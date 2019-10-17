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 Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ у Золотого, Новозвановки и Гладосово, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды у Талаковки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Авдеевки - из стрелкового оружия;
  • вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил 8 обстрелов:

  • дважды неподалеку Золотого - из минометов калибра 120 мм и СПГ;
  • трижды вблизи Новозвановки - из минометов калибра 82 мм;
  • у Гладосово - из минометов калибра 82 мм;
  • неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Новолуганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил ранения в результате подрыва на замаскированном взрывном устройстве на Донбассе, - Минобороны

16 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Факты вражеского огня было зафиксировано неподалеку Марьинки, Тарамчука, Золотого, Зайцево, Новомихайловки, Луганского, Водяного, Пищевика, Лебединского, Авдеевки, Талаковки, Чермалыка, Новозвановки, Катериновки и Песков.

Кроме того, российские оккупационные войска цинично обстреляли непосредственно 2 населенных пункта - Авдеевку и Водяное, что на Приазовье. Украинская сторона СЦКК провела фотофиксацию этих фактов, соответствующие документы направлены в международные институции.

За минувшие сутки, в результате обстрелов, один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один - получил ранения.

Также читайте: Наемники РФ усиленно бьют из минометов: за сутки выпустили 88 боеприпасов

Вчера представителями Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыто 1 тяжелое телесное повреждение, 2 грабежа, 7 краж, 2 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием и 10 фактов - с наркотическими средствами.

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 22 038 человек и 2 448 транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 21 736 человек и 2 395 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, было отказано 45 лицам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: СЦКК зафиксировал последствия обстрела Авдеевки российскими наемниками. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3154486
 
 
 Топ комментарии
 
Ждём клоуна который нам расскажет о полном перемирии и разведении войск..
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Надо ждать шо бубочка скажет, может по версии бубочки уже и вся неделя будет, и уже пора войска отводить.
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Це скільки вже днів тиші? Четвертий?
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Ждём клоуна который нам расскажет о полном перемирии и разведении войск..
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Коли він приїзжає в зонв оос, то автоматично з моніки перетворюється в жозефіну.
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ЗЕперемирие по ЗЕбильному - сепары во всю стреляют и убивают..,а у ВСУ перемирие..Смори не перепутай ЗЕбил...
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5 грн. полетело в шоколадной обёртке...холуй, тебе зачёт.
Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Золотого, Новозванівки і Гладосового, втрат немає, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 8765
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Надо ждать шо бубочка скажет, может по версии бубочки уже и вся неделя будет, и уже пора войска отводить.
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да, то они сигнализировали о готовности прекращения огня и разведения войск от линии соприкосновения, бубочка не даст соврать
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Вчора поки йшов на роботу рахував постріли.
Після двадцятого перестав.
Один був дуже потужний з раскатами.
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да, сколько там тех обстрелов, фигня какая. Или вы нашему народному зепи*денту не верите?
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ЗЕбилов в этой теме вы не увидите..лалки, Днипро, ННН и прочие тут не появяца. Это ж не про Петю и Гонтареву темка...
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ошибаешься, если бы марадер не начал эту гражданскую войну, и не подписал капитуляционные минские, которые теперь бубочка вынужден выполнять, ничего бы такого не было. Где то так. Вот увидишь, сейчас вылезут с жопы и начнут вещать
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... война то гражданская.... да...кацапсина?
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А ты понимаешь если армия Украины пойдет на зачистку Донбаса то Минские соглашения подписанные обнулят Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ у Золотого, Новозвановки и Гладосово, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5088
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детелко, для тебя обьясняю: С - сарказм. Слышал раньше такое слово?
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или бот иликацап ты-подписал из за того чтоб потянуть время все это понимали так как обстрелы грады продолжались -мордор сам похерил свое соглашение продолжая обстрелы это раз а второе он похерил раньше вместе с европой и сша будупешский договор ничего он не должен ваш зебобик ненужно дурака включать что он не хочет отвода а должен и порох не воплощал этот минск в реальность отмазка ваша устарела на попередников-спрашивай у кацапов и европы за будапешсткий который грубо нарушили и минск который россия игнорит и включает дурака что это местные шахтеры а они миротворцы что хотят помирить а минск ктому же филькина грамота ваша
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еще один писатель. Перечитай, до тебя с мпервого раза не дошло. Подсказка: С - сарказм
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мож сепарам агитснарядами формулу нашего штрейкбрехера разсылать?чы слепому очки ни к чему?
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Втрат немає - головне........
Будемо сподіватися, що так воно і є............
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Обнуляем счетчик, считаем до 7. Надеюсь, Скоморох, умеет считать до 7. Надежда слабая, согласен. Но вдруг, чего ведь в природе не бывает.
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А що ви хотіти порохоботи? Мінські угоди не передбачають "зачистку Донбасу українською армією". Увы Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ у Золотого, Новозвановки и Гладосово, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6713
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А от цього не треба. Ніхто не ломиться у відкриті двері. Нехай гандони хочаб сигнал якийсь дадуть.
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Тоді не дивуйтесь тому, що кожний день пораненя або вбивство у ВСУ
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до сраки ваш минск ніхто не повинен виконувати хто вам сказав?Будапешсткий похерили вместе с европой сша?какой минск ктому же подписанты сами грубо не исполняют обстрелы каждый день зачем искать причину исполнять хотите уж капитулировать?порохоботы подписали но не исполняли видите разницу? а клоун лезет на рога-нужен новый договор так как захарченко других нет и самое главное он не работает минск-какой ты нахер Патриот Украины 9176e2b0 ты бот ватник или кацап
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Не хочуть обізяни в Україну. Може пуйло і хоче заштовхати їх назад, але вони вже самі не хочуть. Нехай там залишилось пару мільонів лугандонів. Під ружжом лише 40 тис. Тобто одна обізяна тримає в заручниках три сотні лугандонів. Вийшли б всі разом і бігли б ці обізяни, аж п'яти блимали б. Терплять? Нехай терплять.
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Ровно три года как Моторыло соблюдает перемирие.
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Не смотри Скабееву - сифилисом заразишься.
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