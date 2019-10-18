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Все про:ГПУ (9392) Укроборонпром (795) Гладковский (104) Рябошапка Руслан (144)

 Гладковский подозревается в ложном декларировании и использовании служебного положения для влияния на тендерные закупки, - Рябошапка

Прокуратура в пятницу уведомит о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе касающихся махинаций в оборонном комплексе экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, задержанного в четверг сотрудниками НАБУ в аэропорту "Борисполь.

Об этом в эфире 1+1 сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ

"Что будет в основе для подозрения Гладковскому? Первое - нарушение антикоррупционного законодательства - ложное декларирование. И второе - речь идет о нарушении законодательства во время осуществления тендерных закупок и использование служебного положения для того, чтобы неправомерно влиять на результаты этих тендерных закупок, в результате чего была получена неправомерная выгода", - сказал Рябошапка.

На вопрос, базируется ли это расследование на журналистском расследовании о коррупции в "Укроборонпроме", генпрокурор ответил: "В том числе. Информация, которая была раскрыта журналистами, использовалась во время досудебного расследования".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гладковский объявил голодовку

"Следствие считает, что доказательства собраны в полной мере и они являются обоснованными, чтобы уведомить завтра (в пятницу) о совершении этих преступлений", - подчеркнул Рябошапка.

Ранее стало известно, что Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Также на Цензор.НЕТ: Гладковский должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель. Его задержание - попытка создать картинку для ТВ, - пресс-служба "Богдана"

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

Читайте также: Скоро вы увидите результат, - Зеленский о расследовании дела Гладковского

О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3154509
 
   
 Топ комментарии
 
Ну вот, а соевые подсвинки тут рохкали, что на свынарчука ничего нет.
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Держим кулаки и требуем от власти посадок чтобы не было сливов, как у сои с рыгами
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Я плачу и рыдаю...такой патриот! Такой человечище! Честь,совесть и анус эпохи! Куда и когда выходить на митинг-бой в защиту Свинрчуков? Может водички подвезти ? Голодовку то не сухая, небось пить хочется страдальцу наше у?
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Ну вот, а соевые подсвинки тут рохкали, что на свынарчука ничего нет.
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В этой жизни можно будет увидеть в Украине хоть одного топ-чиновника, получившего приговор за коррупцию? )
Или это как выборы в ссср - вроде выбирают, а одно и то же гавно у власти.
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Держим кулаки и требуем от власти посадок чтобы не было сливов, как у сои с рыгами
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" и требуем от власти посадок чтобы не было сливов, как у сои с рыгами "

Сонечко , я тебя не узнаЮ . Хде твоя европейская толерантность ? Постыдилась бы ... Гладковский подозревается в ложном декларировании и использовании служебного положения для влияния на тендерные закупки, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5343
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Ну так я ж не повесить их предлагаю, а толерантно посадить. По закону.
Очень по-европейски, имхо
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На кол. Ну, чтоб понадёжнее получилось.
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Надеюсь, что теперь уже увидим реальные посадки.
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Звичайно, що побачите, тільки за посадками не помітите, як здадуть Україну. Але яка вам нах@р різниця, ви ж в Німеччині та Франції живете.
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Я у Львові живу. І дуже хочу, щоб злочинців почали карати реально, а не показували сеанс спортивноі рибалки, як це робив Юра Луценко.
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Та нехай хоч всіх пересаджують, мені байдуже. Тільки Україну здавати ху@лу навіщо?
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Да-да, если посадить обворовывавших Украину и ее армию, то Украину обязательно сдадут

Верните коррупцию, гарантию суверенитета!
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Верните коррупцию, гарантию суверенитета!

Слава Свынарчукам Гладковский подозревается в ложном декларировании и использовании служебного положения для влияния на тендерные закупки, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4551
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Ти там кулаки краще тримай, бо знов когось випустять поки ти тут пишеш.
Маніпулювати своїми да-да та вєрнітє корупцію, будеш з кимось іншим. Твій Зю Украіну вже здає поступово, далі будеш ще більше радіти.
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irenka ko, ты на удивление права. С х@рами в Германии и Франции совсем беда Гладковский подозревается в ложном декларировании и использовании служебного положения для влияния на тендерные закупки, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3608
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костюм с отливом хоть успел купить? )
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Костюм купил, а вот в Ялту-Брюссель так и не попал. Несчастные европейцы теперь так и не увидят чудо инженерной мысли - автобус "Богдан"... Какая жаль...
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Друзья Порошенко и спонсор «ЛНР» отгуляли свадьбу за деньги украинцев: кадры роскоши.
В Италии состоялась одна из самых масштабных, скандальных и дорогих свадеб, которое покрывали дружки Петра Порошенко.
Расследованием этого дела занялись журналисты программы "Гроші". Видео: Свадьба года
Почему же общественности никто не сообщил о таком знаменательном событии?
А потому что семьи сыгравшие свадьбу совсем не простые, и в 2018 году вряд ли кто-то из украинцев спокойно воспринял этот факт. Оказывается, женихом на торжестве был сын Олега Гладковского тогдашнего партнера Порошенко, а невестой дочь одного из спонсоров боевиков «ЛНР» Кучаряна.
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Зеленая плесень!!!!
Когда последний раз была большая приемка вооружений???? Где заложенные корабли??? Где ПВО??? Где РСЗО???? Где самолеты и вертолеты????
Россия . что теперь друг????
И что там с Беней Коломойским которого Лондонский суд признал ВОРОМ???!!!
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Ты предпологаеш, что от переизбытка вопросительных знаков твой пост станет более убедительным? Гладковский подозревается в ложном декларировании и использовании служебного положения для влияния на тендерные закупки, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2864
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Та то стецька плющит. Пердак рвет, бо к главсвину подбираются...
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так тебе фсбешная скотина и все сразу расскажи и покажи.
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А ну расскажи про корабли, самолеты, вертолеты и прочее построенное при Пете, только катера и были в свой карман, да модернизация советского хлама, даже танков нет, еле еле закрыли зарубежный контракт по Оплотам а для себя никак.
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А как же чудо-миномет "Молот" убивший и покалечивший больше своих бойцов, чем вражеских?
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Когда соберут штук пять подобных экземпляров, обличающих показаний супротив пепе будет в избытке Гладковский подозревается в ложном декларировании и использовании служебного положения для влияния на тендерные закупки, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7333
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Співробітники Національного антикорупційного бюро затримали в аеропорту президента корпорації "Богдан", екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського не за справою про розкрадання в оборонці, а за картину "Обличчя війни". Про це #Буквам розповів його син Ігор Гладковський.
Він розповів, що портрет ******, виконаний з гільз, його батько купив для демонстрації американським партнерам, як доказ агресії Росії. Також, за словами Ігоря Гладковського, за картину його батько заплатив.
Він також підтвердив, що його батька затримали по дорозі з ресторану, де він обідав в очікуванні літака.
Довідка. "Обличчя війни" - творіння художниці Дарини Марченко та її партнера Даніеля Гріна. Детальніше фото картини з гільз - за ссиллю https://bykvu.com/ua/bukvy/gladkovskij-mladshij-zajavil-chto-otca-zaderzhali-za-kartinu-s-licom-putina/
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Я плачу и рыдаю...такой патриот! Такой человечище! Честь,совесть и анус эпохи! Куда и когда выходить на митинг-бой в защиту Свинрчуков? Может водички подвезти ? Голодовку то не сухая, небось пить хочется страдальцу наше у?
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Игорек - это тот подсвинок, который почетный консул в Киеве Республики Сейшельские Острова?? С "честно заработанным" особняком в Козине в его 25 лет? Гладковский подозревается в ложном декларировании и использовании служебного положения для влияния на тендерные закупки, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4419
Ему верить можно- 100% Гладковский подозревается в ложном декларировании и использовании служебного положения для влияния на тендерные закупки, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4419
Гладковский подозревается в ложном декларировании и использовании служебного положения для влияния на тендерные закупки, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4494
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Затримання Олега Гладковського - це шоу для відволікання уваги суспільства від того, що сьогодні Україну хочуть просунути шляхом капітуляції у війні з Росією.
Про це в ток-шоу "Прямий ефір" заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов.
"По-перше, інакше як шоу все, що сталося сьогодні Олегом Гладковським, я назвати не можу. Поясню чому. Перше. Ви всі бачили новину, що він був нібито затриманий в аеропорту "Бориспіль" при спробі вилетіти з України. Це є брехня і неправда. Тому що пан Гладковський в аеропорту "Бориспіль" після того, як він був поінформований, що в нього є певні обмеження на пересування, він спокійно сів в автомобіль і поїхав з аеропорту "Бориспіль". Але вся ця історія - те, що він спокійно поїхав - повністю поламали плани і сценарії цього шоу, яке планувалося. І планувалося для телевізійних каналів, і планувалося воно із зовсім інших причин, ніж спроба знайти правду. Після того почалися затримання", - розповів Герасимов.
Він наголосив, що Гладковський повністю співпрацював з правоохоронними органами і неодноразово за останні місяці виїжджав і повертався в Україну.
"Причому, наскільки я знаю, про це його відрядження, яке було офіційним, було завчасно попереджено пресслужбою… ну, не попереджено, а повідомлено пресслужбою його компанії. І в тому, що стосується взагалі того, що сталося сьогодні, то це жодним чином не стосується "Укроборонпрому", це жодним чином не стосується розслідування пана Бігуса. А сталося, я думаю, через дуже просту причину - сьогодні дійсно існує велика небезпека в тому, що Україну можуть привести до капітуляції через "формулу Штайнмаєра", через розведення військ і взагалі через просування російським сценарієм, який веде Україну до капітуляції", - додав Герасимов.
Він нагадав, що це дуже збурило суспільство, це дуже збурило патріотів.
"І ви бачили події, які сталися останніми тижнями, останніми днями по всіх містах України. Піднялися десятки тисяч людей. І, як ви бачили, недокомунікувала влада, з їх точки зору. І я це бачу дійсно як тільки шоу, яке має на меті тільки одне - відволікти увагу суспільства, відволікти увагу патріотів, відволікти увагу ветерані від того, що сьогодні Україну хочуть просунути шляхом капітуляції в нашій війні з Росією. І я хотів би наголосити, що це не вдасться. Тому що такі шоу не сприяють тому, що люди вірять і довіряють тому, що дійсно хочуть боротися з корупцією", - сказав Герасимов.
Він також зауважив, що те, що сталося насправді не пов'язано з оборонпромом, не пов'язано з розслідуванням пана Бігуса, а пов'язано із закупівлями вантажних автомобілів МАЗ.
"Так от, найбільш цікаво, що ці автомобілі МАЗ по сьогодні на десятки мільйонів гривень закупаються різними українськими правоохоронними органами. І, крім цього, якщо ви просто поїдете на передову, поїдете до військових частин і попитаєте, які вони хочуть автомобілі, то МАЗ буде серед перших", - завершив Герасимов.
https://prm.ua/shou-dlya-vidvolikannya-uvagi-vid-kapitulyatsiyi-********-gerasimov-pro-zatrimannya-gladkovskogo/
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Когда беню посодЮт? Там наворовано в разы более.
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Та на все те злочинне угрупування є кримінал. І навіть всі знають, за що можна арештовувати Гладковського. Тільк в Україні прокуратура служить шахраям, а не нищить їх.
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Офіс президента має окремий "розстрільний список", який складається з людей, яких треба відправити у в'язницю.
Про це розповів ведучий телеканалу "Прямий" Тарас Березовець.
"Ми теж чуємо ці голоси про те, що існує певний "розстрільний список" всередині Офісу президента, про який знає дуже обмежене коло осіб. І от зараз потроху прізвища з цього списку починають виринати. Прізвище Гладковського з'явилося. Дубневича я сюди не включаю, бо це занадто дрібна все ж таки ціль. І хто ж може бути наступним в цьому списку людей, по кому цей "зелений каток" проїдеться? Хто міг би бути?", - розповів Березовець.
https://prm.ua/ofis-prezidenta-maye-rozstrilniy-spisok-z-lyudey-yakih-treba-posaditi-berezovets/
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А хто понесе відповідальність за розтрату 130 000грн на "чай" для журналюг при марафоні. а також перерозход бюджетних коштів на адміністрацію клоуна?
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Рябошапка: Справою Хімікуса інтерес правоохоронців до Пашинського не обмежується. Цього тижня генпрокуратурою зареєстровано три кримінальні провадження, де може фігурувати екс-нардеп Сергій Пашинський. Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка. «Достатньо багато дій, які можуть бути інкриміновані, та можуть стати підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності у майбутньому»
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Як казав януковощ : ,,потихеньку'' підбираються до свиночолого отця нації🐷 !
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свиновальцманат в сборе перед реформированием. Наблюдает за тлеющими углями в мыролюбном мангале.
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на мировой бирже произошел обвал цен на соевую мацу.
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В Офісі президента Володимир Зеленський з керівниками силових органів обговорювали порядок і пріоритетність резонансних справ, з конкретними прізвищами, щоб було "швидко" і "сподобалося людям".
Про це на своїй сторінці в Facebook написала головний редактор Lb.ua Соня Кошкіна.
Когда много и долго говоришь, есть шанс проговориться. Сперва - прямая речь, потом расскажу суть. Итак. Цитата: "Коли я прийшов, на інший день думав, ми будемо садити всіх корупціонерів. При цьому коли перші наручники наділи, всі сказали «ай, яй, яй«», президент не має права впливати на правоохоронні органи. я: «ок», але я можу збирати наради і говорити з правоохоронцями які їх дії? Ага, так можна. А якщо ходить бандит по вулиці, мені дзвонять і кажуть: «ця людина вбиває, бреше, був депутатом»... я можу їх запитати: де посадки таких людей? Ну, ви можете, але дуже акуратно. Тобто, я повинен ще слова підбирати! Не дай Боже, це буде вплив... Вийдіть на вулицю і у ста людей запитаєте: "Пашинський - бандит? Я вам сто зі ста даю, люди скажуть «так»".
Теперь рассказываю.Некоторое время тому я узнала, что в Офисе Президента действительно проводилось больше совещание с силовиками, на предмет того «а где посадки?». Причём не просто посадки, но «чтоб быстро и понравилось людям». Не/законность - не важна (не шучу). Именно в такой тональности обсуждалось. Ключевое «быстро» и «понравилось людям».
В рамках разговора определили четыре приоритетных дела. Первое - Порошенко (тут все понятно). Второе - Пашинский. Третье - Жеваго (его вчера в розыск объявили). Четвёртое я пока не знаю. Занимаюсь (Гладковський??? - А.М.). Честно говоря, я не поверила сперва. Подумала, что источник не так передаёт смысл - недоговаривает, искажает и тд. Потому что не может в ОП обсуждаться порядок (!!) и приоритетность (!!) дел, чтоб «быстро» и «понравилось людям».
Именно, что «выйдите на улицу и спросите» (тут смотря в каком городе выходить. Главное, во Львов или Самбор не завеяться случайно)", - повідомила журналіст.І продовжила: "Но оказалось, что не только в ОП, но ещё и с узким кругом депутатов, которые ... голосовали за это руками (против высказались восемь человек).Тут я окончательно прифигела и стала усиленно проверять.Все подтвердилось.

Почему не написала сразу? Источников было два. Надежных, проверенных, но два. А у меня старая привычка: опираться на три. Всегда. Особенно если речь о столь серьезных вещах. Ну, а раз сам Владимир Александрович все подтвердил, то кто я, чтоб молчать?" - резюмувала Кошкіна.
Завершила припискою: "П.с. «Выйдите на улицу и у ста человек спросите бандит ли Тимошенко».«А что, так можно было?», - спросил бы Виктор Фёдорович. Шикардосный аргумент."
https://censor.net.ua/news/3153215/
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не просто быдло а свиномыролюбное быдло.
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Смотрел выступление на плюсах. Почти случайно смотрел. Генпрокурор говорил ясно, без экивоков и соплей. Все не так как у предыдущих сидельцев в этом кабинете. Никакой риторики ,только дело. Что должно привести соевую мразь в уныние? Настроение прокурора. Он очень волновался и был внутренне в начале большого пути. Значит все очень и очень серьезно. Как говорил председатель Мао - "Даже путь в 4000миль начинается с первого шага", и я надеюсь, что присутствовал при этом шаге навстречу в европейское будущее Украины.
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рыбо-шапка онжы дети? , наши мальчики?
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Выходит весь тот шум про Укроборомпром, который завалил Порошенко, оказался фуфлом? Ну вы блин даете! Так народу мозги запудрить.
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Почему всех людей, которые не голосовали за клоуна во время войны называют порохоботами, соевыми и т.д. ? Потому что если назвать их разумными и мудрыми,то голосовавшие за комика Зеленского получаются идиотами. А на Западе и в США говорят прямо - голосовать за артиста комика, во время войны могут только идиоты.
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Никто никакого дела никуда не доведет. Это же идиоты во власти. ПОЛНЫЕ! Могут по беспределу, правда, закрыть. Это да. Но ничего. "Налогоплательщики" потом компенсацию заплатят. Которую Гладковский отсудит через ЕСПЛ.
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