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 Пожар на предприятии в результате взрыва газовоздушной смеси ликвидирован на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТО

На одном из предприятий Ривненской области произошел пожар в результате взрыва газовоздушной смеси.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Пожар на предприятии в результате взрыва газовоздушной смеси ликвидирован на Ривненщине, - Нацполиция 01

Сообщение о пожаре в результате взрыва на предприятии в поселке Клевань Ривненского района в полицию поступило 17 октября, около 20 часов. 

Пожар на предприятии в результате взрыва газовоздушной смеси ликвидирован на Ривненщине, - Нацполиция 02

Предварительно установлено, что взрыв произошел из-за скопления газовоздушной смеси в одном из помещений предприятия, в результате чего в здании сработала автоматическая система пожаротушения.

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К ликвидации пожара приступили спасатели, которые около 20:30 потушили огонь. В результате взрыва никто не пострадал.

Пожар на предприятии в результате взрыва газовоздушной смеси ликвидирован на Ривненщине, - Нацполиция 03
Пожар на предприятии в результате взрыва газовоздушной смеси ликвидирован на Ривненщине, - Нацполиция 04

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Полиция будет привлекать специалистов соответствующих служб, чтобы осуществить замеры по установлению уровня загрязнения атмосферного воздуха в жилой зоне.

По данным СМИ, пожар произошел на территории предприятия "Колор С.I.М", которое производит краски для дорожной разметки, краски для автомобилей, синтетические смолы и лакокрасочные материалы для промышленности.

Источник: https://censor.net.ua/n3154513
 
 
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нє, не так.

"друг! оставь покуріть!" - а в отвєт тішіна - он вчєра нє вєрнулся із боя
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газо-воздушна смєсь сама не взриваєця - нада шоп начался процес горєнія - це як мама всіх бімб - вакуумна
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В техніці безпеки, щось пішло не так.
Як казала Роза Марковна:
Если не хотите шоб вас разнесло, не ешьте после шести и не курите на бензозаправке.
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