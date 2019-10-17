 По инициативе Зеленского всем украинским пленным, освобожденным 7 сентября, приобрели ноутбуки, - Денисова. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
18 октября в Офисе Омбудсмена компьютерную технику уже получили Роман Сущенко, Владимир Балух, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов, а ноутбук для Павла Гриба пришел получить его отец.
Остальные заберут свои подарки в Офисе Омбудсмена в ближайшее время.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным".
Если так, то по версии президента, ты - салоед-гей.(ролик есть)
Ах да, он же пошутил? А, ну тогда нормально. Когда там парад очередной то?
Ему лопату и рыть окопы.... Даже если и Зе в чемто не прав,то как минимум он должен был быть благодарен Зе за то что он какимто чудом вытащил этого Гриба из застенок российских тюрем,где он бы мог сгнить...
Жаль пацана- мозгов нет....
Все остальные могут и не поддерживать ЗЕ но мозгов хватило не ийти на ПРОТИВ КАПИТУЛЯЦИИ
В том что вреда в Минске обьявила Украина что нужно распустить ордло и дать закрыть границу...
Это не Зеводы разводят зраду а Порохоботы... мыслить вы не умеете а только гумус разбалтываете в воде...
Такой себе сопливый и хамоватый организм... но позволяет себе судить о космических проблемах со своим интеллектом сельского гопника.
Крайне неприятная личность... такое блин говно вытащили из кацапского плена.
Гриб младший, вообще недавно замечен под офисом перЗедента на акции "Скиньте Богдана с балкона"..
Как ти вьісралась, так і тєбє подобную лічінку отложилі.
А так - це корупцією *******... Не факт, що там корупція; але, як правило, при таких схемах - аж смердить...
Могли просто рулон туалетной бумаги подарить - так бы было более символично.
неужели зеля личным мешком тряхнул?
Энергоёмких сильно. ЕС1841
Сто процентно свідомо запустила новину про ноутбуки, щоб народ обісрав....
или главный акцент твоего коммента на слове "прАтивные"?!
Шо, це аж до цих пір у зєбанутих, не стиха анальна фрустрація?
А шикарно зєля попіарився на квартирах та ноутах, хоча ні копійки на це не дав)