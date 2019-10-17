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 Нардепы приняли закон о введении электронного документооборота в Раде

17 октября парламент принял закон о внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины относительно внедрения электронного документооборота, связанного с законодательным процессом (№1044-1),

Как передает Цензор.НЕТ, это решение поддержало 256 народных депутатов.

"Целью проекта закона является введение электронного документооборота в Верховной Раде Украины", – говорится в пояснительной записке.

Закон вносит изменения в ст. 91 регламента Верховной Рады о подаче сопроводительных документов к законопроекту в электронном виде и в ст. 97 о введении дела законопроекта в электронном виде.

Также читайте: К концу года планируется перевести документообмен между Кабмином и ВР в электронную форму, - Дубилет

Источник: https://censor.net.ua/n3154490
 
   
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теперь гои ещё им и по смартфону должны...
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Какая ёмкая новость! Посмотрим как после этих нововведений, люди смогут получать пенсии. Там крути не крути, нужна тьма бумаги, или оцифровать обяжут?
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Разогнать на хер это гнездо коррупции . Оставить областных представителей в количестве не более 40 - 50 человек на всю Украину .
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Когда зелябобов звали на протест против капитуляции, они были недовольны и как только порохоботов не обзывали. Теперь они сами призывают на майдан. Это очередное доказательство, что зелябобы думают только за свой живот и за свой карман, а на страну им пофиг.Нардепы приняли закон о введении электронного документооборота в Раде - Цензор.НЕТ 4407
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Теперь кожному зепутату треба за рахунок Українців видавати ноутбук за 1000 $.
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Привіт ще одній категорії виборців ЗеленськогоНардепы приняли закон о введении электронного документооборота в Раде - Цензор.НЕТ 3640
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Богдан Тарахтій, депутат від «Слуги народу», просить у мерії надати 8 квартир його помічникам, бо їм же треба десь жити.
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