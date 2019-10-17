 Префекты и новое административно-территориальное устройство, - Корниенко рассказал о планах изменить Конституцию

КоОб этом представитель первый зампредседателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал во время заседания Совета доноров по вопросам децентрализации в парламентском комитете, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Относительно изменений в Конституцию, то у нас есть четыре направления ... Первое - закрепление четкой системы административно-территориального устройства, это фактически закрепление трехуровневой системы. Первичное звено - это община, и принцип вездесущности заключается в том, что вся территория Украины будет покрыта общинами. Какое-то количество общин образуют округ - это субрегиональный уровень административно-территориального устройства ... Третий уровень - регионы, это современные области в пределах, в которых они есть сейчас и АР Крым", - пояснил Корниенко. При этом, по его словам, по поводу термина "округ" еще проведут консультации с обществом.
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Корниенко пояснил, что второе направление заключается в закреплении эффективной системы местного самоуправления, а третьим направлением является введение института префектов в систему исполнительной власти.
"Префект будет представлять исполнительную ветвь власти на соответствующей территории, возглавлять префектуру, будет государственным служащим в структуре управления Кабмина. Префект может работать на уровне области и округа. Механизм его назначения на должность - Президент Украины по представлению Кабинета министров", - сказал нардеп.
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Он отметил, что четвертым направлением является обеспечение материальной и финансовой основы местного самоуправления.
Корниенко отметил, что изменения должны способствовать утверждению новых принципов местного самоуправления на основании принципов Европейской хартии о местном самоуправлении.
"Мы начинаем очередную попытку завершить реформу децентрализации ... Изменения в Конституцию, которые мы сейчас готовим, должны обеспечить необратимость процесса децентрализации и реформы местного самоуправления", - отметил Корниенко.
…Отложив фразерство, будем говорить о значении каждой мысли, сравнениями и выводами осветим обстоятельства.
Итак, я формулирую нашу систему с нашей и гоевской точек зрения… (Гои - все народы, кроме евреев - Э.Х.)
Свобода - идея. Либерализм. Политическая свобода есть идея, а не факт. Эту идею надо уметь применять, когда является нужным идейной приманкой привлечь народные силы к своей партии, если таковая задумала сломить другую, у власти находящуюся…
Политика и мораль. Политика не имеет ничего общего с моралью. Правитель, руководящийся моралью, неполитичен, а потому не прочен на своем престоле. Кто хочет править, должен прибегать и к хитрости, и к лицемерию. Великие народные качества - откровенность и честность суть пороки в политике, потому что они свергают с престолов лучше и вернее сильнейшего врага. Эти качества должны быть атрибутами гоевских царств, мы же отнюдь не должны руководствоваться ими.
Судячи з статті, це зовсім інше...
- Сколько же тебе лет?
- Тринадцать.
Он ее пинком под зад: 'А ну, давай отсюда…'.
Она пулей вылетает в коридор, на ходу застегивая кофточку:
- Да ну его к черту: какой-то суеверный…
Ніхто ніколи не бачив оригіналу того що підписав Хмельницький. Козлорилі сказали що документ згорів. Усі розумні і не дуже люди знають вагу козлорилому слову -- нуль.
шото туго с фантазией у новых кибуцустроителей.
а если ей никто не следует, в том числе и вы, то ето еще не повод ее менять.
Якщо така структура буде створена та принесе користь народу та державі, тоді структура буде незаконна!
Згодні?
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подружжя з Таллінна
Молодец клоун! Название поменяют и вот тогда заживем!! Главное - не забыть койки передвинуть. Обычно помогало..
Всі пишуть, що це кацапський варіант!
Мля!!! Всі так гарно та досконало знають структури побудови держави Россія???