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Все про:США (15617) Чалый (447) Волкер Курт (523)

 На "должность Волкера" Штаты рассматривают "достаточно мощных людей", - Чалый

В США продолжается процесс определения кандидатуры того, кто займет место специального представителя Госдепартамента по делам Украины. Возможно, на эту должность не успеют никого назначить до следующих выборов президента США.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый, информирует Цензор.НЕТ.

"Не очень хорошо, что сейчас этого нет (заполненной должности спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины. - Ред). Сейчас, я знаю, рассматриваются люди достаточно мощные на эту должность. И насколько быстро эта должность будет заполнена, зависит от интенсивной работы. Есть и такой вариант, что может что-то к выборам президентским и не состояться, такой вариант тоже есть. И это и от нас зависит", - сказал Чалый.

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Чалый отметил, что благодаря Курту Волкеру на должности спецпредставителя Госдепа Украина получала "месседжи поддержки от США".

"Он (Курт Волкер. - Ред.) очень много сделал за эти годы, привлекая внимание к Украине в Соединенных Штатах, вырабатывая линию, которая бы базировалась на сильной позиции, а не на слабой", - сказал Чалый.

Также на Цензор.НЕТ: Чалый о скандале вокруг Трампа и Зеленского: Если распечатки правдивы, то Украина может избежать затягивания в американские внутриполитические распри

Курт Волкер подал в отставку с должности спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины 28 сентября. 3 октября он дал в Конгрессе США показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. По данным Associated Press, его выступление в Конгрессе продолжалось почти 10 часов.

Источник: https://censor.net.ua/n3154500
 
 
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Ну и что??? Что сделал Волкер раельного. Ничего.
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Чалому вже пора організовувати там «Другий Український Фронт». США, Канада, там українців багато.
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Каких бы мощных не послали , у нас есть отец мафии Кучма и выпердышь его Ахметов.
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оно и понятно 50-60 тыщ баксов в месяц от благодарных туземцев на крыльце белого дома не валяются На "должность Волкера" Штаты рассматривают "достаточно мощных людей", - Чалый - Цензор.НЕТ 1444
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Бывшие никак не отдуплятся, что они - бывшие. На "должность Волкера" Штаты рассматривают "достаточно мощных людей", - Чалый - Цензор.НЕТ 7066
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