 110 тыс. долларов в месяц.

На зарплатные ведомости игроков "Динамо" тогда отреагировали юристы, призвав Государственную фискальную службу проверить столичный клуб на предмет оптимизации налогов. Однако фискалы этот факт проигнорировали.

Владельцы "Динамо" - братья Игорь и Григорий Суркисы. Оба являются фигурантами уголовного производства относительно коррупции в энергетике. Г. Суркис сегодня является действующим народным депутатом Украины от ОПЗЖ.

Отметим, ранее СМИ писали о намерениях нового Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки внести представление о снятии неприкосновенности с Суркиса в ВР до 1 ноября 2019 года.