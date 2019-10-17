 Генпрокуратура сообщила экс-министру юстиции времен Януковича Лукаш об изменении подозрения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Подозреваемым инкриминируется завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенных Минюсту на закупку услуг, необходимых для выполнения Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, утвержденной законом Украины от 18 марта 2004 года на общую сумму 2,523 млн грн.
Продолжается досудебное расследование по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.
Лукаш в 2013-2014 годах занимала пост министра юстиции Украины в Кабинете министров Николая Азарова. 27 февраля 2014 года была отправлена в отставку.
Генпрокуратура Украины 28 мая 2015 года обвинила Лукаш в завладении государственными денежными средствами путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, а также служебном подлоге, повлекшем тяжелые последствия (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины).
В повестке на 17 октября 2019 года указано, что экс-министра вызывают к старшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры Юрию Кривобоку "для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщения об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемой" в рамках расследования уголовного производства от 20 мая 2014 года.
Одно из дел одесского мэра Геннадия Труханова передали в Антикоррупционный суд.
Об этом сообщает UAportal со ссылкой на телеграмм канал Центра противодействия коррупции.
"Приморский суд Одессы передал в ВАКС дело в отношении одесского мэра Геннадия Труханова. Производство касается недекларирования имущества на 32 млн и 18 млн грн в 2015-2016 годах соответственно. Мэр Одессы не указал в декларации недвижимость гражданской жены: квартиру, дачу, паркоместа. Нету информации и об элитных автомобилях Toyota и Mercedes. Словом, незадекларированного имущества хватает. За это Труханову может светить до 2 лет лишения свободы и запрет занимать ряд должностей", - говорится в сообщении.
Передача дела состоялась 10 октября. Заседание по делу еще не назначили.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/335299-meru_odessy_truhanovu_grozit_2_goda_tjurjmy_detali_ugolovnogo_dela
З передвиборчої агітації Зе - жодних бізнеспартнерів, родичів.....
..Зараз на каналі *ньюс..* вилізло ригівське нутро.
Вот здорово будет