 Гладковский подозревается в ложном декларировании и использовании служебного положения для влияния на тендерные закупки, - Рябошапка

Об этом в эфире 1+1 сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ.
"Что будет в основе для подозрения Гладковскому? Первое - нарушение антикоррупционного законодательства - ложное декларирование. И второе - речь идет о нарушении законодательства во время осуществления тендерных закупок и использование служебного положения для того, чтобы неправомерно влиять на результаты этих тендерных закупок, в результате чего была получена неправомерная выгода", - сказал Рябошапка.
На вопрос, базируется ли это расследование на журналистском расследовании о коррупции в "Укроборонпроме", генпрокурор ответил: "В том числе. Информация, которая была раскрыта журналистами, использовалась во время досудебного расследования".
"Следствие считает, что доказательства собраны в полной мере и они являются обоснованными, чтобы уведомить завтра (в пятницу) о совершении этих преступлений", - подчеркнул Рябошапка.
Ранее стало известно, что Гладковский задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".
Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.
Также на Цензор.НЕТ: Гладковский должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель. Его задержание - попытка создать картинку для ТВ, - пресс-служба "Богдана"
Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info
Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".
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О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод корпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.
Или это как выборы в ссср - вроде выбирают, а одно и то же гавно у власти.
Сонечко , я тебя не узнаЮ . Хде твоя европейская толерантность ? Постыдилась бы ...
Очень по-европейски, имхо
А ви?
Верните коррупцию, гарантию суверенитета!
Слава Свынарчукам
Маніпулювати своїми да-да та вєрнітє корупцію, будеш з кимось іншим. Твій Зю Украіну вже здає поступово, далі будеш ще більше радіти.
В Италии состоялась одна из самых масштабных, скандальных и дорогих свадеб, которое покрывали дружки Петра Порошенко.
Расследованием этого дела занялись журналисты программы "Гроші". Видео: Свадьба года
Почему же общественности никто не сообщил о таком знаменательном событии?
А потому что семьи сыгравшие свадьбу совсем не простые, и в 2018 году вряд ли кто-то из украинцев спокойно воспринял этот факт. Оказывается, женихом на торжестве был сын Олега Гладковского тогдашнего партнера Порошенко, а невестой дочь одного из спонсоров боевиков «ЛНР» Кучаряна.
Когда последний раз была большая приемка вооружений???? Где заложенные корабли??? Где ПВО??? Где РСЗО???? Где самолеты и вертолеты????
Россия . что теперь друг????
И что там с Беней Коломойским которого Лондонский суд признал ВОРОМ???!!!
Він розповів, що портрет ******, виконаний з гільз, його батько купив для демонстрації американським партнерам, як доказ агресії Росії. Також, за словами Ігоря Гладковського, за картину його батько заплатив.
Він також підтвердив, що його батька затримали по дорозі з ресторану, де він обідав в очікуванні літака.
Довідка. "Обличчя війни" - творіння художниці Дарини Марченко та її партнера Даніеля Гріна. Детальніше фото картини з гільз - за ссиллю https://bykvu.com/ua/bukvy/gladkovskij-mladshij-zajavil-chto-otca-zaderzhali-za-kartinu-s-licom-putina/
Ему верить можно- 100%
Про це в ток-шоу "Прямий ефір" заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов.
"По-перше, інакше як шоу все, що сталося сьогодні Олегом Гладковським, я назвати не можу. Поясню чому. Перше. Ви всі бачили новину, що він був нібито затриманий в аеропорту "Бориспіль" при спробі вилетіти з України. Це є брехня і неправда. Тому що пан Гладковський в аеропорту "Бориспіль" після того, як він був поінформований, що в нього є певні обмеження на пересування, він спокійно сів в автомобіль і поїхав з аеропорту "Бориспіль". Але вся ця історія - те, що він спокійно поїхав - повністю поламали плани і сценарії цього шоу, яке планувалося. І планувалося для телевізійних каналів, і планувалося воно із зовсім інших причин, ніж спроба знайти правду. Після того почалися затримання", - розповів Герасимов.
Він наголосив, що Гладковський повністю співпрацював з правоохоронними органами і неодноразово за останні місяці виїжджав і повертався в Україну.
"Причому, наскільки я знаю, про це його відрядження, яке було офіційним, було завчасно попереджено пресслужбою… ну, не попереджено, а повідомлено пресслужбою його компанії. І в тому, що стосується взагалі того, що сталося сьогодні, то це жодним чином не стосується "Укроборонпрому", це жодним чином не стосується розслідування пана Бігуса. А сталося, я думаю, через дуже просту причину - сьогодні дійсно існує велика небезпека в тому, що Україну можуть привести до капітуляції через "формулу Штайнмаєра", через розведення військ і взагалі через просування російським сценарієм, який веде Україну до капітуляції", - додав Герасимов.
Він нагадав, що це дуже збурило суспільство, це дуже збурило патріотів.
"І ви бачили події, які сталися останніми тижнями, останніми днями по всіх містах України. Піднялися десятки тисяч людей. І, як ви бачили, недокомунікувала влада, з їх точки зору. І я це бачу дійсно як тільки шоу, яке має на меті тільки одне - відволікти увагу суспільства, відволікти увагу патріотів, відволікти увагу ветерані від того, що сьогодні Україну хочуть просунути шляхом капітуляції в нашій війні з Росією. І я хотів би наголосити, що це не вдасться. Тому що такі шоу не сприяють тому, що люди вірять і довіряють тому, що дійсно хочуть боротися з корупцією", - сказав Герасимов.
Він також зауважив, що те, що сталося насправді не пов'язано з оборонпромом, не пов'язано з розслідуванням пана Бігуса, а пов'язано із закупівлями вантажних автомобілів МАЗ.
"Так от, найбільш цікаво, що ці автомобілі МАЗ по сьогодні на десятки мільйонів гривень закупаються різними українськими правоохоронними органами. І, крім цього, якщо ви просто поїдете на передову, поїдете до військових частин і попитаєте, які вони хочуть автомобілі, то МАЗ буде серед перших", - завершив Герасимов.
https://prm.ua/shou-dlya-vidvolikannya-uvagi-vid-kapitulyatsiyi-********-gerasimov-pro-zatrimannya-gladkovskogo/
Про це розповів ведучий телеканалу "Прямий" Тарас Березовець.
"Ми теж чуємо ці голоси про те, що існує певний "розстрільний список" всередині Офісу президента, про який знає дуже обмежене коло осіб. І от зараз потроху прізвища з цього списку починають виринати. Прізвище Гладковського з'явилося. Дубневича я сюди не включаю, бо це занадто дрібна все ж таки ціль. І хто ж може бути наступним в цьому списку людей, по кому цей "зелений каток" проїдеться? Хто міг би бути?", - розповів Березовець.
https://prm.ua/ofis-prezidenta-maye-rozstrilniy-spisok-z-lyudey-yakih-treba-posaditi-berezovets/
Про це на своїй сторінці в Facebook написала головний редактор Lb.ua Соня Кошкіна.
Когда много и долго говоришь, есть шанс проговориться. Сперва - прямая речь, потом расскажу суть. Итак. Цитата: "Коли я прийшов, на інший день думав, ми будемо садити всіх корупціонерів. При цьому коли перші наручники наділи, всі сказали «ай, яй, яй«», президент не має права впливати на правоохоронні органи. я: «ок», але я можу збирати наради і говорити з правоохоронцями які їх дії? Ага, так можна. А якщо ходить бандит по вулиці, мені дзвонять і кажуть: «ця людина вбиває, бреше, був депутатом»... я можу їх запитати: де посадки таких людей? Ну, ви можете, але дуже акуратно. Тобто, я повинен ще слова підбирати! Не дай Боже, це буде вплив... Вийдіть на вулицю і у ста людей запитаєте: "Пашинський - бандит? Я вам сто зі ста даю, люди скажуть «так»".
Теперь рассказываю.Некоторое время тому я узнала, что в Офисе Президента действительно проводилось больше совещание с силовиками, на предмет того «а где посадки?». Причём не просто посадки, но «чтоб быстро и понравилось людям». Не/законность - не важна (не шучу). Именно в такой тональности обсуждалось. Ключевое «быстро» и «понравилось людям».
В рамках разговора определили четыре приоритетных дела. Первое - Порошенко (тут все понятно). Второе - Пашинский. Третье - Жеваго (его вчера в розыск объявили). Четвёртое я пока не знаю. Занимаюсь (Гладковський??? - А.М.). Честно говоря, я не поверила сперва. Подумала, что источник не так передаёт смысл - недоговаривает, искажает и тд. Потому что не может в ОП обсуждаться порядок (!!) и приоритетность (!!) дел, чтоб «быстро» и «понравилось людям».
Именно, что «выйдите на улицу и спросите» (тут смотря в каком городе выходить. Главное, во Львов или Самбор не завеяться случайно)", - повідомила журналіст.І продовжила: "Но оказалось, что не только в ОП, но ещё и с узким кругом депутатов, которые ... голосовали за это руками (против высказались восемь человек).Тут я окончательно прифигела и стала усиленно проверять.Все подтвердилось.
Почему не написала сразу? Источников было два. Надежных, проверенных, но два. А у меня старая привычка: опираться на три. Всегда. Особенно если речь о столь серьезных вещах. Ну, а раз сам Владимир Александрович все подтвердил, то кто я, чтоб молчать?" - резюмувала Кошкіна.
Завершила припискою: "П.с. «Выйдите на улицу и у ста человек спросите бандит ли Тимошенко».«А что, так можно было?», - спросил бы Виктор Фёдорович. Шикардосный аргумент."
https://censor.net.ua/news/3153215/