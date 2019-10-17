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 Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня на севере Сирии, - Пенс

США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии. Это позволит курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) отвести свои силы.

О договоренностях заявил по итогам переговоров в Анкаре вице-президент США Майк Пенс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

"Турция приостановит операцию "Источник мира", чтобы позволить силам YPG отойти в безопасную зону в течение 120 часов. Все действия в рамках операции "Источника мира" будут приостановлены, а сама операция полностью остановлена вплоть до полного завершения отвода (курдских сил. - Ред.)", - продолжил вице-президент.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Не будьте дураком!" - Трамп написал письмо президенту Турции Эрдогану

По его словам, администрация США все время поддерживает контакт "с сирийскими оборонительными силами" и помогает отводить их в зону безопасности, расположенную примерно в 30 км от сирийско-турецкой границы.

Он отметил, что договоренности США и Турции подразумевают обязательства Анкары не вести боевых действий против населения города Кобани.

Также, по словам вице-президента США, обе страны подтвердили обязательства бороться с террористической группировкой "Исламское государство" на северо-востоке Сирии.

Также на Цензор.НЕТ: Российская армия заняла сирийский город Манбидж, где еще накануне была база США

Источник: https://censor.net.ua/n3154496
 
 
 Топ комментарии
 
Еще один сказочный долбо... Трамп назвал итальянского президента Серджо Маттареллу "моццареллой" и поведал о том, что США и Италия "были союзниками со времен древнего Рима". Всё остальное вы можете прочесть на лице переводчицы.

Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня на севере Сирии, - Пенс - Цензор.НЕТ 8750
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У нас что перлы, что рожи недалеко ушли:
Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня на севере Сирии, - Пенс - Цензор.НЕТ 5066
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Шутка про фейк, который один из пользователей твиттера запостил - про Моцареллу, союзников и лицо переводчицы
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Еще один сказочный долбо... Трамп назвал итальянского президента Серджо Маттареллу "моццареллой" и поведал о том, что США и Италия "были союзниками со времен древнего Рима". Всё остальное вы можете прочесть на лице переводчицы.

Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня на севере Сирии, - Пенс - Цензор.НЕТ 8750
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С кем поведешься... Два брата акробата с ******. Тот тоже нес ахинею про Киевских князей и княгинь...
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"Просыпается среди ночи, в Кремле, в холодном поту, со страшным криком, "солнцеликий"... Вбегает Песков, камердинер:
- В.В., что случилось?!!!
- Кошмар приснился... Является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня "великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё - принимаю... Буду теперь на Москве княжити.. Чтоб завтра на башнях кремлёвских, вместо звёзд бесовских, сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой..."
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Там в Италии своих жгущих деятелей хватает
https://youtu.be/sorSYwsAD5Y
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Справедливости ради Open отмечает, что Трамп не называл так итальянского лидера, и имел в виду общий политический и культурное наследие стран, а лицо женщины были сконцентрированным на протяжении всей пресс-конференции.

'The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to ancient Rome,' Trump said.

Шутка зачетная, жалко фейковая
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а в чем шутка? трамп немец, это немецкие мысли, если что.
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Шутка про фейк, который один из пользователей твиттера запостил - про Моцареллу, союзников и лицо переводчицы
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У нас что перлы, что рожи недалеко ушли:

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Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня на севере Сирии

Чуваки не догоняют. Правильно - на 7дней.. Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня на севере Сирии, - Пенс - Цензор.НЕТ 2647
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У них просто в субботу и в воскресенье не стреляют Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня на севере Сирии, - Пенс - Цензор.НЕТ 9704
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Тут было видео как козломордое у ..... ну вы поняли Радуется мячеками .
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А тепер ! Негайно імплементувать формулу штанген фраєра ! Українцям не знадобилась !😆
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пишут что это письмо от Трампа Эрдогану. нет оснований не верить.

Анкара і Вашингтон домовилися про п'ятиденному припинення вогню на півночі Сирії, - Пенс - Цензор.НЕТ 645
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Трамп пытается сделать красивое лицо.....
Поздно..... Ты сдал позиции.....
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Хлебное перемирие?дело Пеца востребовано
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Из твиттера: демократы хотят, чтобы ваши дети воевали в Сирии, пока их дети делают деньги в Украине. Анкара і Вашингтон домовилися про п'ятиденному припинення вогню на півночі Сирії, - Пенс - Цензор.НЕТ 6224
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Трамп обосрался и пытается вытереться салфетками. На американской базе уже орудуют козломордые и ржут над Трампом. Такое ощущение что Трамп специально сделал ***** подарок. Хоть бы уничтожили базу и оборудование.
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