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 Политика Украины
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 Зеленский подписал закон об изменении строительных норм

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О строительных нормах" относительно усовершенствования нормирования в строительстве", принятый Верховной Радой 3 октября 2019 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Документ был разработан с целью совершенствования нормирования в строительстве, создания условий для внедрения инновационных и прогрессивных строительных технологий, а также улучшение инвестиционного климата и усиление деловой активности в строительстве.

Предыдущие строительные нормы по большей части имели распорядительный характер и были слишком зарегулированными, не позволяя прозрачно и быстро внедрять новые технологии и материалы", - говорится в сообщении.

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Закон предусматривает три метода нормирования в строительстве - параметрический, распорядительный и целевой.

Распорядительный метод нормирования не предоставляет альтернативы и заключается в поэлементном описании строительного объекта, согласно которому предлагаются решения, конструкции, материалы, рабочие характеристики и тому подобное. На этом методе основаны советские Государственные строительные нормы (ГСН).

Параметрический метод - способ установления требований, который предполагает определение целей и / или параметров безопасности, функциональности и качества объекта нормирования в строительстве. Параметрический метод получил распространение в экономически развитых государствах (страны ЕС, США, Канаде, Японии и т.д.).

Целевой метод является переходным и включает элементы распорядительного и параметрического методов. Выбор метода нормирования осуществляется с учетом особенностей объекта. В то же время предпочтение отдается параметрическому и целевому методам.

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"Реализация норм этого закона будет способствовать упрощению процесса разработки, утверждения и применения строительных норм, либерализации строительной отрасли, а также улучшению ценовой конъюнктуры на рынке недвижимости", - отметили в Офисе Президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3154507
 
   
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Наприклад ось зараз кладуть асфальт - поверх старого насипають і зверху трошки пригладжують, виходить з самого початку горбкувате. Це по якому методу?
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Наприклад - будують квартал, чи просто якийсь монолітнобетонній будинок, або й цегляний - на вигляд - як будівельне сміття. Який це метод?
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Всякую муйню подписывает, а вот улучшить нашу жизнь кардинально этот еврей всё никак не хочет. Может он улучшать и не будет?
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И Шо ???? Я теперь имею прАво себе ШАЛАШ построить в етой грЁбаной сране?
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А якщо прорабом поставити клоуна, і помічниками йому клоунів - який метод треба застосувати, щоб щось збудувати?
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Ого, оце підписав... А він щось в цьому шарить, бо я не будівельник. Це добре чи ні?
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Граждане Украины и не только , смотрите это видео и обязательно подпишите петицию : https://www.youtube.com/watch?v=qhOfRJ9013Y&feature=share
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Бляха, а як він осилив прочитати цей закон?
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И швец и жнец и на рояле игрец , просто уникум какой то.
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