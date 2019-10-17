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 Два патрульных катера класса Island для украинских ВМС транспортируют из США в Одессу на борту балкера

Переданы Украине Соединенными Штатами Америки два патрульных катера класса Island транспортируют в Одессу на борту балкера.

Об этом сообщил заместитель начальника штаба ВМС по евроатлантической интеграции капитан 1 ранга Андрей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В ближайшее время катера, которые получили имена "Старобельск" (P190) и "Славянск" (P191), должны прибыть в порт Одессы, а в ноябре, как ожидается, они будут введены в состав Военно-морских сил.

"История, которая длилась около пяти лет, подходит к завершению", отметил офицер.

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Напоминаем, в сентябре 2019 года в США состоялась церемония выпуска 32 украинских моряков, которые прошли многомесячное обучение и подготовку для службы на данных кораблях.

Всего в 1985-1992 годах для Береговой охраны США построили 49 катеров класса Island. 37 из них продолжают службу, другие корабли США уже передавали Пакистану, Грузии и Коста-Рике. Два таких катера, USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323), построенные 1988 году, получила Украина.

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В сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги. Катера передаются на безвозмездной основе. 

В марте 2019 года главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявил о намерении передать Украине еще два катера класса Island.

Источник: https://censor.net.ua/n3154489
 
   
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балкер . судно, перевозящее сухой неупакованный груз. Но это понятие не исключает такие суда, как многоцелевые, которые могут перевозить как груз насыпью, так и упакованный или негабаритный !!!! груз
может путаешь балкер его с ролкером ? Два патрульных катера класса Island для украинских ВМС транспортируют из США в Одессу на борту балкера - Цензор.НЕТ 7446
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Это - катера, которые идут не в Украину, а в Пакистан.
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А чего не своим ходом, или боялись что не дойдут.))
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я так понял, что ты лифтом не пользуешся.. ты в доме своим ходом до квартиры доползаешь?!
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А по Черному морю их тоже лифт возить будет как неспособных самостоятельно передвигаться?
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Павел!.. если условиями контракта на поставку предусмотрена транспортировка на балкере, значит до порта в Одессе их будут везти "под руки".. а дальше по морю сами..
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Это же не океанские корабли- катера всего лишь. Пробный камень. Теперь США посмотрят как вы будете хрюкать- восторженно- оскорбительно- или просто нормально скажете: -"Спасибо- давайте ещё".
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ну так старички, на каталках в дом престарелых. А там будут потроху шкандыбать.
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Всему своё время. Катера прибыли для поддержки Минских соглашений, которые начали буксовать.
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а у ссыклобородька есть свой экипаж?
чы не всё по новому?
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А что же решили с вооружением на них?
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Мне кажется- что это уже мелкий вопрос. Это же катера- какое там вооружение? Может его сняли чтобы не дразнить ********* - и прислали отдельно в ящиках. Может вы своё поставите. Что там ставить-то- 2 пулемёта? А вот главное мне кажется- там должно быть то, чего у вас нет- ХОРОШАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ! Радары и прочее.
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А оно ему было нужно? Ему свое гуано в три цены надо было спихивать..
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************** , я ждал этой фразы. Два патрульных катера класса Island для украинских ВМС транспортируют из США в Одессу на борту балкера - Цензор.НЕТ 4453 Опарыши, да за эти катера договаривался именно Петя, или вы думали их зепи*здент выпросил у трампампампа
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Порошенко просил оружие как сумасшедший. И передавал его России.
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а где можно за "передавал" почитать? Или то у тебя недержание после гнилой капусты?
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не те ли это катера которые петя не хотел брать когда строил лодочки на ленкузне. кто знает пацаны?
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опарыши, гда за "тянул" почитать? Бо, иначе то пук в лужу, но вы и сами вкурсе Два патрульных катера класса Island для украинских ВМС транспортируют из США в Одессу на борту балкера - Цензор.НЕТ 3961
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ПОЗОР,ПОЗОР и ещё 100 раз ПОЗОР , имея Николаевские верфи ,тащить через пол Мира ,какой-то хлам ,непонятно для чего это ПОЗОРНО и УНИЗИТЕЛЬНО для такой страны как Украина ,которая выпускала крейсера и авианосцы !!! Украину ждёт либо серьёзная диктатура патриотов и возрождение либо гибель !
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Довго ще Україна буде мати вигоду від діяльності Великого Президента і політика Порошенко незважаючи на те .що росія кинула всю міць своєї пропаганди .щоб аббрехати і очорнити його . Кинуто всю фсбешну агентуру, великі кошти. задіяні наші прихильникі руцького міра, вся єврейська "кодла"--але справи які зробив Порошенко (хороші) не можна сховати і принизити.
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да, опарышей-мокшан таких как франческа, лалка-давалка на цензоре хватает
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...Порошок их и выбил у амеров, вооружение только долго вешали...такого класса лодочек еще десяток бы не помешал...
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не в тему, но хотелось бы еще иметь две эскадрильи F-A 18...пусть даже б-ушные - по 5 млн баксов штука и считай небо на замке...
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А можно было сначала доставить, а потом об этом сказать ?
Понятие военной тайны никто не отменял.
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Насправді ці катери прийдатні для прикордонної служби в морі, но не як для ВМС України
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