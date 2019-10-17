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 Умер солдат-срочник, получивший черепно-мозговую травму в учебном центре "Десна"

В Черниговской области в учебном центре ВСУ "Десна" солдат срочной службы травмировался и через несколько дней умер в госпитале.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу учебного центра.

"В ночь на 14 октября один из военнослужащих срочной службы (прослужил 11 месяцев) травмировался в результате собственной неосторожности.

Почти в полночь после отбоя старший солдат Роман Бирук вместе с сослуживцем нарушили распорядок дня, решив выйти на перекур из казармы на улицу. Уже спустившись на пролет, товарищ Романа увидел, как парень сел на перила, пытаясь съехать вниз. Но, по словам бойца, солдат Бирук потерял равновесие, и упал на нижние ступени.

Уже через несколько минут на месте происшествия были бригады медиков и фельдшеров, которые доставили срочника в местный госпиталь, а оттуда - в Центральный военный клинический госпиталь (Киев). Врачи констатировали открытую черепно-мозговую травму и кому II-III степени. Сегодня утром после нескольких дней в реанимации солдат умер", - говорится в сообщении.

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В "Десне" отметили, что ответственные командиры и дежурные, которые допустили нарушение распорядка дня, по результатам служебного расследования получат суровые наказания - до понижению в должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3154505
 
 
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то есть дали содату по голове так что он свалился с лестницы
кому эти отмазки по порошенковски лепите
как был античеловеческий режим так ничего не меняется
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Тоже подумал что это может быть и проявлением дедовшины а не несчастным случаем. Могли с лестницы и столкнуть.
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я не представляю как взрослому парню не пьяному а даже и пьяному надо умудриться так упасть шо прямо головой
ни рук не подставил
интересно Бутусов подними медицинскую статистику
сколько в год в Украине таких смертей от случайного падения на лестнице
и будет понятно что такое могло быть или не могло

совершенно очевидно что парня или ударили или так толкнули что падал спиной и не смог сгруппироваться
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Да всякое бывает. Но в армии это выглядит очень подозрительно.
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в 17 годе в харьковской какой там 92 бригада или какая повешеный был на лестнице всем пох
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Был свидетелем призыва . Дурдом . И косых и кривых всех в армию . Дарница Киев .
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Это чучело ссылается шо воевал У девок под юбками . . По хлебалу видно шо оно скот и мародер .
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Я про военкома . Проверьте оно сказало шо воевало. По харе вижу шо пончики хлебал , пока добровольцы шли.
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классика жанра от совка. всегда - "упал с лестницы" (С).
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Или с лавочки в камере. Так менты часто говорят...
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