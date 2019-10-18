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Все про:Трепак (63) Рябошапка Руслан (144) Слуга народа (356) Медяник Вячеслав (4)

 Следующие переписки будут про сухари, - Рябошапка предостерег нардепов от попыток "решить вопросы" в прокуратуре. ВИДЕО

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что распорядился провести проверку факта переписки народного депутата Медяника из фракции "Слуга народа", в которой упоминался заместитель генпрокурора Трепак.

Об этом глава ГПУ заявил в эфире 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

Генпрокурор заверил, что в ведомстве уже нет ситуации, при которой был "свой прокурор", который "решал" определенные дела, а его заместитель Виктор Трепак не имеет отношения к скандалу с Медяником.

"С кем же тогда переписывался депутат Медяник?" – спросила ведущая.

"С бизнесменом. Но он пытался выяснить эти вопросы с моим заместителем, который не знает, не знал и никогда не общался с народным депутатом", – заверил Рябошапка.

Смотрите: Руководство фракции должно провести разговор с Медяником по его "сахарной" переписке, - нардеп от СН Янченко. ВИДЕО

Генпрокурор пообещал, что отреагирует должным образом на инцидент.

"Я уже поручил провести проверку. И выяснить, есть ли там достаточно данных для внесения сведений в ЕРДР. И хотел бы обратить внимание народных депутатов. Если такие переписки по поводу сахара будут вестись и дальше, я не исключаю, что следующие переписки будут по поводу сухарей", – сказал Рябошапка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переписка нардепа от "СН" Медяника станет предметом рассмотрения спецгруппы, - Арахамия

Ранее СМИ опубликовали переписку нардепа от СН Медяника о том, как порешать вопросы с прокурорами, в частности он написал: "По сахару с Трепаком поговорю". Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг какие-либо связи с нардепом от "Слуги народа" Вячеславом Медяником: "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару".

Источник: https://censor.net.ua/n3154510
 
 
 Топ комментарии
 
И все? Так переписка Медяника - это практически явка с повинной Медяника, Богдана и Трепака с признанием в коррупции в высших эшелонвх власти.. И где бравурное заявление ГБР о открытии уголовного дела? Или хотя-бы заявление о временном отстранении Трепака или Богдана до завершения внутреннего расследования? Ну и?
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Всі дії Володимира Зеленського та його команди після перемоги на президентських виборах спрямовані на створення в Україні авторитарної держави російського або білоруського типу. Держави, в якій президент і його адміністрація здійснюють контроль над усіма гілками влади, медіа, бізнесом, суспільством. Причому держава ця будується в справжнісінькому «турбо-режимі». Те, на що інші пострадянські автократи - Лукашенко або Путін - витрачали роки, Зеленський намагається здійснити за місяці. І в цьому є своя логіка - страх, що суспільство прийде до тями і побачить небезпеку, що виникла перед країною або що населення розлюбить, коли не побачить новин у своєму холодильнику, все ще є дуже великим.
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Скажу . Депутату Порошенко - пожизненное . Хотя ему и этого срока мало будет впаять . Там лет на 500 делов наделано . Парубийская сучара до такого срока не дотягивает , как у Порошенко , но лет на 200 успел наделать .
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Те кто послал , сажай , кому послали два срока.
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И все? Так переписка Медяника - это практически явка с повинной Медяника, Богдана и Трепака с признанием в коррупции в высших эшелонвх власти.. И где бравурное заявление ГБР о открытии уголовного дела? Или хотя-бы заявление о временном отстранении Трепака или Богдана до завершения внутреннего расследования? Ну и?
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переписка как доказательство никчемна.. пора знать
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- Переписка - называется, как его… Энгельса с этим чёртом… с Каутским!(c)
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о сахаре это о наркотрафике, выбрали нарика - распишитесь получите зебилы тупорылые, сделали еще раз ослоухие?
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ні.

З переписки немає прямого доказу причетності Трепака..
Дійсно,можливо "без нього його женили"
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Мы Вас выбирали менять Украину , а не цацки пыцки .
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Вот они сейчас и заняты обменом только стараются не продешевить, такая хуцпа принесет долгожданный гешефт молодой и зеленой команде реформаторов
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Лаура Ковеши назначена Главным прокурором ЕС (с)

а зелибобы мечтали, что она станет Генпрокурором... не тут-то было! зеленского вам на воротник! кушайте рябокепку.
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Извени шо отвлекаю , Ты же москаль .
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ИзвИни если уж так хотел самовыразиться Бурят я галыцькый
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...менять Украину , а не цацки с пецкой.
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"...менять Украину...", тобто , в гіршу сторону? Щоб більше не літали мільйонами на відпочинок, не купували стільки машин, квартир, смартфонів, не купували по 2000 грн за білет на стадіон на концерти (розкуповували ще за три місяці), не будували стільки шкіл і садочків, не стелили доріг, не ходили по барах і ресторанах? Прийшли міняли-наперсточники.
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Не "мы", а "вы". Ты всех к зебилам не причисляй!
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Зеленой шмаркле тоже такое сказал, когда он по телефону говорил, что ты 100% его человек? Или в этой игре для зебилов это не надо, так как у зебилов память как у рыбки и они уже забыли?
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Виталий Портников

Українському керівництву треба сформувати жорсткий політичний курс на опір агресору. Тільки це дозволяє спиратися тиску колективного Заходу, що готовий вирішити свої проблеми за наш рахунок. Перестати йти на неприйнятні умови Кремля, навіть якщо це сулить політичні очки та тимчасову тактичну вигоду для Зеленського, бо це закінчується поразкою для України. Як приклад - погіршення відносин з Нідерландами, та можливість перекладення відповідальності збиття малайзійського боїнга на Україну через звільнення Цемаха. А він міг стати головним свідком нашої непричетності.
Друга поразка - імплементація формули Штайнмаєра та погодження на розведення військ. Але обстріли продовжуються і люди гинуть, тобто Росія демонструє те, що чим більше буде українських поступок, тим більше загине українців. Це чітко треба усвідомити.
Зеленський має усвідомити, що його зустріч з Путіним не змінить питання війни і миру. Якщо таких домовленостей немає до зустрічі, вони не з'являться після.
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Всі дії Володимира Зеленського та його команди після перемоги на президентських виборах спрямовані на створення в Україні авторитарної держави російського або білоруського типу. Держави, в якій президент і його адміністрація здійснюють контроль над усіма гілками влади, медіа, бізнесом, суспільством. Причому держава ця будується в справжнісінькому «турбо-режимі». Те, на що інші пострадянські автократи - Лукашенко або Путін - витрачали роки, Зеленський намагається здійснити за місяці. І в цьому є своя логіка - страх, що суспільство прийде до тями і побачить небезпеку, що виникла перед країною або що населення розлюбить, коли не побачить новин у своєму холодильнику, все ще є дуже великим.
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Толерантність вимагає з повагою відноситись до сексменшин. Тому я цей опус актива Портнікова і прочитав. Що сказати? Слабенько. От якби портніков написав що Зеленський концтабори для гетеросексуалів будує і крематорії мобільні для всіх хто педіка в собі не бачить. ....Оце було б! Може і я трохи б схаменувся та з підозрою подивився на Зеленського. А так марно витрачений час ....
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Ну що Портніков таке меле. Я його розумнішим вважав. Які ще треба свідчення про непричетність Украіни до збиття малазійського Боінга ? Міжнародна слідча група вже давно знає, як збивали, коли збивали, чим збивали, як вивезли "Бук" назад в Кацапстан. Але виявляється, що "атставной кази барабанщік" Цемах став просто таки надзвичайно важливим свідком і лише від нього все тепер залежить.
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Згоден.
За три місяці до того, як ми все дізнались про персону Цемаха зі ЗМІ, Нідерланди оголосили звинувачення російськім військовим - дуже чітко: прізвище, звання, роль у злочину, дії тощо...
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Ви обидва такі наївні...
Нідерланди висунуть вимоги до обох, все. Їм треба результат - мані.
расєя відморозиться, як завжди (лоббі у них там значне), а наші (якщо не відіб*ються) заплатять, як Кучма заплатив за ізраільський пасажирський у якомусь 2000 році.
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тільки тому ,що це потрапило у ЗМІ,а так скільки не потрапляє в об'єктиви камер.
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Не поможет. Пока не вымрет советский народишко в Украине, ничего не измениться. Моисей 40 лет водил старых евреев по пустыне что бы повымерли, так как глюки в системе что между ушами так просто не исправишь.
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І куда нас заведе новоявлений Зе-Мойсей. Через 40 років і землі вже не буде, бо продадуть собі дорогим з Хабату

Раввины Хабада призывают каждого еврея не только самому соблюдать заповеди, но и стимулировать других евреев, в том числе не религиозных, соблюдать максимальное количество заповедей. Раввины систематически подчёркивали в своём учении, что соблюдение заповедей всеми евреями напрямую влияет на срок прихода Мошиаха, и соответственно, чем больше евреев будут соблюдать заповеди, тем быстрее придет Мошиах.
Раби Менахем-Мендл обращался со следующим призывом к каждому еврею: «Даже если твоя жизнь в целом далека от идеалов Торы, начни соблюдать хотя бы какую-нибудь заповедь, так как исполнение любой заповеди имеет непреходящую ценность, которая не зависит от соблюдения всех остальных заповедей».
Раби Менахем-Мендл также выделил десять специфических заповедей (в некоторых случаях групп заповедей), на которых, по его мнению, шалиахам стоит делать акцент при работе с не соблюдающими евреями заповеди. Данные заповеди принято называть «мивцоим» (с иврита «мивца» - ед. ч., множ. ч. - «мивцоим») «кампания», «проект»). Их перечень приведён ниже:Зажигание свечей перед Шаббатом и праздниками еврейскими женщинами и девочкамиИсполнение заповеди ТфилинПрикрепление МезузыРегулярное изучение ТорыЦдакаПриобретение еврейских книгСоблюдение КашрутаЛюбовь к ближнемуЕврейское образованиеСоблюдение законов семейной чистоты[каких?
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Несмотря на то , шо я голосовал за СН , я б хотел шоб парочку депутатов из этой партии закрыли лет на 12 с конфискацией , в пример остальным шо останутся .
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Та без разницы , хоть тех двух кнопкодавов . Мене пока шо из этой партии , только Верещук нравится .
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а есть за шо? Чи так за кнопки,типа шоб було?
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Як за шо ? За кнопкодавство канешно . И за брехню , шо они чесали после того , як их застукали . Они ж там типо клятву якусь дают , шо будут служить народу верой и правдой ... Надо же отвечать за свои действия . По 12 лет на душу с конфискацией отрезвит многих , хто пришел в Раду заниматься междусобойчиками и договорнячками .
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Скажу . Депутату Порошенко - пожизненное . Хотя ему и этого срока мало будет впаять . Там лет на 500 делов наделано . Парубийская ****** до такого срока не дотягивает , как у Порошенко , но лет на 200 успел наделать .
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Не мучайся - подай на ПОП і Парубія до суду, наведи порялок. Наступні листування будуть про сухарі, - Рябошапка застеріг нардепів від спроб "вирішити питання" в прокуратурі - Цензор.НЕТ 4920
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А ты думал , шо я типо тупо буду топить за тех , за кого голосовал ? Я ж не лолибот . Вибачайте , громадяни Следующие переписки будут про сухари, - Рябошапка предостерег нардепов от попыток "решить вопросы" в прокуратуре - Цензор.НЕТ 1961
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Фсё по понятиям Пасаны!!! не минжуйтесь. Следующие переписки будут про сухари, - Рябошапка предостерег нардепов от попыток "решить вопросы" в прокуратуре - Цензор.НЕТ 3945
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Лови совет надёжный товарищ Рябошапка! Отсутствием вазелина пугать надо!!! Сухари фуфло тут.
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Ух какой "смелый"! А чего же молчал когда портнов на тебя наезжал или "не по масти он тебе"?
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Не знаю, может и погоняло, только факт в том, что в этом году Украина впервые не сможет обеспечить себя сахаром. Новые экономические реалии от новой власти. Ждем зимы.
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Сахар за валюту за кордон мабуть продать краще,чем за гривну на внутренний рынок.Тому у этой проблемы есть имя.Той хто дозволив продать за кордов,не учтя власнi потреби Следующие переписки будут про сухари, - Рябошапка предостерег нардепов от попыток "решить вопросы" в прокуратуре - Цензор.НЕТ 2489
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Скорее не захотели произвести.А захотели купить в Бразилии и навариться.Или даже ещё круче,продать свой як бразильскийИ у этой схемы есть имя виноватого Следующие переписки будут про сухари, - Рябошапка предостерег нардепов от попыток "решить вопросы" в прокуратуре - Цензор.НЕТ 7929
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Медяник - шестёрка Коломойского, в прошлой Раде был помощником Денисенко ,ешё одного бениного поца. Беня сейчас дал команду работать против Каська и Трепака, - так как это чужие ему люди. Антиукраинский дегенерат Дубинский уже начал отрабатывать эту тему, закручивая свои дегенеративные теории. Ну а этот протухший Медяник разыграл дешёвую сцену с целью дискредитации Трепака. Беня всё больше начинает гадить.
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Сажай пацан это мародерское быдло .
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Рябошака, а как тебе это: "....За клеветой на Байденов стоит прокурор Кулик, - NYT

За ситуацией с возможными коррупционными нарушениями сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине стоит скандальный прокурор Константин Кулик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times....

Издание пишет, что именно Кулик подготовил досье с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings, что привело к политическому напряжению в США и делу об импичменте действующего президента Дональда Трампа. В данном досье утверждается, что украинские прокуроры имеют доказательства коррупции, направленной на личное обогащение Джо Байдена....."
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Там никакой клеветы . Байдены корумпированы по самые уши .
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Рябошапка дерзкий, как понос резкий! 100% прокурватор наш.
А шо же он портянке так не ответил на его угрозы, например.
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Только Портнову можно...ну и Бабломойскому конечно
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Нужно проводить расследование рябокепка,шутками про сухари здесь не отделаться,во первых - что за связь между бизнесменами и нардепом который берется решать вопросы с прокурором - это явная коррупция,потому что когда нардеп говорит бизнесмену поговорю с прокурором это означает только одно - он взял взятку и обещал передать её прокурору,во вторых - если нардеп обещает поговорить с прокурором значит он уверен на сто процентов в том,что прокурор взятку возьмет и дело порешает,что означает - нардеп от слуги народа уверен в том,что прокурор махровый коррупционер.
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Ви зі мною поговориш - я хабарник ?
Нє - я скажу, що про цукор з тобою розмовляти не маю права.
І все ...
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а портнов разрешал рябому вякать? смотри а то уволит)))
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за петра такого не було!! шоб так нєбожитєлям хамити
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Ну это намекнул, что все вопросы через него решать.Сделал ставку на Богдана, ню ню.
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