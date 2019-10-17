EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  476  8
Материалы по теме:
Все про:взятка (4740) Одесса (5693) правоохранительные органы (397) прокуратура (3701) Государственная исполнительная служба (25)

 Госисполнитель задержан в Одессе при получении 2,7 тыс. долл. взятки за снятие ареста с автомобиля, - прокуратура. ФОТО

16 октября в Одесской области правоохранители задержали при получении взятки государственного исполнителя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Госисполнитель задержан в Одессе при получении 2,7 тыс. долл. взятки за снятие ареста с автомобиля, - прокуратура 01

Государственный исполнитель отдела принудительного исполнения решений Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Одесской области требовал взятку в размере 2 700 долл. за снятие ареста с транспортного средства.

Сразу после получения взятки чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Смотрите: Государственный исполнитель задержан на Закарпатье на взятке 2 тыс. долл., - СБУ. ФОТО

Госисполнитель задержан в Одессе при получении 2,7 тыс. долл. взятки за снятие ареста с автомобиля, - прокуратура 02

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Также смотрите: Чиновник Госисполнительной службы задержан на Ивано-Франковщине на взятке 30 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3154495
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так и до истощения себя можно довести. Отдохнуть бы тебе надо. На Мальдивах, к примеру. Говорят там хорошо, и цензор далеко.
 показать весь комментарий
 
Чепушидло это конченое . Я б ему крыльце косюка в пасть добавил . Для полноты картины .
 показать весь комментарий
 
На таможне в Одессе лярды в день . По этому туда настоящих реформаторов и не пускают .
 показать весь комментарий
 
17 октября 2019 «Население России сократилось.



Естественная убыль населения за девять месяцев 2019 года составила 219,2 тысячи человек, за этот же период в прошлом году - 169,1 тысячи.»

Так шо, не помог ни Крьім, ни Дамбасс.
Вся надежда на Китайцев.

 показать весь комментарий
 
 
Лет 10 с конфискацией всего и пожизненно невозможность быть госслужащим, может отрезвит этих гнид.
Нет? Вешать везде, где только можно, эти твари превратили Украину в мировую побирушку.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх