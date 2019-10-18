 Было бы неплохо, если бы императивный мандат был в Верховной Раде, - Разумков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Моя личная позиция относительно императивного мандата, то я считаю, это было бы неплохо, если бы он был в Верховной Раде Украины. И приходя с одной политической силой, депутат несет ответственность как за те идеи и обещания, которые давал лично, так и за то, что сделала эта политическая сила.

Если у депутата изменились взгляды, то ему стоит пойти создать свою политическую силу или пойти на округ и доказать, что он мощный, самостоятельный и может снова попасть в Верховную Раду", - пояснил Разумков.

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Напоминаем, Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики 6 сентября отложил рассмотрение законопроекта №1038 о совершенствовании правового регулирования вопроса вхождения народных депутатов Украины, избранных от политических партий, в состав депутатских фракций этих политических партий.

Документом предлагалось внести изменения в закон "О статусе народного депутата Украины", согласно которым народный депутат Украины, избранный от политической партии, обязан войти в состав депутатской фракции этой политической партии.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 19 сентября сообщил журналистам, что в парламенте в соавторстве членов разных фракций готовят новый законопроект об императивном мандате.

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