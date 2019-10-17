 "Удар и выстрел произошли одновременно", - прокуроры на суде не смогли подтвердить, что Пашинский первым выстрелил в Химикуса

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Во время заседания выступление представителя стороны обвинения вызвало бурную реакцию и смех зрителей и журналистов.

Так, судья задал представителю обвинения уточняющий вопрос относительно того, что же все-таки было первым в инциденте, за который суд арестовал Пашинского: удар, полученный им по голове другим участником инцидента Химикусом, или выстрел из пистолета. Судья попросил уточнить этот момент, чтобы понимать, могла ли иметь место самооборона со стороны Пашинского (ведь вызывает сомнение, что раненый человек затем мог нанести серьезную рану Пашинскому бутылкой по голове).

Представитель обвинения попытался увильнуть от ответа, но в конце концов сформулировал что и удар и выстрел "произошли фактически одновременно".

В ответ зал суда взорвался смехом. Второй нелепый момент - ответ стороны обвинения на вопрос о физическом размещении аппарата управления и подразделений ГБР. Напомним, этот вопрос стал одним из аргументом защиты, которая считает, что согласно закону дело должен был рассматривать не Печерский суд Киева, а Шевченковский - согласно территориальности.

Обвинитель так и не смог ответить судье на вопрос, какой адрес ГБР указан в соответствующем приказе этого ведомства. Как и ответить, знает ли он, что другие дела ГБР рассмариваются как раз Шевченковским судом.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на рассмотрение апелляции на меру пресечения Сергею Пашинскому пришли ряд бывших и действующих народных депутатов. О готовности взять Пашинского на поруки заявили Александр Турчинов, Виктория Сюмар, Андрей Парубий, Николай Княжицкий, Константин Бондарев, Сергей Высоцкий, Андрей Тетерук.

Все они, выступая в суде, говорили о том, что дело против Пашинского политически ангажировано.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.