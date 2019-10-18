 В Белом доме признали, что давили на Украину для расследования против демократов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время пресс-брифинга перед журналистами, передает телеканал CNN.

"И.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани сделал потрясающее признание в четверг, фактически, подтвердив, что президент Дональд Трамп заморозил почти $400 млн военной помощи Украине, чтобы надавить на эту страну для проведения расследования против демократов", - отмечает телеканал.

Во время выступления в четверг перед журналистами Малвани подчеркнул, что ему известно лишь о запросе США о расследовании дел, связанных со взломом сервера Демократического национального комитета на выборах 2016 года. При этом он не стал уточнять, что из обнародованной недавно переписки американских дипломатов стало известно о попытках заставить Украину провести расследование против компании Burisma, с которой был связан сын Джо Байдена, Хантер.

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"Поэтому мы и задержали финансирование", - заявил Малвани, добавив тезис об обеспокоенности Трампа относительно коррупции в Украине.

При этом, как пишет телеканал, президент Трамп в течение нескольких недель отмечал, что в его решении приостановить оборонную помощь Украине не было никакой "quid pro quo" (услуга за услугу. – Ред.). Однако Малвани на последней пресс-конференции подтвердил обратное, отмечается в публикации.

Напомним, осенью в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшихся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера. СМИ также утверждали, что Трамп, чтобы получить от Зеленского желаемое, задерживал выделение Украине материальной помощи и не давал согласие на организацию официального визита украинского президента в США. В итоге США выделили Украине обещанную помощь, а Зеленский Вашингтон пока не посетил, но зато провел переговоры с Трампом в Нью-Йорке.

Расследование, по утверждению СМИ, должно было коснуться роли Байдена в увольнении генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование в отношении нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын Байдена - Хантер. Расследование в отношении Burisma касается периода между 2010 и 2012 годом, а Хантер Байден начал работать в компании в 2014 году, однако ряд СМИ утверждает, что Шокин готовился задать вопросы по деятельности компании и Хантеру Байдену.

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Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США на фоне скандала, вызванного СМИ, опубликовал жалобу информатора, в которой тот действительно утверждает, что Трамп давил на Зеленского, чтобы украинский президент начал расследование. Информатор заявляет, что об этом ему рассказали несколько сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.

Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на информацию о том, что Джо Байден помешал расследованию в отношении своего сына, однако в этой стенограмме Трамп не ставит Зеленскому никаких условий.

Видную роль в "украинском деле" сыграл личный адвокат Трампа Руди Джулиани, утверждают СМИ. Сам Джулиани заявлял, что он действительно обсуждал с украинскими чиновниками вопрос расследования, но действовал как частное лицо. Затем он признал, что организовать встречу с украинской стороной ему помог спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. В результате Волкера вызвали в Конгресс, где он дал показания по "украинскому скандалу", а американские СМИ в конце сентября сообщили, что Волкер подал в отставку.

В результате демократы в Палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.