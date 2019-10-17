 Рада создала ВСК по изучению законности смены собственников телеканалов NewsOne, 112 и ZiK

Соответствующий проект постановления №2152 поддержали 264 народных депутата на заседании в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно документу, цель комиссии – недопущение монополизации в сфере информационного рынка и рынка телевизионного вещания, ограничение влияния Российской Федерации на информационное пространство и противодействие угрозам национальной безопасности в сфере информпространства.
Среди задач ВСК – проведение комплексной проверки обстоятельств приобретения, источников выплат и поступлений средств во время смены собственников информационных телеканалов "NewsOne", "112.Украина" и "ZiK".
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Комиссия намерена установить лиц, которые прямо или опосредованно участвовали в процессе смены собственников, являются бенефициарными владельцами, влияют на редакционную политику этих каналов. Кроме того, комиссия проведет проверку сведений относительно систематического распространения отдельными украинскими телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам нацбезопасности, обороны и территориальной целостности Украины.
Помимо этого, члены комиссии займутся расследованием осуществления информационными каналами специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию армии, провокации экстремистских проявлений и панических настроений. Ожидается, что комиссия предоставит предложения по законодательному урегулированию вопроса запрета монополизации информпространства Украины.
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Возглавила комиссию народный депутат фракции "Слуга Народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Ее заместителем стала нардеп фракции "Голос" Александра Устинова. Всего в группу входит 13 парламентариев.
Отчет комиссии ожидается не позднее 6 месяцев со дня ее формирования.
Партийные раздоры. Народ, предоставленный самому себе, то есть выскочкам из его среды, саморазрушается партийными раздорами, возбуждаемыми погоней за властью и почестями и происходящими от этого беспорядками…
Спирт. Классицизм. Разврат. Взгляните на наспиртованных животных, одурманенных вином, право на безмерное употребление которого дано вместе со свободой. Не допускать же нам и нашим дойти до того же… Народы гоев одурманены спиртными напитками, а молодежь их одурела от классицизма и раннего разврата*, на который ее подбивала наша агентура…
Принцип и правила масонско-еврейского правительства. Наш пароль - сила и лицемерие… Насилие должно быть принципом, а хитрость и лицемерие - правилом для правительств… Поэтому мы не должны останавливаться перед подкупом, обманом и предательством, когда они должны послужить к достижению нашей цели. В политике надо уметь брать чужую собственность без колебаний, если ею мы добьемся покорности и власти.
Террор. Наше государство, шествуя путем мирного завоевания, имеет право заменить ужасы войны менее заметными и более целесообразными казнями, которыми надо поддержать террор, располагающий к слепому послушанию… Достаточно, чтобы знали, что мы неумолимы, чтобы прекратились ослушания.
ДЕРЖАВА ЗАПЛАТИТЬ ПОРТНОВУ 7 МЛН: АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАЛИШИВ ПОПЕРЕДНЄ РІШЕННЯ БЕЗ ЗМІН!
Просто офигеть!
Зебилы вы это сделали разом!
Судова реформа Зеленського несе великі ризики для незалежності суддів - західні посли.
Угу! Тут тоже Порошенко виноват!
Не досидит зебеня до конца своего срока, ой не досидит)
ГБР уже подмял под себя, принимают законы для бени, цвк подмял и тд. Люди не идиоты как возомнили себе некоторые!
Усі на майдан!!!
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Из Г+Г можно сделать как в Великобритании государственный телеканал аналог Би-Би-Си!!!