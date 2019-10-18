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 Политика Украины
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 Было бы неплохо, если бы императивный мандат был в Верховной Раде, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает целесообразным введение императивного мандата в парламенте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Моя личная позиция относительно императивного мандата, то я считаю, это было бы неплохо, если бы он был в Верховной Раде Украины. И приходя с одной политической силой, депутат несет ответственность как за те идеи и обещания, которые давал лично, так и за то, что сделала эта политическая сила.

Если у депутата изменились взгляды, то ему стоит пойти создать свою политическую силу или пойти на округ и доказать, что он мощный, самостоятельный и может снова попасть в Верховную Раду", - пояснил Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пусть все депутаты Рады примут закон об императивном мандате, - Зеленский

Напоминаем, Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики 6 сентября отложил рассмотрение законопроекта №1038 о совершенствовании правового регулирования вопроса вхождения народных депутатов Украины, избранных от политических партий, в состав депутатских фракций этих политических партий.

Документом предлагалось внести изменения в закон "О статусе народного депутата Украины", согласно которым народный депутат Украины, избранный от политической партии, обязан войти в состав депутатской фракции этой политической партии.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 19 сентября сообщил журналистам, что в парламенте в соавторстве членов разных фракций готовят новый законопроект об императивном мандате.

Читайте также: Мы решили снять законопроект о лишении нардепов мандата за выход из фракции, - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3154512
 
 
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Ждём по этому поводу истерику и протест со стороны антиукраинского дегенерата Дубинского.
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Власти Зеленского в Украине никто не подчиняется, а значит, он не легитимен. Это первое. Во-вторых, так и не восстановлена монополия власти на применение силы. Третье, ярко демонстрируется, что Украина не способна выполнять свои международные обязательства, то есть она не субъектна и не суверенна, а потому находится вне международного правового поля.
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Четвёртое: вам на надоело хоронить своих ихтамнетов и прочих воинав-асвабадителей ?
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Нужно вводить прямую демократию, чтобы Украинцы могли не только избирать, а и отзывать депутатов!
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У вас імперативний мандат? Шо, шо? Імперативний мандат, говорю! Мандат чи не мандат, але щось таке є🧐
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