 Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня на севере Сирии, - Пенс

О договоренностях заявил по итогам переговоров в Анкаре вице-президент США Майк Пенс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии", - сказал он на пресс-конференции в четверг.
"Турция приостановит операцию "Источник мира", чтобы позволить силам YPG отойти в безопасную зону в течение 120 часов. Все действия в рамках операции "Источника мира" будут приостановлены, а сама операция полностью остановлена вплоть до полного завершения отвода (курдских сил. - Ред.)", - продолжил вице-президент.
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По его словам, администрация США все время поддерживает контакт "с сирийскими оборонительными силами" и помогает отводить их в зону безопасности, расположенную примерно в 30 км от сирийско-турецкой границы.
Он отметил, что договоренности США и Турции подразумевают обязательства Анкары не вести боевых действий против населения города Кобани.
Также, по словам вице-президента США, обе страны подтвердили обязательства бороться с террористической группировкой "Исламское государство" на северо-востоке Сирии.
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- В.В., что случилось?!!!
- Кошмар приснился... Является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня "великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё - принимаю... Буду теперь на Москве княжити.. Чтоб завтра на башнях кремлёвских, вместо звёзд бесовских, сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой..."
https://youtu.be/sorSYwsAD5Y
'The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to ancient Rome,' Trump said.
Шутка зачетная, жалко фейковая
Чуваки не догоняют. Правильно - на 7дней..
Поздно..... Ты сдал позиции.....