 Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня на севере Сирии, - Пенс

О договоренностях заявил по итогам переговоров в Анкаре вице-президент США Майк Пенс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

"Турция приостановит операцию "Источник мира", чтобы позволить силам YPG отойти в безопасную зону в течение 120 часов. Все действия в рамках операции "Источника мира" будут приостановлены, а сама операция полностью остановлена вплоть до полного завершения отвода (курдских сил. - Ред.)", - продолжил вице-президент.

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По его словам, администрация США все время поддерживает контакт "с сирийскими оборонительными силами" и помогает отводить их в зону безопасности, расположенную примерно в 30 км от сирийско-турецкой границы.

Он отметил, что договоренности США и Турции подразумевают обязательства Анкары не вести боевых действий против населения города Кобани.

Также, по словам вице-президента США, обе страны подтвердили обязательства бороться с террористической группировкой "Исламское государство" на северо-востоке Сирии.

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