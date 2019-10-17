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Все про:квартира (405) Кличко (2756) Слуга народа (356)

 Депутат от "Слуги народа" Торохтий попросил служебное жилье в Киеве для 8 квартир для своих помощников, - "Bihus.info"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Торохтий обратился в мэрию Киева с просьбой выделить служебное жилье для восьми его помощников.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее обращение обнародовали журналисты Bihus.info.

Торохтий просит мэра Киева Виталия Кличко сообщить о возможности обеспечения служебным жильем в Киеве 8 его помощников.консультантов.

Депутат от Слуги народа Торохтий попросил служебное жилье в Киеве для 8 квартир для своих помощников, - Bihus.info 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154498
 
 
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Кличко то пошле, а от будучий голова, не пам'ятаю ім'я тої пропогандонської потвори, вручить ключі із задоволенням. Це ж нова «еліта»🤔
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Ткаченко? Он метит вроде как на губернатора, не на мэра. А мэром выберут... Кого Киев все-же выберет мэром? Самому интересно. Но это пока далековато.
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а это уже выявление коррупции!
куда обращаться за 150% своего вознаграждения?
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Ну, Моня Зеля с соеврейчики решили, что взяли Бога за бороду. И наглости нет предела. Эпоха бедности для 8 помощников уже закончилась. А для Украины закончилась эпоха бедности и начинается жпоха нищеты?
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Слугам слуг тоже нужно где-то жить. Зебилы, войдите в положение. Тем более эпоха бедности завершилась.
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8 его помощников.консультантов Источник: https://censor.net.ua/n3154498 Зебил, если одним словом.
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На каждую квартирку пусть чек выбьет из личного кассового аппарата.
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