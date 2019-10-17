 Два патрульных катера класса Island для украинских ВМС транспортируют из США в Одессу на борту балкера

Об этом сообщил заместитель начальника штаба ВМС по евроатлантической интеграции капитан 1 ранга Андрей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В ближайшее время катера, которые получили имена "Старобельск" (P190) и "Славянск" (P191), должны прибыть в порт Одессы, а в ноябре, как ожидается, они будут введены в состав Военно-морских сил.

"История, которая длилась около пяти лет, подходит к завершению", отметил офицер.

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Напоминаем, в сентябре 2019 года в США состоялась церемония выпуска 32 украинских моряков, которые прошли многомесячное обучение и подготовку для службы на данных кораблях.

Всего в 1985-1992 годах для Береговой охраны США построили 49 катеров класса Island. 37 из них продолжают службу, другие корабли США уже передавали Пакистану, Грузии и Коста-Рике. Два таких катера, USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323), построенные 1988 году, получила Украина.

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В сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги. Катера передаются на безвозмездной основе.

В марте 2019 года главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявил о намерении передать Украине еще два катера класса Island.