 Следующие переписки будут про сухари, - Рябошапка предостерег нардепов от попыток "решить вопросы" в прокуратуре. ВИДЕО

Об этом глава ГПУ заявил в эфире 1+1, информирует Цензор.НЕТ.
Генпрокурор заверил, что в ведомстве уже нет ситуации, при которой был "свой прокурор", который "решал" определенные дела, а его заместитель Виктор Трепак не имеет отношения к скандалу с Медяником.
"С кем же тогда переписывался депутат Медяник?" – спросила ведущая.
"С бизнесменом. Но он пытался выяснить эти вопросы с моим заместителем, который не знает, не знал и никогда не общался с народным депутатом", – заверил Рябошапка.
Генпрокурор пообещал, что отреагирует должным образом на инцидент.
"Я уже поручил провести проверку. И выяснить, есть ли там достаточно данных для внесения сведений в ЕРДР. И хотел бы обратить внимание народных депутатов. Если такие переписки по поводу сахара будут вестись и дальше, я не исключаю, что следующие переписки будут по поводу сухарей", – сказал Рябошапка.
Ранее СМИ опубликовали переписку нардепа от СН Медяника о том, как порешать вопросы с прокурорами, в частности он написал: "По сахару с Трепаком поговорю". Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг какие-либо связи с нардепом от "Слуги народа" Вячеславом Медяником: "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару".
З переписки немає прямого доказу причетності Трепака..
Дійсно,можливо "без нього його женили"
а зелибобы мечтали, что она станет Генпрокурором... не тут-то было! зеленского вам на воротник! кушайте рябокепку.
Українському керівництву треба сформувати жорсткий політичний курс на опір агресору. Тільки це дозволяє спиратися тиску колективного Заходу, що готовий вирішити свої проблеми за наш рахунок. Перестати йти на неприйнятні умови Кремля, навіть якщо це сулить політичні очки та тимчасову тактичну вигоду для Зеленського, бо це закінчується поразкою для України. Як приклад - погіршення відносин з Нідерландами, та можливість перекладення відповідальності збиття малайзійського боїнга на Україну через звільнення Цемаха. А він міг стати головним свідком нашої непричетності.
Друга поразка - імплементація формули Штайнмаєра та погодження на розведення військ. Але обстріли продовжуються і люди гинуть, тобто Росія демонструє те, що чим більше буде українських поступок, тим більше загине українців. Це чітко треба усвідомити.
Зеленський має усвідомити, що його зустріч з Путіним не змінить питання війни і миру. Якщо таких домовленостей немає до зустрічі, вони не з'являться після.
За три місяці до того, як ми все дізнались про персону Цемаха зі ЗМІ, Нідерланди оголосили звинувачення російськім військовим - дуже чітко: прізвище, звання, роль у злочину, дії тощо...
Нідерланди висунуть вимоги до обох, все. Їм треба результат - мані.
расєя відморозиться, як завжди (лоббі у них там значне), а наші (якщо не відіб*ються) заплатять, як Кучма заплатив за ізраільський пасажирський у якомусь 2000 році.
Раввины Хабада призывают каждого еврея не только самому соблюдать заповеди, но и стимулировать других евреев, в том числе не религиозных, соблюдать максимальное количество заповедей. Раввины систематически подчёркивали в своём учении, что соблюдение заповедей всеми евреями напрямую влияет на срок прихода Мошиаха, и соответственно, чем больше евреев будут соблюдать заповеди, тем быстрее придет Мошиах.
Раби Менахем-Мендл обращался со следующим призывом к каждому еврею: «Даже если твоя жизнь в целом далека от идеалов Торы, начни соблюдать хотя бы какую-нибудь заповедь, так как исполнение любой заповеди имеет непреходящую ценность, которая не зависит от соблюдения всех остальных заповедей».
Раби Менахем-Мендл также выделил десять специфических заповедей (в некоторых случаях групп заповедей), на которых, по его мнению, шалиахам стоит делать акцент при работе с не соблюдающими евреями заповеди. Данные заповеди принято называть «мивцоим» (с иврита «мивца» - ед. ч., множ. ч. - «мивцоим») «кампания», «проект»). Их перечень приведён ниже:Зажигание свечей перед Шаббатом и праздниками еврейскими женщинами и девочкамиИсполнение заповеди ТфилинПрикрепление МезузыРегулярное изучение ТорыЦдакаПриобретение еврейских книгСоблюдение КашрутаЛюбовь к ближнемуЕврейское образованиеСоблюдение законов семейной чистоты[каких?
За ситуацией с возможными коррупционными нарушениями сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине стоит скандальный прокурор Константин Кулик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times....
Издание пишет, что именно Кулик подготовил досье с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings, что привело к политическому напряжению в США и делу об импичменте действующего президента Дональда Трампа. В данном досье утверждается, что украинские прокуроры имеют доказательства коррупции, направленной на личное обогащение Джо Байдена....."
А шо же он портянке так не ответил на его угрозы, например.
Нє - я скажу, що про цукор з тобою розмовляти не маю права.
І все ...