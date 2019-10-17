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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9390) Лукаш (271)

 Генпрокуратура сообщила экс-министру юстиции времен Януковича Лукаш об изменении подозрения

Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины сообщили об изменении подозрения бывшему министру юстиции Украины Елене Лукаш и ряду лиц в деле о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и о служебном подлоге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Подозреваемым инкриминируется завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенных Минюсту на закупку услуг, необходимых для выполнения Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, утвержденной законом Украины от 18 марта 2004 года на общую сумму 2,523 млн грн.

Продолжается досудебное расследование по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

Лукаш в 2013-2014 годах занимала пост министра юстиции Украины в Кабинете министров Николая Азарова. 27 февраля 2014 года была отправлена в отставку.

Генпрокуратура Украины 28 мая 2015 года обвинила Лукаш в завладении государственными денежными средствами путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, а также служебном подлоге, повлекшем тяжелые последствия (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины).

В повестке на 17 октября 2019 года указано, что экс-министра вызывают к старшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры Юрию Кривобоку "для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщения об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемой" в рамках расследования уголовного производства от 20 мая 2014 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лукаш вызвали в ГПУ для допроса и вручения нового подозрения. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3154484
 
   
 Топ комментарии
 
Там ещё у азирова был подозрительно богатый министр экономики,берите за жопу и его.
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Пашинский, Гладковский, Лукаш - каравул, пресують патріотів!
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Подозреваемым инкриминируется завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенных Минюсту на закупку услуг, необходимых для выполнения Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, утвержденной законом Украины от 18 марта 2004 года на общую сумму 2,523 млн грн Источник: https://censor.net.ua/n3154484

Ну и отлично. А то при Пете рыгов никто не трогал. Наконец-то за них взялись
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А щоб не втікла, то підвісити її на одному з дерев біля суду, бажано за шию.
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...давно пора , пока люлины нары на качановке еще не остыли... Генпрокуратура повідомила ексміністру юстиції часів Януковича Лукаш про зміну підозри - Цензор.НЕТ 4727...
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Ха ха ха! Да это уже пошесть на пальмомасловых нашла!!!!
Одно из дел одесского мэра Геннадия Труханова передали в Антикоррупционный суд.

Об этом сообщает UAportal со ссылкой на телеграмм канал Центра противодействия коррупции.

"Приморский суд Одессы передал в ВАКС дело в отношении одесского мэра Геннадия Труханова. Производство касается недекларирования имущества на 32 млн и 18 млн грн в 2015-2016 годах соответственно. Мэр Одессы не указал в декларации недвижимость гражданской жены: квартиру, дачу, паркоместа. Нету информации и об элитных автомобилях Toyota и Mercedes. Словом, незадекларированного имущества хватает. За это Труханову может светить до 2 лет лишения свободы и запрет занимать ряд должностей", - говорится в сообщении.

Передача дела состоялась 10 октября. Заседание по делу еще не назначили.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/335299-meru_odessy_truhanovu_grozit_2_goda_tjurjmy_detali_ugolovnogo_dela
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Лукаш підстилка Януковича, її сучку посадити треба тільки із-за того, що воно гниль гавкає парашним їзиком, депутана хрінова!!!
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Ви хоч умови нормальні створіть у буцегарнях! Генпрокуратура повідомила ексміністру юстиції часів Януковича Лукаш про зміну підозри - Цензор.НЕТ 1095
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ЯКі такі ще умови ? Буцигарні майже всі позакривають, оставлять 2-3
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Та справа зовсім не в якихось там копійках , щоб такий кіпєж підіймати. Все набагато прозаічніше - Лукашиха своїм акуратним ротиком у Моніки клієнтів переманює. От Моніка і настучала кому нада і куда нада 😃
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вірити Зе команді, або як кажуть "У зеленського" все одно що москалям!
З передвиборчої агітації Зе - жодних бізнеспартнерів, родичів.....
Генпрокуратура повідомила ексміністру юстиції часів Януковича Лукаш про зміну підозри - Цензор.НЕТ 5912
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Каких еще услуг, подлог, шо за муть, они нанимали европейских консультантов на европейские же гранты, рыгов судят за интеграцию в ЕС, Генпрокуратура повідомила ексміністру юстиції часів Януковича Лукаш про зміну підозри - Цензор.НЕТ 6785 ну цирк, на нее шо больше компромата нет, весомого? С этого ничего не выйдет, переругаются с европейцами и все. Так как и на гладковского - использование служебного положения... Генпрокуратура повідомила ексміністру юстиції часів Януковича Лукаш про зміну підозри - Цензор.НЕТ 9619 Генпрокуратура повідомила ексміністру юстиції часів Януковича Лукаш про зміну підозри - Цензор.НЕТ 9619 Генпрокуратура повідомила ексміністру юстиції часів Януковича Лукаш про зміну підозри - Цензор.НЕТ 9619 По этой статье всех премьеров и президентов можно сажать начиная с 1990-го. Мыльные пузыри.
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А лярва Лукаш то зривається . Генпрокуратура повідомила ексміністру юстиції часів Януковича Лукаш про зміну підозри - Цензор.НЕТ 4799
..Зараз на каналі *ньюс..* вилізло ригівське нутро.
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надо Лукаш в одну камеру с Луценко
Вот здорово будет
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Это нормальная статья,по которой 15 лет тюрьмы и работать на шару на Родину
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