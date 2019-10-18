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Все про:браконьерство (121) Нацполиция (10248) Херсонщина (824)

 Водные полицейские задержали на Херсонщине браконьеров с краснокнижными крабами на 90 млн гривен. ФОТОрепортаж

На Херсонщине водные полицейские предупредили нанесение ущерба естественной среде на сумму более 91 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Как рассказал начальник отделения полиции в порту "Херсон" Максим Жарков, работники подразделения совместно с представителями общественного формирования по Скадовску "СПАС" отрабатывали акваторию Черного моря по недопущению незаконного вылова живых водных биоресурсов.

Водные полицейские задержали на Херсонщине браконьеров с краснокнижными крабами на 90 млн гривен 01

На территории Национального природного парка "Джарылгачский" полицейские заметили моторную лодку, на борту которой находились 4 человека. Во время проверки выяснилось, что граждане с помощью запрещенных орудий выловили 1603 экземпляров краснокнижных крабов.

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Отмечается, что водные биоресурсы в живом виде были выпущены обратно в воду. Тем самым было предотвращено нанесение ущерба естественной среде на сумму 89 311 000 гривен. Плавсредство изъято в качестве вещественного доказательства.

Водные полицейские задержали на Херсонщине браконьеров с краснокнижными крабами на 90 млн гривен 02

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.249 Уголовного кодекса Украины. За незаконное занятие водным добывающим промыслом правонарушителям может грозить ограничение свободы на срок до 3 лет.

Также в этот же день водные полицейские обнаружили в воде 6 креветочных сетей и 5 мисинових сетей общей длиной 500 метров, в которых находились около 60 000 креветок, 55 единиц рыбы кефаль и 32 краснокнижных краба.

Водные полицейские задержали на Херсонщине браконьеров с краснокнижными крабами на 90 млн гривен 03

Водные биоресурсы в живом виде были возвращены в естественную среду, чем не допущено нанесение ущерба на сумму 1 885 000 гривен. Полицией принимаются меры по установлению владельцев незаконных орудий лова для привлечения их к ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3154516
 
 
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Пусть в магазине продадут этих крабов за 90 млн, а деньги в бюджет. Фуфло очередное, крабы эти ничего не стоят.
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8 гривень штука (якщо купувати не у бариг, а через знайомих)
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Так это что ли они 110000 штук выловили ))))))
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Вони червонокнижні? 1 краб 56 тис. грн? Херня якась.
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Суть в том что Украина для украинцев, за паспорта платим на кипр, за парковку на кипр, рыбу и краба ловить нельзя, наверное кипрским компаниям можно.
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89311000грн. / 1603шт. = 55714грн. за одного краба???
- Цензор что вы там курите??? Отсыпьте чуток и мне...
Хоть ради прикола проверяйте тот шлак что вы постите тут.
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