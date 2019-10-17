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 Префекты и новое административно-территориальное устройство, - Корниенко рассказал о планах изменить Конституцию

Комиссия по децентрализации при Президенте готовит изменения в Конституцию по четырем главным направлениям. Они предусматривают в том числе утверждение нового административно-территориального устройства, введение института префектов.

КоОб этом представитель первый зампредседателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал во время заседания Совета доноров по вопросам децентрализации в парламентском комитете, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Относительно изменений в Конституцию, то у нас есть четыре направления ... Первое - закрепление четкой системы административно-территориального устройства, это фактически закрепление трехуровневой системы. Первичное звено - это община, и принцип вездесущности заключается в том, что вся территория Украины будет покрыта общинами. Какое-то количество общин образуют округ - это субрегиональный уровень административно-территориального устройства ... Третий уровень - регионы, это современные области в пределах, в которых они есть сейчас и АР Крым", - пояснил Корниенко. При этом, по его словам, по поводу термина "округ" еще проведут консультации с обществом.

Читайте на Цензор.НЕТ: Наша цель - обеспечить Центр предоставления админуслуг в каждой громаде, - Корниенко о децентрализации

Корниенко пояснил, что второе направление заключается в закреплении эффективной системы местного самоуправления, а третьим направлением является введение института префектов в систему исполнительной власти.

"Префект будет представлять исполнительную ветвь власти на соответствующей территории, возглавлять префектуру, будет государственным служащим в структуре управления Кабмина. Префект может работать на уровне области и округа. Механизм его назначения на должность - Президент Украины по представлению Кабинета министров", - сказал нардеп.

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК назначил первые местные выборы в 86 территориальных громадах

Он отметил, что четвертым направлением является обеспечение материальной и финансовой основы местного самоуправления.

Корниенко отметил, что изменения должны способствовать утверждению новых принципов местного самоуправления на основании принципов Европейской хартии о местном самоуправлении.

"Мы начинаем очередную попытку завершить реформу децентрализации ... Изменения в Конституцию, которые мы сейчас готовим, должны обеспечить необратимость процесса децентрализации и реформы местного самоуправления", - отметил Корниенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3154488
 
 
 Топ комментарии
 
каждое говно будет Конституцию менять
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ни каких особых статусов ни для кого, не троньте унитарность Украины, не троньте курс в НАТО и ЕС, ни каких заигрываний с Рашкой, иначе от вас не останется даже пыли!
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каждое говно будет Конституцию менять
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как же ее не менять,когда петя об нее ноги постоянно вытерал
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там 5 лет вытирали.от нее ничего не осталось.пора уже и поменять
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Уже вошло в традицию для каждой власти менять под себя Конституцию. Не надоело ли? Дай Бог чтобы это были нормальные изменения, а не только поменяют названия чиновников - шило на мыло, перфекты - очень украинское слово.
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Протокол №1
…Отложив фразерство, будем говорить о значении каждой мысли, сравнениями и выводами осветим обстоятельства.
Итак, я формулирую нашу систему с нашей и гоевской точек зрения… (Гои - все народы, кроме евреев - Э.Х.)
Свобода - идея. Либерализм. Политическая свобода есть идея, а не факт. Эту идею надо уметь применять, когда является нужным идейной приманкой привлечь народные силы к своей партии, если таковая задумала сломить другую, у власти находящуюся…
Политика и мораль. Политика не имеет ничего общего с моралью. Правитель, руководящийся моралью, неполитичен, а потому не прочен на своем престоле. Кто хочет править, должен прибегать и к хитрости, и к лицемерию. Великие народные качества - откровенность и честность суть пороки в политике, потому что они свергают с престолов лучше и вернее сильнейшего врага. Эти качества должны быть атрибутами гоевских царств, мы же отнюдь не должны руководствоваться ими. Префекты и новое административно-территориальное устройство, - Корниенко рассказал о планах изменить Конституцию - Цензор.НЕТ 9427
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Децентрализация с назначенными префектами-губернаторами. Гениально
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ни каких особых статусов ни для кого, не троньте унитарность Украины, не троньте курс в НАТО и ЕС, ни каких заигрываний с Рашкой, иначе от вас не останется даже пыли!
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Ні...
Судячи з статті, це зовсім інше...
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Чего это или ты там живешь вопрос для тебя кто выбирает судей местных шо в Германии шо в сша если ответишь може на плрохобота не потянешь
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Новое административно-территориальное устройство? Если в публичном доме дела не клеятся, бесполезно переставлять кровати...
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Ваша зекоманда нагадує бордель,тому такі і порівняння.
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Кожен новенький порохобот, ще більш дебильненький...
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Приехал мужик в Москву в командировку. Познакомился на улице с молоденькой девицей и привел ее к себе в гостиницу. Она раздевается, а он решил поддержать разговор:
- Сколько же тебе лет?
- Тринадцать.
Он ее пинком под зад: 'А ну, давай отсюда…'.
Она пулей вылетает в коридор, на ходу застегивая кофточку:
- Да ну его к черту: какой-то суеверный… Префекты и новое административно-территориальное устройство, - Корниенко рассказал о планах изменить Конституцию - Цензор.НЕТ 6328
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Пропоную ввести посаду прокуратора.
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Вашій компанії не відповідаю, бо ви одразу будете бігти до Адміна.
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карочь, многа букаф, говори как есть - малороссийский федеральный округ
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Нет американский штат порвал тебе шаблон
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Тьфу тьфу тьфу на Вас. Не приведи Господи цьому трапитись.
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Неа я уже гражданин сша так шо да я федераст ибо живу в федерации, а ты дебил и это факт прикинь
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Яка наїрін конфедерація млять... тхне сепаратизмом і рюзьгє міром...
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Дебил конфедерация это Швейцария а сша Канада и Германия это федерация
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Млять досвід Криму нічого ще Вас не навчив. Чи Ви реально сєпар.
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Неа я реально смотрю на ситуацию в Украине и мне нах не надо судья из другогого города назначенный зрадой пусть люди выбирают и снимают как в сша и германии
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Історична довідка
Ніхто ніколи не бачив оригіналу того що підписав Хмельницький. Козлорилі сказали що документ згорів. Усі розумні і не дуже люди знають вагу козлорилому слову -- нуль.
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А Вы не пробовали уважаемый , перед тем как менять конституцию вернуть наворованное олигархами в страну .Закрыть офшоры . Навести порядок на таможне ?
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Я так розумію, що війна закінчилась, економіка зростає і з'явились зайві гроші , яких нема куди подіти. Кухаркіни діти, а не державні мужі.
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"Первичное звено - это община..."кибуца медведчукчи в простонародье...
шото туго с фантазией у новых кибуцустроителей.
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Замість конституції , ********** формула штанген маєра !😆
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Ці клоуни намагаються зробити з України сцену 95 кварталу. Гопникі не розуміють як побудована діалектика розвитку суспільства,а хочуть все зробити ,як на сходняку бандитів. Чим більший хаос в державі,тим краще красти.
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оставьте уже Конституцию в покое, нормальная Конституция,
а если ей никто не следует, в том числе и вы, то ето еще не повод ее менять.
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Чому?
Якщо така структура буде створена та принесе користь народу та державі, тоді структура буде незаконна!
Згодні?
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Первичное звено - это домкомы со швондерами.
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А як мені курва було соромно (вже писав за це) коли супр. пара з Таллінна - естонці - після (першоі) поіздки в Украіну в шокові мене питають чому хлопець украінець (!) та дівчина украінка (!) у себе в Украіні (!) спілкуються між собою кацапскою мовою ???У нас в Естоніі то було б просто неможливо це був би трєш! А я стояв жував соплі і не знав що мені промукати у відповідь...
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супр. пара з Таллінна
***********
подружжя з Таллінна
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Бо у англии или в Исландии они будут общаться на английском ну те из Латвии куда массово их. Одолеют тикает поешьте в Польшу наши тоже уже там по польски между собой общаются, а так для. Справки учите историю
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Стопудово кацапський варіант хочуть пропхнути
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ну да - а то хозяева прийдут,а префектур нет - ай-ай-ай
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отже: громада (по-криворізьки абсчіна) - округ - регіон. Тоді, питається, звідки тут взявся прєфєкт? Тоді вже префектурою назвіть, як в Москві. Більше того, заявляється, що прєфєкти будуть і на рівні округів, і на рівні регіонів. Це як? Одне добре, хоч початкову ахінею із укрупненням областей зняли.
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Префекты и новое административно-территориальное устройство...

Молодец клоун! Название поменяют и вот тогда заживем!! Главное - не забыть койки передвинуть. Обычно помогало..
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За красивым словом "префекты" кроются те же кацапские губернаторы, назначаемые Зе-Царем, вместо выбора гражданами на местах. Вот и вся "бодяга"!
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Читаю...
Всі пишуть, що це кацапський варіант!
Мля!!! Всі так гарно та досконало знають структури побудови держави Россія???
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Если бы мне кто-нибудь объяснил, что хорошего дало это объединение сёл из разных (хотя и смежных районов) в одну территориальную громаду, я был бы не против введения понятия "округ" (планируемое объединение нескольких громад). При этом привычное понятие "район" ликвидируется. Ведь прошло уже несколько лет, и можно подвести итоги: есть ли смысл убирать "районы"? Но власть не считает нужным обосновать перед народом необходимость введения нового административно-территориальное устройство Украины. Не будет ли это пустой тратой времени и денег? Чем уж так плохое привычное для всех устройство? Такое впечатление, что новая власть не хочет подстраиваться под привычное террустройство Украины, а хочет легко и непринуждённо перекроить Украину под себя. Мало у нас хаоса, добавим.
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Что то затевают и с какой целью меняют декорации. Скоро узнаем.Хотя цель ясна все распродать и для этого нужна заваруха как пете с Гонторевой. Сначала референдумы и никаких турбо. Всем присмотреься кому это выгодно.
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