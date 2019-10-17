Как передает Цензор.НЕТ, это решение поддержало 256 народных депутатов.
"Целью проекта закона является введение электронного документооборота в Верховной Раде Украины", – говорится в пояснительной записке.
Закон вносит изменения в ст. 91 регламента Верховной Рады о подаче сопроводительных документов к законопроекту в электронном виде и в ст. 97 о введении дела законопроекта в электронном виде.
Нардепы приняли закон о введении электронного документооборота в Раде
17 октября парламент принял закон о внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины относительно внедрения электронного документооборота, связанного с законодательным процессом (№1044-1),
Как передает Цензор.НЕТ, это решение поддержало 256 народных депутатов.