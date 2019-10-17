Редактор Цензор.НЕТ 17.10.19 22:3717.10.19 23:01 Экс-нардепа Кононенко не выпускают за границу из аэропорта "Борисполь", - Лещенко Сергей Лещенко обнародовал информацию о том, что экс-нардепа Игоря Кононенко не выпускают за пределы Украины.Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Телеграме. По информции Найема правоохранители устанавливают его статус. Источник: https://censor.net.ua/n3154501 x Мне нравится 17
https://youtu.be/x02mfcorWUc
Я думал , шо я один такой злопамятный , оказывается шо и кроме меня тут есть приличные люди
Гладковского не задержали, он находится дома - нардеп Герасимов
не выйдет!
но це не стосується зєкаманди і Бєні
Зебіли цього не переживуть.
Такого нема навіть у Московії. Україна швидко прямує до диктатури середньоазіатського типу.