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Все про:местное самоуправление (140) статус (297) Донбасс (19687) Разумков Дмитрий (250)

 Принятие законопроекта о местном самоуправлении в ОРДЛО будет принято с учетом мнения гражданского общества, - Разумков

Новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет принят с учетом мнения общественности, заявляет председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс- Украина, об этом Разумков заявил в программе "Право на власть" вечером в четверг в эфире телеканала "1+1".

"Я уверен, что рамковые позиции (законопроекта) будут предоставлены президентом государства, но они будут предложены Верховной Раде Украины, которая присоединится к процессу разработки этого законопроекта и что, может быть наиболее важно, к нему будут привлечено гражданское общество", - сказал Разумков 

Он подчеркнул, что такие ключевые законопроекты принимать без учета мнения общественности, граждан Украины неправильно, некорректно и не логично.

Разумков отметил, что продлевать существующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", действие которого заканчивается в конце года (31 декабря 2019 включительно) "не достаточно эффективно и неправильно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый закон о порядке местного самоуправления на Донбассе начнут разрабатывать после встречи в "нормандском формате", - Разумков

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия данного закона, который должен был утратить силу 18 октября 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В новом законе "Об особом статусе Донбасса" не должно быть безусловной амнистии для террористов, - Яременко

Источник: https://censor.net.ua/n3154508
 
 
 Топ комментарии
 
Брехун. Ніякої думки суспільства ви не враховуєте. Що кажуть - те й робите.
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Понятно, арестом Гладковского хотят затмить наделение Донбасса особым статусом.
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О ДА Я УЖЕ ВЕРЮ!!
Мнение общества по ФОПам вы уже учли! ЖДУ НЕ ДОЖДУСЬ КАК ВЫ УЧТЕТЕ МНЕНИЕ ПО ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ!!
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Граждане Украины и не только , смотрите это видео и обязательно подпишите петицию : https://www.youtube.com/watch?v=qhOfRJ9013Y&feature=share
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Брехун. Ніякої думки суспільства ви не враховуєте. Що кажуть - те й робите.
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даже если они учтут думку, то какие механизмьі ее сбора интересно бьі послушать. кроме референдум конечно, но на такой вопрос врядли на референдум раскошелятся.
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Понятно, арестом Гладковского хотят затмить наделение Донбасса особым статусом.
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Eduard Dolinsky
11 год ·

39 членов Конгресса США во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом (Max Rose) обратились к Госдепартаменту США с требованием включить батальон Азов в список террористических организаций.
Это означает, что в случае включениях в список, политические структуры Азова, в том числе Национальный корпус, будут также объявлены в США вне закона.
В данный момент в список террористических организаций Госдепа входят, например, ливанская Хезболла, палестинская Хамас и колумбийская FARC.
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Gды обратились))) видать коломойша обиделся за чучело
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«Заявления конгрессвумен Омар очень оскорбительны для евреев, в том числе и меня», - заявил член палаты представителей США, демократ Макс Роуз.
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О ДА Я УЖЕ ВЕРЮ!!
Мнение общества по ФОПам вы уже учли! ЖДУ НЕ ДОЖДУСЬ КАК ВЫ УЧТЕТЕ МНЕНИЕ ПО ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ!!
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голосував за ЗЕ, готуй гроші на касовий апарат для ФОП, та на обслуговування.
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Какое ***** ордло . Создавайте снайперские групы . и ложите за каждого нашего троих .
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Учтено у них фсе. Как будем учитывать? По методу FILO или FIFO?
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Ага. Вы уже и "формулу" подписали с "учетом", и ФОПов давите по их же "многочисленным просьбам"!
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Дивлячись на Разумкова, Зеленського, Гонтарєва, хто там ще, і іншу так саму сірість мишину, можна сказати "молода безперспективна команда"
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Багатоходівка. Спочатку на фіктивних виборах обирають сєпарню. Потім сєпарня одноголосно голосує за приєднання до братського народу. Кого цей Піноккіо розводить, це "громадянське суспільство" - це пригодовані чмошники та холуї з громадських рад при міністерствах та місцевих державних адміністраціях.
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Українці дурні як сало... ви чи не бачите як сіоністи нам педалі розводять напару з путлєром?
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Брехливий зебіл. Про які речі ти говориш.Ви не тільки не слухаєте людей, особливо авторитетних і розумних.а і в залі ВР часто голосуєте ЗА тільки СН, а всі інші депутати ні. За вас проголосувало всього 20% від кількості виборців, а ви монополізувли і узурпіровали всю ВР. Брешете весь час,о собливо ,що народ за вас---повторюю за СН проголосувало 6,3 млн із 27.8млн виборців. . Плачевно все для вас закінчиться ,якщо так будете себе поводити.
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В общем он сам не понял ШО Ляпнул. Я от туда. Там уже вырастили целое поколение которое ненавидит Украину.

Выбор ОДИН ----- БЕТОННЫЙ ЗАБОР И МИННОЕ ПОЛЕ. Принятие законопроекта о местном самоуправлении в ОРДЛО будет принято с учетом мнения гражданского общества, - Разумков - Цензор.НЕТ 7216
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Цей закон до сраки. На Думбасі умов для його застосування не буде.
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Прийняті закони легалізують бандустани зі сторони України і тепер будуть тепер ставити Україні вимоги, самі ж бандустанці не раз висловлювали свою думку (матом) стосовно України і всього.
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Что-то о Билецком ничего не слышно......
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А как будет учтено мнение гражданского общества - Вече соберёте?
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Осоьобый статус Лугандона может быть только помойка вне зависимости от мнения зелёных шмарклей.
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Да, кстати, если мы считаем жителей ОРДЛО полноправными гражданами Украины ( а это заявляется на самом высоком уровне), то необходимо, по этой логике, учитывать и их мнение. Каким образом это будет реализовано?
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В психушке тоже наши люди живут но им ножи, вилки и тем более садиься за руль никто не даст. Пока есть линия фронта мнение окупантов как и тех кто порвал свой украинский паспорт и получил паспорт ордиловца, нас мало волнует. Вот например рядом возле меня живут беженцы из ОРДЛО так они голосовать могут и хотят вернуться в свой Донецк когда оттуда выгонят расийских нацистов убивающих даже детей.
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Не так все просто.... Пункт о проведении переговоров с представителями ОРДЛО по договору об особом статусе есть в Минских соглашениях.... Думается, европейцы будут настаивать на его выполнении...
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А представителей,кто назначил,Гиркин с Бородаем?Як сам Гиркин и сказал,що назначил нарика Пономарёва народным мэром.
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Да я не против минских соглашений. Выводите росийские войска с Дебальцево и приступим к первому пункту минских соглашений. Кстати в минских соглашениях есть только упоминание об ОРДЛО и никаких ДЫРЫ-ЛЫНЫРЫ там нету. А как мое мнение так нужно разделить то ОРДЛО между соседними областями тем более там уже ничего не осталось кроме массовых захоронений и разграбленых и вывезеных на Рашку заводов и забыть как плохой сон.
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И на всякий случай сумки собери на Ростов.
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Гражданин Разумков прямо намекнул что осаободит Торнадо .
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Для початку потрібно Україні відновити Конституційний порядок на цій території і публічно про це об'явити, ну а потім придумувати їм закони. А так, з таким же успіхом можна приймати закони для Бангладеш чи Бантустана. Бо будуть ще й з ВР в світі сміятися
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Как вы уже надоели со своими выборами на окупированных территориях. Вы сначала освободите те территории, наведите порядок, зачистите всю нечисть а потом и выборы через год-другой можно проводить, когда все люди бежавшие от войны вернутся в свои дома а не так что голосовать будут только сепары которые сидят на местах. Ато как то смешно даже смотреть как Зештанмаер в бронике в перископ выглядывает из бункера в сторону Донецка, боясь высунуть даже голову и собирается выборы там проводить.
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Принятие законопроекта о местном самоуправлении в ОРДЛО будет принято с учетом мнения гражданского общества, - Разумков





вынесут их впередногами.
однозначно.




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то есть весь биоматериал прийдется закопать.
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