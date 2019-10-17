 Госисполнитель задержан в Одессе при получении 2,7 тыс. долл. взятки за снятие ареста с автомобиля, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Государственный исполнитель отдела принудительного исполнения решений Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Одесской области требовал взятку в размере 2 700 долл. за снятие ареста с транспортного средства.

Сразу после получения взятки чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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