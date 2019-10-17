 Лещенко заявил о задержании Кононенко в "Борисполе", экс-нардеп опроверг эту информацию (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, в своем на своем Телеграм-канале Лещенко написал, что экс-нардепа задержали в аэропорту "Борисполь" "в связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств". "Украинская правда" сообщила, что Кононенко на 40 минут задержали в аэропорту по запросу Национального антикоррупционного бюро.
В комментарии "theБабель" Кононенко опроверг информацию о своем задержании в аэропорту "Борисполь, отметив, что у НАБУ нет на то оснований.
"Я в Стамбуле, дальше лечу в Китай, где через два дня начинается ITF Junior Masters, где играет воспитанница нашей международной теннисной академии. Назад буду возвращаться 28—29 октября, потому что в Пекине запланирована встреча с Федерацией тенниса Китая по поводу сотрудничества с международной теннисной академией", — рассказал экс-нардеп.
Позже на своей странице в Facebook Кононенко написал: "Приземлился в Стамбуле и с удивлением узнал, что Сергей Лещенко заявил, что мне запрещено покидать Украину.
Относительно уровня инсайдов Лещенко у меня давно нет иллюзий, но в который раз расстроился, что СМИ со скоростью света начали делать заявления Лещенко новости. Официально сообщаю, что я не нанимал Лещенко к себе пресс-секретари и не давал ему полномочий комментировать, связанное с моей персоной. Прошу журналистов обращаться ко мне, когда вы делать новости обо мне", - написал он.
Также он добавил, что после Стамбула планирует посетить Китай: "Там по приглашению китайской стороны принимать участие в большом теннисном событии, о котором расскажу чуть позже".
Вместе с тем, как сообщает Интерфакс-Украина, Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в четверг вечером в эфире программы "Право на власть", на телеканале "1+1" заявил, что "Генеральная прокуратура Украины к этому (задержанию Кононенко. - Ред.) не имеет отношения. Мы детально выясним, о чем идёт речь. Есть публичная информация, что есть одно из уголовных производств в отношении этого человека (Кононенко. - Ред.), и оно расследуется НАБУ".
Кроме того, как подчеркнул Рябошапка "есть другие эпизоды, которые расследуются в уголовоных производствах".
"Поэтому возможно что-то могло быть связано с расследованием этих уголовных дел и выяснением вероятности исчезновения народного депутата, чтобы избежать уголовной ответственности", - предположил генпрокурор.
До этого, утром 17 октября в аэропорту "Борисполь" сотрудники НАБУ задержали бывшего замсекретаря СНБО Олега Гладковского НАБУ по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Гладковский назвал все обвинения "фейком", а в корпорации "Богдан", которая ему принадлежит, заявили, что задержание является политическим.
После задержанный Гладковский объявил голодовку "против произвола правоохранительных органов".
Зебіли цього не переживуть.
Але найбільше винуватий сам лохторат котрий не садить їх на палю- таким чином всіх пі..дерів непереб'єш зате суттєво демотивуєш йти у владу!
Такого нема навіть у Московії. Україна швидко прямує до диктатури середньоазіатського типу.
Шкода, доведеться їм бідолагам нормальну роботу шукати.......
Через півроку при владі: олігархів розкуркулено нуль, кредитів взято 4млрд$(ОВДП)
https://www.ponomaroleg.com/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82.html
Може, щось і впетраєш. Да, автор - не професійний економіст; але факти правдиві. А висновки - на підставі тих фактів - на "може бути".Скоріше - "може", чим "ні".
А где Павлентий Демчина ? Его наверное не тронут. Он ведь целый "Енерал-Палко-вник",
Наверное сидит в подвале, фасует в мешочки и закапывает бурштын.
А вот Гонтарева, Вовк и Луценко оказались умнее. Они долго не раздумывали. Сдали власть, честно наворованное бабло перегнали в оффшоры и - на самолет. Свинарчукам, Пашинским и Кононенкам тоже надо было сразу драпать учить английский, а не сидеть здесь замышлять новые майданы. Майданов пока не будет. Будет шконка и баланда.
17 жовтня ввечері Кононенко прибув в аеропорт Бориспіль.
За словами Лещенка, екс-нардепа затримали на кордоні "у зв'язку з тим, що прізвище Кононенко згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень".
Зі своїх джерел УП стало відомо, що його затримали за запитом Національного антикорупційного бюро.
Незабаром після цього він вилетів до Стамбулу.
"Українська правда" сконтактувала з Кононенком. Екс-нардеп заперечує, що його затримували перед вильотом у Стамбул.
Пряма мова: "А які були підстави мене затримувати? У нас же ще не сталінський режим.
Доповідаю: зараз я у Стамбулі. Далі лечу у Гонконг потім - у Китай у Ченду. Там починається чемпіонат світу з великого тенісу - Junior Masters. У мене є офіційне запрошення".
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/17/7229352/
Це мій пост на Цензорі вчора в 20.49. Як у воду дивився. Які ж зелебоби банальні. На яких дебілів це все розраховано. Як остогид цей 95-й клоунський квартал, на який перетворюють країну. Та, думаю, мало часу їм залишилось. При цьому я теж за те, щоб злодій сидів у тюрмі.
Янек, Пєця і Воха - три російських шпигуна. Вони все робили, роблять, і будуть робити щоб України не існувало, як держави. І гарантія цьому - Абинеюлька.
Янек, Пєця і Воха - три російських шпигуна. Вони все роблять, щоб України не існувало, як держави. Для цього треба, щоб люди тикали один одному дулі і не заважали їм знищувати українську державу. А головне - Абинеюлька.
попали под раздачу - думали что петюнчик навека )))
что его не выпускают из карцера