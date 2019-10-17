 Госисполнитель задержан в Одессе при получении 2,7 тыс. долл. взятки за снятие ареста с автомобиля, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Государственный исполнитель отдела принудительного исполнения решений Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Одесской области требовал взятку в размере 2 700 долл. за снятие ареста с транспортного средства.
Сразу после получения взятки чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Естественная убыль населения за девять месяцев 2019 года составила 219,2 тысячи человек, за этот же период в прошлом году - 169,1 тысячи.»
Так шо, не помог ни Крьім, ни Дамбасс.
Вся надежда на Китайцев.
Нет? Вешать везде, где только можно, эти твари превратили Украину в мировую побирушку.