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Все про:G7 (322) саммит (751) США (15617) Трамп (2555)

 Следующий саммит G7 пройдет в гольф-клубе Трампа в Майами

Гольф-клуб National Doral Miami занимает почти 324 гектара. В клубе есть 5 полей для гольфа, 700 гостиничных номеров, спа, магазины и офисы для переговоров. В администрации Трампа утверждают, что это место идеально подходит для проведения саммита.

О планах собрать лидеров G7 в принадлежащем семье президента гольф-клубе журналистам заявил руководитель аппарата Белого Дома Мик Малвани. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС.

По словам Малвани, оргкомитет саммита искал место для проведения встречи в разных штатах – Калифорнии, Колорадо, Северной Каролине, Мичигане, Теннесси, Юте и на Гавайях.

"Они сказали: "Вы не поверите, но такое ощущение, что этот гольф-клуб будто бы специально построили для проведения такого рода мероприятий", - сказал Малви.

Гольф-клуб не заработает на проведении саммита - мероприятие будет организовано по себестоимости. По словам руководителя аппарата Белого дома, это позволит сэкономить "миллионы долларов".

Читайте на Цензор.НЕТ: В Конгрессе США подготовили резолюцию против приглашения России на саммиты Большой семерки

Встреча лидеров Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США запланирована на 10-12 июня 2020 года.

Пока неизвестно, позовут ли на саммит президента России Владимира Путина – ранее Трамп выступал за то, чтобы пригласить его. Против возвращения России решительно выступили премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.

Также на Цензор.НЕТ: Дуда не поддерживает желание Трампа вернуть Россию в Большую Семерку

Источник: https://censor.net.ua/n3154504
 
 
 Топ комментарии
 
оргкомитет саммита искал место для проведения встречи в разных штатах - Калифорнии, Колорадо, Северной Каролине, Мичигане, Теннесси, Юте и на Гавайях - все тихо отморозились от рыжей лисы и пришлось дома на лужайке......
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А интересно что это за гольф-клуб Коломойского из за которого Приватбанк так назойливо нам втюхивает золотую карточку.
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***** умнее тебя ,
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Гольф-клуб не заработает на проведении саммита - мероприятие будет организовано по себестоимости. По словам руководителя аппарата Белого дома, это позволит сэкономить "миллионы долларов". Источник: https://censor.net.ua/n3154504

Даже богатые Штаты экономят
Молодцы
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Даже если там снизят цены Трамп все равно получит огромную прибыль от бесплатной рекламы на весь мир своего клуба.
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От так і тицяють пиками в гольфклуби тих, хто північні потоки будує.
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оргкомитет саммита искал место для проведения встречи в разных штатах - Калифорнии, Колорадо, Северной Каролине, Мичигане, Теннесси, Юте и на Гавайях - все тихо отморозились от рыжей лисы и пришлось дома на лужайке......
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А это вообще нормально приглашать сотни гостей в свой отель, тем самым зарабатывая несколько миллионов в карман.
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Сейчас да возможно а в будущем возьмет свое, популярность клуба взлетит до небес.
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Так ці шишки світові взагалі срати на всіх хотіли. Приїхали попили Дом Періньон з Крісталом, похвали чорно-червоної ікри з фуагрою, по... хали дівчат з Плейбою і роз'їхались, ляпнувши на заключній пресконференції чергову муть про мир, рівність і збереження довкілля.
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По логике вещей там принимающей стороной уже будет Путин, а присутствовать Трамп, В США были конечно разные президенты и уровень их был разным, но то что сейчас это даже представить было невозможно. Американцы еще не поняли во что с ним вляпались. Осмысление придет конечно, никуда не денутся. Но время назад не вернешь.
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зеле давно пора подать документы на место привратника, шоб посмотреть одним глазом на семерку Следующий саммит G7 пройдет в гольф-клубе Трампа в Майами - Цензор.НЕТ 6765
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Что не сделаешь ради дружбана х.уйла))
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Оказывается, Рябошапка заявлял, что закрытые дела, включая дело по Бурисме, пересматриваются

"Сейчас мы проводим аудит тех производств, которые осуществлялись ранее Генпрокуратурой. В той сфере, о которой вы говорите, где могут быть причастными и могут быть фигурантами Злочевский, Курченко и другие люди или компании - таких производств полтора десятка. Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их", - заявил Генпрокурор.
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Ну если говорят что по себестоимости..значит доня таки на этом заработает...😀
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Судя по тому как развиваются события, и учитывая,, достижения,, трампа на внешней арене, саммит 7 скорее всего будет у пуйла в бане в имении
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