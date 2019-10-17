 Лещенко заявил о задержании Кононенко в "Борисполе", экс-нардеп опроверг эту информацию (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, в своем на своем Телеграм-канале Лещенко написал, что экс-нардепа задержали в аэропорту "Борисполь" "в связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств". "Украинская правда" сообщила, что Кононенко на 40 минут задержали в аэропорту по запросу Национального антикоррупционного бюро.

В комментарии "theБабель" Кононенко опроверг информацию о своем задержании в аэропорту "Борисполь, отметив, что у НАБУ нет на то оснований.

"Я в Стамбуле, дальше лечу в Китай, где через два дня начинается ITF Junior Masters, где играет воспитанница нашей международной теннисной академии. Назад буду возвращаться 28—29 октября, потому что в Пекине запланирована встреча с Федерацией тенниса Китая по поводу сотрудничества с международной теннисной академией", — рассказал экс-нардеп.

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Позже на своей странице в Facebook Кононенко написал: "Приземлился в Стамбуле и с удивлением узнал, что Сергей Лещенко заявил, что мне запрещено покидать Украину.

Относительно уровня инсайдов Лещенко у меня давно нет иллюзий, но в который раз расстроился, что СМИ со скоростью света начали делать заявления Лещенко новости. Официально сообщаю, что я не нанимал Лещенко к себе пресс-секретари и не давал ему полномочий комментировать, связанное с моей персоной. Прошу журналистов обращаться ко мне, когда вы делать новости обо мне", - написал он.

Также он добавил, что после Стамбула планирует посетить Китай: "Там по приглашению китайской стороны принимать участие в большом теннисном событии, о котором расскажу чуть позже".

Вместе с тем, как сообщает Интерфакс-Украина, Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в четверг вечером в эфире программы "Право на власть", на телеканале "1+1" заявил, что "Генеральная прокуратура Украины к этому (задержанию Кононенко. - Ред.) не имеет отношения. Мы детально выясним, о чем идёт речь. Есть публичная информация, что есть одно из уголовных производств в отношении этого человека (Кононенко. - Ред.), и оно расследуется НАБУ".

Кроме того, как подчеркнул Рябошапка "есть другие эпизоды, которые расследуются в уголовоных производствах".

"Поэтому возможно что-то могло быть связано с расследованием этих уголовных дел и выяснением вероятности исчезновения народного депутата, чтобы избежать уголовной ответственности", - предположил генпрокурор.

До этого, утром 17 октября в аэропорту "Борисполь" сотрудники НАБУ задержали бывшего замсекретаря СНБО Олега Гладковского НАБУ по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Гладковский назвал все обвинения "фейком", а в корпорации "Богдан", которая ему принадлежит, заявили, что задержание является политическим.

После задержанный Гладковский объявил голодовку "против произвола правоохранительных органов".