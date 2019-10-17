 На Черкасщине изъят арсенал боеприпасов, привезенных из зоны ООС, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
К сотрудникам Жашковского отделения полиции поступила оперативная информация о том, что житель одного из сел района хранит в своем доме боеприпасы.
Во время санкционированного обыска оперативники обнаружили 3 гранаты Ф-1, 2 гранаты РГД-5, запалы к гранатам УЗРГМ, 7 сигнальных ракет, противотанковую кумулятивная гранату РКГ-3, сигнальную мину, взрывпакет, дымовую шашку и патроны калибра 7,62 мм. Как пояснил мужчина, обнаруженые предметы он привез из зоны ООС.
В настоящее время вещественные доказательства изъяты. Полицейские устанавливают, с какой целью мужчина хранил такое количество боеприпасов.
По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
и получит боец,к сожалению свою треху,а сепар и коллаборант-условкой,как всегда отделается...
якщо вкрало у побратимів - вишка.
Думаю что кто на передовой тот не отдаст от себя ни единого патрона так как от него может зависеть его жизнь.А вот арсеналами в тылу так никто и не занимается вот поетому они так часто горят и взрываются,и я не удивлюсь если у кого-то обнаружат и атомную бомбу на дому еще из кучмовских времен и по документам давным давно утилизированую за миллионы америкоских денег.