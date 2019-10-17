 Рада создала ВСК по изучению законности смены собственников телеканалов NewsOne, 112 и ZiK

Соответствующий проект постановления №2152 поддержали 264 народных депутата на заседании в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, цель комиссии – недопущение монополизации в сфере информационного рынка и рынка телевизионного вещания, ограничение влияния Российской Федерации на информационное пространство и противодействие угрозам национальной безопасности в сфере информпространства.

Среди задач ВСК – проведение комплексной проверки обстоятельств приобретения, источников выплат и поступлений средств во время смены собственников информационных телеканалов "NewsOne", "112.Украина" и "ZiK".

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Комиссия намерена установить лиц, которые прямо или опосредованно участвовали в процессе смены собственников, являются бенефициарными владельцами, влияют на редакционную политику этих каналов. Кроме того, комиссия проведет проверку сведений относительно систематического распространения отдельными украинскими телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам нацбезопасности, обороны и территориальной целостности Украины.

Помимо этого, члены комиссии займутся расследованием осуществления информационными каналами специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию армии, провокации экстремистских проявлений и панических настроений. Ожидается, что комиссия предоставит предложения по законодательному урегулированию вопроса запрета монополизации информпространства Украины.

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Возглавила комиссию народный депутат фракции "Слуга Народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Ее заместителем стала нардеп фракции "Голос" Александра Устинова. Всего в группу входит 13 парламентариев.

Отчет комиссии ожидается не позднее 6 месяцев со дня ее формирования.