 Депутат от "Слуги народа" Торохтий попросил служебное жилье в Киеве для 8 квартир для своих помощников, - "Bihus.info"

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее обращение обнародовали журналисты Bihus.info.
Торохтий просит мэра Киева Виталия Кличко сообщить о возможности обеспечения служебным жильем в Киеве 8 его помощников.консультантов.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее обращение обнародовали журналисты Bihus.info.
Торохтий просит мэра Киева Виталия Кличко сообщить о возможности обеспечения служебным жильем в Киеве 8 его помощников.консультантов.
куда обращаться за 150% своего вознаграждения?
БППлігу сексуальних меньшинств.