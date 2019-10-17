EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1513  10
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1278) Нацполиция (10248) правоохранительные органы (397) Черкасщина (629)

 На Черкасщине изъят арсенал боеприпасов, привезенных из зоны ООС, - Нацполиция. ФОТО

В Черкасской области сотрудники полиции изъяли у местного жителя арсенал боеприпасов, привезенных из района проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

К сотрудникам Жашковского отделения полиции поступила оперативная информация о том, что житель одного из сел района хранит в своем доме боеприпасы.

Во время санкционированного обыска оперативники обнаружили 3 гранаты Ф-1, 2 гранаты РГД-5, запалы к гранатам УЗРГМ, 7 сигнальных ракет, противотанковую кумулятивная гранату РКГ-3, сигнальную мину, взрывпакет, дымовую шашку и патроны калибра 7,62 мм. Как пояснил мужчина, обнаруженые предметы он привез из зоны ООС.

На Черкасщине изъят арсенал боеприпасов, привезенных из зоны ООС, - Нацполиция 01

Читайте: На Львовщине пенсионерка сдала в полицию гранаты, патроны и взрывчатку

В настоящее время вещественные доказательства изъяты. Полицейские устанавливают, с какой целью мужчина хранил такое количество боеприпасов.

На Черкасщине изъят арсенал боеприпасов, привезенных из зоны ООС, - Нацполиция 02

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Схрон боеприпасов наемников РФ обнаружен на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3154493
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Запасливі українці. Запас кишеню не тягне. А скільки серед наших любителів донести...
 показать весь комментарий
 
 
даже армейский ввзрывпакет и сигналка считаются боеприпасом и приравнивается к незаконному оружию.3-7 лет.
и получит боец,к сожалению свою треху,а сепар и коллаборант-условкой,как всегда отделается...
 показать весь комментарий
 
 
И пойдет тогда судья вместе с прокурором до кобзона песни его петь.
 показать весь комментарий
 
 
Мне б такое , Пашинский , вилкул , мураев , стали бы друзьями
 показать весь комментарий
 
если трофейное - наказать нагайками...
якщо вкрало у побратимів - вишка.
 показать весь комментарий
 
 
А из чего правоохранители взяли что этот арсенал из ООС,что отследили по маркировке и по номерам.
Думаю что кто на передовой тот не отдаст от себя ни единого патрона так как от него может зависеть его жизнь.А вот арсеналами в тылу так никто и не занимается вот поетому они так часто горят и взрываются,и я не удивлюсь если у кого-то обнаружат и атомную бомбу на дому еще из кучмовских времен и по документам давным давно утилизированую за миллионы америкоских денег.
 показать весь комментарий
 
Бацька лупашенко , казав що кордон закриє ! Бо на таке всю картоплю видурять !😆
 показать весь комментарий
 
 
гранатка то хороша. Перейшли на мухи і наступні модифікації, але забули, що, нажаль, танки можуть і впритул підійти і давити в окопах. В тому випадку, коли мухою не зможеш вдарити, бо близько, еркегешка легко пропалить броню, динаміку тільки не попади і все. Підтримайте відео хлопця, сам тільки попачив випадково, а кацапи там гадять. Школяр ще а РКГ 3 по полочкам розложив і розказав https://www.youtube.com/watch?v=uo8yGm1MGWw
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх