 Генпрокуратура сообщила экс-министру юстиции времен Януковича Лукаш об изменении подозрения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Подозреваемым инкриминируется завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенных Минюсту на закупку услуг, необходимых для выполнения Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, утвержденной законом Украины от 18 марта 2004 года на общую сумму 2,523 млн грн.

Продолжается досудебное расследование по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

Лукаш в 2013-2014 годах занимала пост министра юстиции Украины в Кабинете министров Николая Азарова. 27 февраля 2014 года была отправлена в отставку.

Генпрокуратура Украины 28 мая 2015 года обвинила Лукаш в завладении государственными денежными средствами путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, а также служебном подлоге, повлекшем тяжелые последствия (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины).

В повестке на 17 октября 2019 года указано, что экс-министра вызывают к старшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры Юрию Кривобоку "для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщения об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемой" в рамках расследования уголовного производства от 20 мая 2014 года.

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