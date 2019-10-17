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Все про:СБУ (13930) Донбасс (19687) пропавший без вести (6)

 Пропавшими без вести на оккупированном Донбассе считаются 257 человек, - СБУ

Пропавшими без вести на оккупированной части Донбасса считаются 257 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные Службы безопасности Украины.

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях значатся как: пропавшие без вести - 257 человек, незаконно лишенные свободы - 240 человек", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что украинская сторона принимает меры, которые должны способствовать освобождению всех незаконно лишенных свободы лиц, заложников, содержащихся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

"Соответствующие предложения по данному поводу регулярно подаются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины и обработке с привлеченными в рамках "минского формата" международными гуманитарными организациями. Работа по данным направлениям продолжается", - заверили в ведомстве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154494
 
 
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Нужно что бы пропало в два три раза больше с той стороны . Бараны уважают только силу .
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Ясное дело . Даже из под двух . . Иди козломордое с Богом .
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Не списывайте нас в небытие!
Мы боремся! Мы все ещё живые!
Хотя, друзья, нас всех похоронили!
И жизнь солдата стала ни по чём!

Не списывайте нас в небытие!
Нас... призраков, для вас войны далёкой!
И пусть судьба бывает к нам жестока!
Врагу своих позиций не сдаём!

Не списывайте нас в небытие!
Не рушит "градом" окна в вашем доме!
И детки в колыбели спят спокойно!
За это свои жизни отдаём!

Не списывайте нас в небытие!
Мы рядом!...Верим... мы воскреснем!
И в день Победы соберёмся вместе!
И " Ще не вмерла в Україні..." запоем.

Автор: Олег Федоров
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А какого хрена их туда понесло?Вон наши депутаты ездят как в кацапию так и на окупированые територии и их никто не берет в заложники и не обвиняет в тероризме.
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Может не в тему . Я помню слова Ослана Масхадова - повуюем немножко .
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Московський журналіст Олександр Твєрской зазначає:
«Украинцы и русские - это два разных народа. Только нравственно слепой человек может этого не замечать. Те, кто утверждают обратное, - либо слабоумные, либо больны державной лихорадкой. Иногда это совпадает, и медицина в таких случаях уже бессильна. Про то, что эти народы называются по-разному, имеют разные языки и разный культурный пласт - я даже говорить не хочу».
На його думку, головним мотивом для української культури є ніжна любов до свого краю, орієнтування на європейську думку, тоді як для російської культури є характерними тема протиставлення усьому світові, ідея російського домінування і агресії до всього чужого.
Українське духовне життя - це виправдання своєї волі, тоді як російське - виправдовує власне рабство.
«У этих двух народов разный менталитет. Разная судьба. Разные приоритеты. Их надо сравнивать, но их нельзя приравнивать - никогда! А вы попробуйте вырваться из лап кровожадной империи, которая пытается не первую сотню лет лишить вас идентичности и превратить в свою колонию. Попробуйте сбросить с себя большевистскую заразу, которая накрепко поселилась в умах людей. Это практически невозможно. И Украина делает, и сделала практически невозможное», - додає пан Твєрской.
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По меньшей мере 257 человек. Кацапові положено воздавать кацапове.
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