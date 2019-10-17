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Все про:Найем (500) Кононенко Игорь (389)

 Экс-нардепа Кононенко не выпускают за границу из аэропорта "Борисполь", - Лещенко

Сергей Лещенко обнародовал информацию о том, что экс-нардепа Игоря Кононенко не выпускают за пределы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Телеграме. 

По информции Найема правоохранители устанавливают его статус.

Экс-нардепа Кононенко не выпускают за границу из аэропорта Борисполь, - Лещенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154501
 
   
 Топ комментарии
 
А этот на какую выставку собрался,что то порохоботским тушкам стало вдруг тесно в Украине?
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Ему тоже английский понадобился срочно.
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Лысый хрен куда то собрался?
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В день две отличные новости. Это даже становится интересно. Кто следующий?
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От и полетели массово птенцы из гнезда петрового за границу!
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это уже традиция, проверенная Крымом и Донбассом: правоохоронцы первыми лягают под оккупанта..
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Володя, жги напалмом! Без выигранной внутренней войны, внешнюю не осилить!
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он никакую не выиграет...не дано... Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко - Цензор.НЕТ 3386...так шо без ликования...
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Вопят, что не тех гребут.
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У них сегодня постный день!
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И куда теперь с порванным очком? К порохоботам нельзя, засмеютЕкс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко - Цензор.НЕТ 5297
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Деньги закончились.Им башлял Пепо пл 15 штук .
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Сильная речь Пашинского на суде доказывает что его арест - результат гибридной войны против него коалиции рашки и людей, которым он не дал наживаться на военных контрактах
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Почему их всех не сажают??? нужна полная конфискация и на пожизненный срок на нары кинуть!
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а тетю Гросю не посодут ? он главный исполнитель еще Реву Розенка Кириленка ....мое мнение -в Козин должна войти нацгвардия
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Главное шоб твоих хозяев Портнова и Бабломойского не трогали....
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еще Реву

Я думал , шо я один такой злопамятный , оказывается шо и кроме меня тут есть приличные люди Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко - Цензор.НЕТ 2616
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гадко то что при каждой власти всегда кого то хватают делают пиар и отпускают, за отсутствием доказательств. А тем не менее что то будет плавно происходить на линии разграничения. Кушайте перевертни не подавитесь.
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да , уверенности в коллегах , по цеху « потужных реформаторов « уже присевших , нет ни какой , поэтому надо драпать
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Нажаль,це бидло мало відношення до керування державою, на радість - цю бидляку почали дрючить..
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Ой как неудобно получилось ...

Гладковского не задержали, он находится дома - нардеп Герасимов
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нужно было не говорить пусть бы порадовались перед сном, а то не заснут.
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Гладковський-Свинарчук керує пєтіним заводіком "Богдан". Навіть найтупіші стецьки це знають.
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Гладковский завтра подозрение получит. Потому его и не выпустили.
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зеЛя хочет отвелечь внимание людей.от слива Украины под кацапию...и отводом войск!
не выйдет!
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Соратник Путіна Дерипаска добуває сировину в Україні і продає її військовим підприємствам РФЕкс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко - Цензор.НЕТ 9729
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Верховная Рада приняла закон об обличителях коррупции.

но це не стосується зєкаманди і Бєні
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Паша, спроба перевести стрілки невдала, попробуй ще раз.
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он тоже хотел полететь на семинар по лечебному голоданию.
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Підвів Петя - не виграв вибори, доводиться тікати. А так класно "робили реформи".
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Мне кажется, день ареста Петра Алексеевича будет встречен народом похлеще Нового Года!
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Не в бровь, а в глаз! Лично я открою бутылку очень хорошего вискарика, сохраняемого как раз на особый случай!
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14 ноября уже показало, кого народ больше любит. Пока видны враги Зеленского на Майдане, а его любители только в сети видны.
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може, у неділю хтось з найбільш рішучих путчистів вийде на Майдан з гаслами нагодувати Свинарчука, щоб не рохкав, та дозволити Кононенку нарешті відпочити за кордоном від пеціного покращення?
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Неужели до Зеленского наконец-то дошло, что пока страна не будет очищена от соевой скверны, ни на какой успех в реформах и движение вперед рассчитывать не приходится?
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Что такое скверна? Коломойский, Портнов входят в список скверны?
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Соя - хороший продукт для профилактики онкологии, а шаурма онкологию вызывает. Так что делайте выводы господа и не разбрасывайтесь словами.
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Выводы уже давно сделал народ Украины Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко - Цензор.НЕТ 5679
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Я о том же, 14 ноября и раньше народ показал, что Зеленский и его 73% - фикция, т.е. ЗЕ пришел к власти через гос. переворот путем фальсификаций на выборах.
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А якщо генпрокурор на 100 відсотків людина зе(як він заявив Трампу), то шо зе - порохобот?)Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко - Цензор.НЕТ 9898
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Зе - порохобот!
Зебіли цього не переживуть.
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ты ба какий фельдмаршал!!! Переходим.....Там их наверноеаж двое. А ну и красуня лукаш не ко сну будет сказано
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Боротьба з олігархами в розпаліЕкс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко - Цензор.НЕТ 8502
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Свиночолий 🐷, тепер буде тікать на байдарці , з аквалангом ! Менше паліва !😆
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Это только цветочки,а когда будут принимать закон о продаже Земли, такой цирк начнется для отвлечение внимания
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Пох кононенко , обратите внимание как работают погранцы.ФИО чувака мелькает в нашумевших делах , подозрение не объявлено , но уже не выездной , а в тоже время в Украину , как к себе домой , заезжают воры в законе , их высылают , а они через другое КПП пролезли . По Киеву гуляет парашенская пропагандиская гнида , делает селфи на "кресте" (фото вчера были на цензоре), и что наши погранцы, куда они смотрят?
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ЗЕро за провалом зовнішньої та внутрішньої політики зайнявся арештами. А що він зробив за півроку? Ціни на харчі ростуть, хоч долар трохи знизився парадокс, опалення таке ж саме хоч газ впав в ціні (такий парадокс тільки в Україні) далі провал зі зливом телефоної розмови з Трампом, втручання клоуна у вибори в США, двічи ЗЕро телефонував *****, після чого підписав формулу Шахермархера як апофеоз тупості)
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Ну можна додати ще Коломойша почав імпортувати електріку з рашки в Україну, велике досягнення.
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вангую: в той день,коли @ZelenskyyUa з х#йлом буде підписувати капітуляцію України,ГБР або ***** заарештує Порошенка.
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За такі слова Лєра-Лєра тобі очі вибере, зебіл ти проклятий. Головсвина ніколи не арештують, Лєрка підтвердить.
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Наши источники сообщают, что Парубий решил серьезно заняться дельтапланеризмом, Грановский мечтает устроиться матросом на судне по поддельному паспорту моряка, а Ирка Геращенко заинтересовалась работой в турецких стрип-клубах Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко - Цензор.НЕТ 3152
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Як же ж, ви бобіки, жить будете без панамських офшорів Порошенка? А? Куда "барига" награбоване дів? Я вас питаю, бобіки?
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Людину (хай собі й найпоганішу) не випустили не тому, що є заборона на виїзд (її нема, інакше прізвище просто було б у базі даних), а тому, по суті, що про неї погано в ґазетах писали.
Такого нема навіть у Московії. Україна швидко прямує до диктатури середньоазіатського типу.
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Вся верхушка соєвої мразоти складається із злодіїв та мародерів. Без винятків. Тому посадка абсолютно всіх парашенківських макак за грати лише питання часу.
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И где делись все свидетели оффшоров Порошенко? Где они? А ведь про оффшоры Пороха до выборов было слышно из каждого утюга.
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портнов опроверг информацию о том что в панаме закрыли уголовное дело против порошенко. 4 часа назад. соси.
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А этот типа журналист живущий и покупающий квартиры за счёт женщин огорчился этой новости ? А не после ли принятия во втором чтении Закона о сдаче коррупционеров эти особи потянулись к границам Украины?????
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Все ЗЭреформы напоминают мне "реформы" януковича 2011. Там тоже была и судебная и административная. Под себя все переписывали
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якщо влада не може забезпечити охлос хлібом то потрібно влаштувати видовище....далі буде.
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Почему всех людей, которые не голосовали за клоуна во время войны называют порохоботами? Потому что если назвать их разумными и мудрыми,то голосовавшие за ЗЕ получаются идиотами. А на Западе и в США говорят прямо - голосовать за артиста комика, во время войны могут только идиоты.
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Что-то им всем срочно за кордон понадобилось. Екс-нардепа Кононенка не випускають за кордон з аеропорту "Бориспіль", - Лещенко - Цензор.НЕТ 6592
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