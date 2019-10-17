EN|RU|UK
Темы дня: Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  516  30
Все про:ВР (23839) ВСК (185) Медведчук (989) Козак (31) 112_Украина (49) Newsone (66) ZIK (12)

 Рада создала ВСК по изучению законности смены собственников телеканалов NewsOne, 112 и ZiK

Комиссия изучит сведения относительно соблюдения законодательства во время смены собственников информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию РФ.

Соответствующий проект постановления №2152 поддержали 264 народных депутата на заседании в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, цель комиссии – недопущение монополизации в сфере информационного рынка и рынка телевизионного вещания, ограничение влияния Российской Федерации на информационное пространство и противодействие угрозам национальной безопасности в сфере информпространства.

Среди задач ВСК – проведение комплексной проверки обстоятельств приобретения, источников выплат и поступлений средств во время смены собственников информационных телеканалов "NewsOne", "112.Украина" и "ZiK".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Козак, Медведчук – одна история, - Зеленский о владельце 112 канала. ВИДЕО

Комиссия намерена установить лиц, которые прямо или опосредованно участвовали в процессе смены собственников, являются бенефициарными владельцами, влияют на редакционную политику этих каналов. Кроме того, комиссия проведет проверку сведений относительно систематического распространения отдельными украинскими телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам нацбезопасности, обороны и территориальной целостности Украины.

Помимо этого, члены комиссии займутся расследованием осуществления информационными каналами специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию армии, провокации экстремистских проявлений и панических настроений. Ожидается, что комиссия предоставит предложения по законодательному урегулированию вопроса запрета монополизации информпространства Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Собственника телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" Козака допросили, но подозрения ему не выдвигали, - СБУ

Возглавила комиссию народный депутат фракции "Слуга Народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Ее заместителем стала нардеп фракции "Голос" Александра Устинова. Всего в группу входит 13 парламентариев.

Отчет комиссии ожидается не позднее 6 месяцев со дня ее формирования.

Источник: https://censor.net.ua/n3154485
 
 
 Топ комментарии
 
Еще на одного партнера Пети наехали, ну и денек у него сегодня.))
 показать весь комментарий
 
Тобою цікавляться тільки санітари в Ворзелі та Глевасі. Мені ти не цікавий.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Необоримость масонско-еврейской власти. Наша власть при современном шатании всех властей будет необоримее всякой другой, потому что она будет незримой до тех пор, пока не укрепится настолько, что ее уже никакая хитрость не подточит.
Партийные раздоры. Народ, предоставленный самому себе, то есть выскочкам из его среды, саморазрушается партийными раздорами, возбуждаемыми погоней за властью и почестями и происходящими от этого беспорядками…
Спирт. Классицизм. Разврат. Взгляните на наспиртованных животных, одурманенных вином, право на безмерное употребление которого дано вместе со свободой. Не допускать же нам и нашим дойти до того же… Народы гоев одурманены спиртными напитками, а молодежь их одурела от классицизма и раннего разврата*, на который ее подбивала наша агентура…
Принцип и правила масонско-еврейского правительства. Наш пароль - сила и лицемерие… Насилие должно быть принципом, а хитрость и лицемерие - правилом для правительств… Поэтому мы не должны останавливаться перед подкупом, обманом и предательством, когда они должны послужить к достижению нашей цели. В политике надо уметь брать чужую собственность без колебаний, если ею мы добьемся покорности и власти.
Террор. Наше государство, шествуя путем мирного завоевания, имеет право заменить ужасы войны менее заметными и более целесообразными казнями, которыми надо поддержать террор, располагающий к слепому послушанию… Достаточно, чтобы знали, что мы неумолимы, чтобы прекратились ослушания.
 показать весь комментарий
 
Еще на одного партнера Пети наехали, ну и денек у него сегодня.))
 показать весь комментарий
 
 
Да перед виборами на каналах тільки Петро і жопоблокіаці виступали. Особливо гасили націоналістів і Юлю.
 показать весь комментарий
 
 
А что это такое?
ДЕРЖАВА ЗАПЛАТИТЬ ПОРТНОВУ 7 МЛН: АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАЛИШИВ ПОПЕРЕДНЄ РІШЕННЯ БЕЗ ЗМІН!
Просто офигеть!
Зебилы вы это сделали разом!
 показать весь комментарий
 
 
Тут недавно Петя кричал что его суперскую судебную систему хотят изменить.))
 показать весь комментарий
 
 
Посли Канади, Великої Британії, Німеччини та ЄС висловили занепокоєння законопроєктом про реформу судової системи в Україні.
Судова реформа Зеленського несе великі ризики для незалежності суддів - західні посли.
Угу! Тут тоже Порошенко виноват!
 показать весь комментарий
 
 
Ну ну))
Не досидит зебеня до конца своего срока, ой не досидит)
ГБР уже подмял под себя, принимают законы для бени, цвк подмял и тд. Люди не идиоты как возомнили себе некоторые!
 показать весь комментарий
 
 
Це ЗЛО мля. Абсолютне антиукраїнське зло...
 показать весь комментарий
 
 
ну можно и так узаконить кума *****...по любэ на дыбе закончите.
 показать весь комментарий
 
Закрыть , акционеров на нары пожизненно .
 показать весь комментарий
 
 
Оце так зрада зрадна... На кума сывочолого гэтьмана наехать вздумали...
Усі на майдан!!!
 показать весь комментарий
 
 
Хотілось би побачити як ви нас розганяти будете, вас же аж 60%. 14 числа ми це вже побачили.
 показать весь комментарий
 
Тобою цікавляться тільки санітари в Ворзелі та Глевасі. Мені ти не цікавий.
 показать весь комментарий
 
 
На Цензорі тобі не раді, це ж порохоботський сайт, не зе малороський. Пока.
 показать весь комментарий
 
Начальник паніки, яке може бути "розганяти нас", якщо ти цілий день пропердів на бойовому дивані, сидячи за 80 км від Києва (з твоїх же слів 14 жовтня)?
 показать весь комментарий
 
Закрийте їх нахрін з будь якюї причини. Це СЬОгодні ЗЛО. Медвечук купив рейтингові і хороші канали і перетворив їх в лайно з козлорилою вонню.
 показать весь комментарий
 
 
...А як після чергової пізд....14-го (на Покрову ) стали супер -*поцреотичними * .майже цілий день показуючи Марш .
 показать весь комментарий
 
 
Після того як канали купив медвечук там лишились виключно продажні журналісти-пристосуванці. Чесні журналісти просто пішли...
 показать весь комментарий
 
 
Это враги Украины и всего украинского .
 показать весь комментарий
 
 
А какой толк с этих ВСК..!? Выразят озабоченность ?
 показать весь комментарий
 
В идеале собрать материалы, передать в Генпрокуратуру, сформировать доказательную базу и посадить например гандона медведчука на 10 лет с конфискацией, как тебе?
 показать весь комментарий
 
 
Молодцы!!! правильно!!! Заодно нужно рассмотреть вопрос по телеканалу Г+Г!!! По правомерности смены собственников!!! И перехода в собственность государство Украина за долги Коломойского перед Державою!!! Решение суда в Лондоне уже есть!!!
Из Г+Г можно сделать как в Великобритании государственный телеканал аналог Би-Би-Си!!!
 показать весь комментарий
 
так зелю надо тоже сажать , рядом с беней. они сообщники))))
 показать весь комментарий
 
Телевизионный каналы "112", "Ньюсван", "Зик", а также телеграмм каналы (Клименко тайм, разведчик, женщина с косой, шадоу анонимус, шептун, лукаш и т.д.) - составляют единую пропагандистскую информационно-аналитическую антиукраинскую систему вещания, спонсорами которой являются враги Украины - фсб, Медведчук, Янукович и их приспешники типа портнова и т.д.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх