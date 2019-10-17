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Все про:Ахметов (1869) Новинский (378) Метинвест (76) Сергей Головнев (1)

 "Метинвест" Ахметова и Новинского, используя любые методы, пытается не допустить принятия закона, повышающего ренту за руду, - Головнев

Редактор БизнесЦензор Сергей Головнев обнародовал информацию о том, что "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского пытаются всеми способами пытаются не допустить принятия закона 1210, который увеличивает ренту за руду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Головнев отметил: "Сейчас "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, используя любые методы, пытается "сбить" законопроект 1210, чтобы не допустить повышения ренты на руду.

В чем смысл изменений? Проект закона повышает ставку ренты с 8% до 10%. Но это не главное. Сегодня рентой облагается себестоимость добычи "сырой" руды, которую показывают горно-обогатительные комбинаты (ГОКи).

Проект закона предлагает изменить налоговую базу – брать 8% не с себестоимости тонны добытой руды, а с цены тонны железорудного концентрата (ЖРК).

Такая норма заставит платить в бюджет дополнительные деньги "Метинвест" Ахметова и Новинского (более 60% добычи руды в стране), "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) индийца Лакшми Миттала и Ferrexpo Константина Жеваго.

Компании всех этих уважаемых людей за 2018 год показали хорошую прибыль. Как видно на графике (данные ГФС) предприятия всех трех товарищей вошли в ТОП-10 самых прибыльных компаний 2018 года. Подробно можно почитать здесь

Собеседники в Кабмине рассказали, что Метинвест и АМКР "добежали" до заместителя главы офиса президента Юлии Ковалив, протеже "друга всех олигархов" Бориса Ложкина. И вот уже Данил Гетманцев говорит о том, что по 1210 еще нужно "провести консультации".

А по ФОПам вы не хотели "провести консультации"? Вы в труборежиме приперли к стенке миллионы людей, которые сами посоздовали себе рабочие места и да, недоплачивают налоги, потому что ничего не получают за эти налоги.

Вы, как всегда, начали с пресса на миллионы самозанятых, обещая, что все будет справедливо и у вас есть хомут для пятерки "крупных жуликов" – у вас есть 1210. Но потом, ухудшив жизнь большого количества украинцев, не имеете яиц заставить корпорации тоже платить справедливые налоги.

Вдумайтесь, рента, уплаченная ГОКами за 2018 год – 2 млрд грн. Это всего 7% от их чистой прибыли. Подробно об этом в нашей нетленке

Метинвест и АМКР топят за рабочие места. Хорошо. Можно сделать по-другому. Я насчитал четыре способа уменьшения сверхприбыли ГОКов в пользу государства.

1. Повышение ренты, что предлагает 1210.

2. Отмена возврата НДС на экспорт ЖРК. 20% от стоимости экспорта сырья уйдут государству.

3. Выравнивание классов грузов УЗ. Руда относится к 1-му тарифному классу из 4. То есть, тариф на ее перевозку один из самых низких (ниже только для внеклассных грузов). Выравнивание классов приведет к тому, что часть сверхприбыли ГОКов уйдет на рыночный тариф для перевозки руды, который сейчас, фактически, датирует государство. УЗ на эти деньги повысит зарплату своим работникам, закупит локомотивы и рельсовые автобусы для "Борисполь-Экспресс", наконец.

4. Введение экспортной пошлины на вывоз руды.

О последнем пункте скажу подробнее. В Украине есть полный аналог такой пошлины – 58 евро на экспорт тонны металлолома.

Лом – это сырье для метпредприятий. Таких как Метинвест и АМКР. Именно они, совместно с "Интерпайп" Виктора Пинчука, "Днепроспецсталь" VS Energy и другими проталкивали эту пошлину через "радикала" Виктора Галасюка.

Ограничиваем вывоз сырья, чтобы стимулировать его переработку внутри страны. Что ж, здравая мысль. Давайте точно также поступим с рудным сырьем.

И по поводу рабочих мест. За последние месяцы в Украине остановили работу два метзавода: "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ) Александра Ярославского и "Днепровский меткомбинат" (ДМК), который принадлежат ИСД Сергея Таруты, но фактически контролируется менеджерами Метинвеста из-за больших долгов.

Долги ДМК перед Метинвестом образовались, в том числе, за счет поставок руды. У ИСД нет своих источников сырья. Последнее время Метинвест "юзал" ДМК по толлинговой схеме – поставлял сырье, забирал и продавал продукцию.

ДМЗ и ДМК специализируются на производстве квадратной заготовки. За полгода цена этой продукции на мировых рынках снизилась с $450 до $380 за тонну. Себестоимость производства на ДМЗ – около $400.

Почему эти предприятия оказались неконкурентны? Три простые причины: укрепление гривни, дорогая руда и повышение стоимости электроэнергии – привет ДТЭК Рината Ахметова.

Ведь Ахметов не продаст Ярославскому руду ниже цены импортного паритета. Лучше он продаст руду за рубеж, а Днепропетровская область лишится нескольких тысяч рабочих мест.

То же касается ДМК. Когда, из-за мировой конъюнктуры, выгоднее стало продавать руду, а не квадратную заготовку, Метинвест остановил наименее ценный для него актив. Тем более, он ему не принадлежит, а находится в управлении.

А потом Метинвест и АМКР кричат о том, как они хотят сохранить рабочие места. Ну да.

А представьте, что в Украине действует пошлина на вывоз руды в размере, допустим 5 евро с тонны – по аналогии с ломом. Тогда Метинвесту было бы выгоднее поставить руду на ДМК и ДМЗ, вместо того, чтобы "выталкивать" ее за границу.

Тогда доходы будут у многих украинцев, а не у одного Ахметова. Но ведь это очень плохая реформа. Правда?"

Метинвест Ахметова и Новинского, используя любые методы, пытается не допустить принятия закона, повышающего ренту за руду, - Головнев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154506
 
   
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Цензору наверное не заплатили за размещение сотен мнений экспертов Аметова против этого закона. Дали заднюю.
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главное, чтобы беня коломойский мог не только э/э поставлять из рашки по двойной цене, но и руду..
Да и посмеяться над зебилами Кривбасса - в удовольствие))
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Повышайте. Вперед. А мы глянем. Представление будет куда более ярким, чем в квартале, билеты на который с большим энтузиазмом распространяются Юзиком в Раде..
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Я лучше Всех знаю ахметку, пришлось пережить от него "прессинг".
ахметка уголовник поганый.
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И в число тех самых "любые средства" входит сайт "Цензор", где всю прошлую неделю за день по десятку "экспертов" от Ахметова печатали.)
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Вот именно
Руда как и любые недра принадлежат народу Украины а наживаются на ней Ахметов и Новинский

10% вообще-то тоже мало
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Плюс налоги хотят считать не с себестоимости руды, а с "рыночной цены", то есть Ахметку бьют его же оружием. Ведь пять лет втирали что тарифы зависят не от себестоимости, а от цен на рынке - теперь и налоги по этому принципу заплатят.
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Марганцевая руда не считается рудой и не принадлежит народу Украины ренту на неё категорически нельзя повышать?
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Сколько етот Ахметов сожрал из государства миллиардов долларов дотаций и помощи направленой для модернизации своих предприятий. Деньги разворовал и ничерта не сделал а теперь визжит что не хочет платить за пользованее народным достоянием и ресурсами принадлежащими народу. Закройте его на пол года в СИЗО пускай посидит подумает и поперестукивается с свои соседом Паршивским.
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незрозуміло написано, чи то додатковий податок, чи заміна об'єкту оподаткування.
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Всего на 2% повышают ставку а твари уже воют. А как народу на 1000% подняли цену на газ и на 500% на свет, 300% на автомобили, так ничего страшного, рабы здюжат и заплатят. Пора Ахметову и Новинскому уже выдать клетчатое одеяло.
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какое нахрен одеяло!!!! Веревку и мыло и дело с концом!
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"Метинвест" Ахметова и Новинского, используя любые методы, пытаются не допустить принятия закона, повышающего ренту за рауду, - "Метинвест" Ахметова и Новинского, используя любые методы, пытаются не допустить принятия закона, повышающего ренту за рауду, - Головнев - Цензор.НЕТ 5734 что такое РАУДА?
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всех этих "уважаемых" людей народ Украины хотел бы видеть рядом с пашинским
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Пока в стране существует такой класс как олигархи то ничего хорошого не будет. Они и этих новых купят. Как говориться: "Нет людей которых нельзя купить, есть люди которым мало предложили". Вот Гетманцеву уже видимо уже хорошо предложили.
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Все четко изложено, повышение ренты на 2% это просто ерунда, и про обложение импорта наравне с ломом тоже очень дельно. Тупо вывозят невосполнимое сырье для зарубежных заводов а бюджет с этого получает копейки с ренты.
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...брать 8% не с себестоимости тонны добытой руды, а с цены тонны железорудного концентрата (ЖРК).



разница в цене в ТРИ раза.. между рудой и ж/р концентратом.
Тем не менее - пусть повышают)
Зебилы Кривбасса должны познать весь кайф от их выбора
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забрать все нахрен у этих пид...ов, воров, убийц, в гос собственность и все решится в пользу государства! Это стратегические объекты и собственниками является народ Украины, а не кучка выродков!
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Причём много мозгов чтобы заниматься добычей ресурсов не нужно. Это не конкурентный продукт создавать для мирового рынка. Ресурсы всегда купят главное чтобы цена устраивала.
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Что характерно, порохомразь дует с ахметкой в одну кожаную дудку
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Рыжий таракан ничего не создает. Он тупо пользует недра. Пока Украина будет страной с олигархической формой правления,не помогут ей никакие реформы.
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Ну хоть кто-то более объективно сделал анализ на цензоре
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Металолом благодаря Парашенку, который ввел на него пошлину Ахметов уже задаром получает а ему все еще мало. Мне ето все напоминает Ахметовские Обленерго. Визжит что они убыточные но упорно скупает их пачками и уже стал монополистом. Притом еще хватает денег финансировать боевиков на дамбасе. Пора етих гадов уже в зоопарк вместо обезьян садить.
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Так он же и нифига в эти облэнерго и не вкладывает. Делает ремонт, только когда уже брандспойт бьет. Тупо вампир,высасывает все ,ничего не отдавая.
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Ахметов и Новинский связаны с русской мафией и русскими спецслужбами! Их должны арестовать!!!
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Все замечательно! Мы все тоже как и Цензор за повышение налогов Ахметову и Новинскому! Но,почему только им? А почему Бизнес Цензор не топит за то,что бы Государственная де -юре Укрнафта стала платить дивиденды государству а не Коломойскому? Почему Бизнес Цензор с такой же страстью не топит за увеличение налогообложения Коломойского, Пинчука,Суркисов,Фуксов? Слабо,Бизнес Цензор?
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лучше бы вы требовали зарплаты повысить, придурки
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