 Пропавшими без вести на оккупированном Донбассе считаются 257 человек, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные Службы безопасности Украины.
"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях значатся как: пропавшие без вести - 257 человек, незаконно лишенные свободы - 240 человек", - говорится в сообщении.
В СБУ подчеркнули, что украинская сторона принимает меры, которые должны способствовать освобождению всех незаконно лишенных свободы лиц, заложников, содержащихся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.
"Соответствующие предложения по данному поводу регулярно подаются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины и обработке с привлеченными в рамках "минского формата" международными гуманитарными организациями. Работа по данным направлениям продолжается", - заверили в ведомстве.
Не списывайте нас в небытие!
Мы боремся! Мы все ещё живые!
Хотя, друзья, нас всех похоронили!
И жизнь солдата стала ни по чём!
Не списывайте нас в небытие!
Нас... призраков, для вас войны далёкой!
И пусть судьба бывает к нам жестока!
Врагу своих позиций не сдаём!
Не списывайте нас в небытие!
Не рушит "градом" окна в вашем доме!
И детки в колыбели спят спокойно!
За это свои жизни отдаём!
Не списывайте нас в небытие!
Мы рядом!...Верим... мы воскреснем!
И в день Победы соберёмся вместе!
И " Ще не вмерла в Україні..." запоем.
Автор: Олег Федоров
«Украинцы и русские - это два разных народа. Только нравственно слепой человек может этого не замечать. Те, кто утверждают обратное, - либо слабоумные, либо больны державной лихорадкой. Иногда это совпадает, и медицина в таких случаях уже бессильна. Про то, что эти народы называются по-разному, имеют разные языки и разный культурный пласт - я даже говорить не хочу».
На його думку, головним мотивом для української культури є ніжна любов до свого краю, орієнтування на європейську думку, тоді як для російської культури є характерними тема протиставлення усьому світові, ідея російського домінування і агресії до всього чужого.
Українське духовне життя - це виправдання своєї волі, тоді як російське - виправдовує власне рабство.
«У этих двух народов разный менталитет. Разная судьба. Разные приоритеты. Их надо сравнивать, но их нельзя приравнивать - никогда! А вы попробуйте вырваться из лап кровожадной империи, которая пытается не первую сотню лет лишить вас идентичности и превратить в свою колонию. Попробуйте сбросить с себя большевистскую заразу, которая накрепко поселилась в умах людей. Это практически невозможно. И Украина делает, и сделала практически невозможное», - додає пан Твєрской.