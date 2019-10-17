 Депутат от "Слуги народа" Торохтий попросил служебное жилье в Киеве для 8 своих помощников, - "Bihus.info"

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее обращение обнародовали журналисты Bihus.info.
Торохтий просит мэра Киева Виталия Кличко сообщить о возможности обеспечения служебным жильем в Киеве 8 его помощников.консультантов.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее обращение обнародовали журналисты Bihus.info.
Торохтий просит мэра Киева Виталия Кличко сообщить о возможности обеспечения служебным жильем в Киеве 8 его помощников.консультантов.
Перепутали Торонто и Оттаву, Литву и Латвию, у премьера диплом какой-то чебуречной. Вы серьезно думаете, что эта шайка неучей и бездарностей сделает стране хорошо?
Наверное всех своих родственников взял в помощники,семейный подряд ОДНАКО!!У прежних депутатов не было сколько помощников....Да дорогие нынче СЛУГИ!!!!
Шо ни депутат , то сВинья.
От тільки чи потрібно мати депутата, який і сам працювати не може і помічників по "господарству" повинні українці утримувати???
Інший депутат-"слуга" вже висловив свою думку з цього приводу:
Эх, лафа - сделаешь для нее служебное жилье, и не надо ныкаться по гостиницам для свиданий, и для жены отмазка - сегодня приду поздно, с помощником встреча.