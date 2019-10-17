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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 По инициативе Зеленского всем украинским пленным, освобожденным 7 сентября, приобрели ноутбуки, - Денисова. ФОТО

По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского всем 35 украинским пленным, которые были освобождены 7 сентября, приобрели ноутбуки.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

По инициативе Зеленского всем украинским пленным, освобожденным 7 сентября, приобрели ноутбуки, - Денисова 01

18 октября в Офисе Омбудсмена компьютерную технику уже получили Роман Сущенко, Владимир Балух, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов, а ноутбук для Павла Гриба пришел получить его отец.

По инициативе Зеленского всем украинским пленным, освобожденным 7 сентября, приобрели ноутбуки, - Денисова 02

Остальные заберут свои подарки в Офисе Омбудсмена в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По инициативе Зеленского квартиры для освобожденных из России украинских политзаключенных покупает фонд Пинчука

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным".

По инициативе Зеленского всем украинским пленным, освобожденным 7 сентября, приобрели ноутбуки, - Денисова 03

Источник: https://censor.net.ua/n3154483
 
   
 Топ комментарии
 
Особенно класно с грибом получилось - сам обосрался и тут: на тебе квартиру, на тебе ноут, может еще джипа купить ему? Хотя лучше попы для него отпоют, то есть намолят джип. Только навигацию поставить хорошую, а то опять в Бялороссиянию занесет дурачка и опять настигнут По инициативе Зеленского всем украинским пленным, освобожденным 7 сентября, приобрели ноутбуки, - Денисова - Цензор.НЕТ 774
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Ты украинец?
Если так, то по версии президента, ты - салоед-гей.(ролик есть)
Ах да, он же пошутил? А, ну тогда нормально. Когда там парад очередной то? По инициативе Зеленского всем украинским пленным, освобожденным 7 сентября, приобрели ноутбуки, - Денисова - Цензор.НЕТ 9820
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краще б по 2 раба рускагаварясчіх виділив.І по рабині. З ініціативи Зеленського всім українським полоненим, звільненим 7 вересня, придбали ноутбуки, - Денісова - Цензор.НЕТ 8085
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Это мелкая подачка. Нужно работать над законами, менять УК, налаживать правосудие и решать вопросы с конфискациями накраденного. Тогда в стране будут деньги и все украинцы смогут купить себе не только ноутбуки.
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Правильно сказала. Поддержую. Аж противно это читать. Это унижение людей. Зебил так скоро билеты бесплатно будет раздавать на свой Квартал. Позор какой-то. З ініціативи Зеленського всім українським полоненим, звільненим 7 вересня, придбали ноутбуки, - Денісова - Цензор.НЕТ 8743
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даренному коню в зубы не смотрят! и на том дякуем
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Горжусь своим Президентом ! А порохоскоты сейчас гадости писать будут.
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Ты украинец?
Если так, то по версии президента, ты - салоед-гей.(ролик есть)
Ах да, он же пошутил? А, ну тогда нормально. Когда там парад очередной то? По инициативе Зеленского всем украинским пленным, освобожденным 7 сентября, приобрели ноутбуки, - Денисова - Цензор.НЕТ 9820
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Та шо про него писать? Сам себе в штаны гадит....
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гордись на здоровье но делай это без свидетелей и никому не рассказывай По инициативе Зеленского всем украинским пленным, освобожденным 7 сентября, приобрели ноутбуки, - Денисова - Цензор.НЕТ 2743
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краще б по 2 раба рускагаварясчіх виділив.І по рабині.
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Надеемся хоть по миллиону за каждый отвалили.
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по квітанції моглі і боше намалювать
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Особенно класно с грибом получилось - сам обосрался и тут: на тебе квартиру, на тебе ноут, может еще джипа купить ему? Хотя лучше попы для него отпоют, то есть намолят джип. Только навигацию поставить хорошую, а то опять в Бялороссиянию занесет дурачка и опять настигнут По инициативе Зеленского всем украинским пленным, освобожденным 7 сентября, приобрели ноутбуки, - Денисова - Цензор.НЕТ 774
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Чем обосрался? Тем, что в белорусь поехал? не в рашку.
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тем, что он вляпался по своей глупости.
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на блRgкі попьорся - і він там не один такий. Своїх дівчат їм забракло
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А хто його туди тягнув за ...? Як і тих, кого на крисі кацапи відловлюють.
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грибу тепер ше мастурбатор і на порнохаб, шоп не зривався в кацапські ****** за смердючими кацапськими піхвами
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а еще каждому по надувному шарику и чупа-чупсу
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Грибу? После выступлений против капитуляции и фактически против Зеленского? Смеетесь?
Ему лопату и рыть окопы.... Даже если и Зе в чемто не прав,то как минимум он должен был быть благодарен Зе за то что он какимто чудом вытащил этого Гриба из застенок российских тюрем,где он бы мог сгнить...
Жаль пацана- мозгов нет....

Все остальные могут и не поддерживать ЗЕ но мозгов хватило не ийти на ПРОТИВ КАПИТУЛЯЦИИ
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Ой, у зебилов - в чем то не прав. А так да, против капитуляции зебилы не пойдут. Разрешат сдать страну *****, лишь бы не воевать (хотя зебилы и так не воевали)
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Где вы увидели капитуляцию?
В том что вреда в Минске обьявила Украина что нужно распустить ордло и дать закрыть границу...
Это не Зеводы разводят зраду а Порохоботы... мыслить вы не умеете а только гумус разбалтываете в воде...
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На счёт этого мутного гриба полностью поддерживаю.
Такой себе сопливый и хамоватый организм... но позволяет себе судить о космических проблемах со своим интеллектом сельского гопника.
Крайне неприятная личность... такое блин говно вытащили из кацапского плена.
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Сильный ход!это что бы могли смотреть "Сватов"и 95й.
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Теперь будут в тырнете топить за лудшего преЗЕдента
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Ініціатива за гроші народу? Зебіли, гаряче підтримуєте?
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я так понимаю, что теперь список порохоботов на Цензоре вырастет..
Гриб младший, вообще недавно замечен под офисом перЗедента на акции "Скиньте Богдана с балкона"..
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...вот она посильная работа преЗедента... Забот больше у государственного ***деятеля *** нет.
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Одного не могу понять, за что грибу такие преференции? Сравнили моряков, которые реально жизнью рисковали и тупорылый герой-любовник.....А папаша такой же урод, ни стыда, ни совести.
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отдай свой ноотбук Олене Лукаш.. ей нужна твоя поддержка!
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К чему твой идиотский высер? Ты самый тупой порохобот со всех порохоботов, даже не знаю, за что тебе еще что-то платят на твоей соевой ботоферме.
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Каков прівєт, таков отвєт, тщь «Расщьоска»...
Как ти вьісралась, так і тєбє подобную лічінку отложилі.

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А нахрена їм ноутбуки? Та як хочете подякувати в розмірі вартості ноутбука обраної вами марки/фірми - то виділіть їм гроші! Дайте їм бабло - а вони самі знайдуть, що їм купитти! Може, і ноутбуки куплять...
А так - це корупцією *******... Не факт, що там корупція; але, як правило, при таких схемах - аж смердить...
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Флажки в руки и барабаны тоже подарили? с намеком - а дорогу вы сами знаете.
Могли просто рулон туалетной бумаги подарить - так бы было более символично.
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Тепер хлопці, всі на «Рандеву» Яніни Соколової, на Андрія Луганського, Віктора Дідусика, і канєшно «Вата шоу», Андрія Полтави !

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странно, а почему не указано чье бабло??
неужели зеля личным мешком тряхнул?
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*****-пакарт 250. Могли б і шось краще героям - а то зовсім як злидні
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Ну, чо, якраз на зиму. Не тільки хату, а і сарай прогріє.

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Вот не понял я этого ЗЕ-хода... Почему именно ноуты а не, например, планшеты, или коробку карандашей самокат и будёновку?
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годичный абонемент на "пресс-конференции Зеленскавага" в программе Расмеши комика"..
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В натуре. А могли бы и просто рошенок отсыпать...
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Цікаво, за чий рахунок бенкет? Хто заплатив за цю ініціативу?
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По моєму гнати ту денисову треба...
Сто процентно свідомо запустила новину про ноутбуки, щоб народ обісрав....
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Смотрю на ети противные РОЖИ., по моему они с Олимпиады приехали.
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а свой "фейс ап тейбл" зарисуешь на сайте?!.. ну просто интересно сравнить..
или главный акцент твоего коммента на слове "прАтивные"?!
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ты чурбан мокшанский!.. если у тебя повылазили рогули, обратиться к венерологу!
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«Пачіму оні нє разарвалі Пороха !?»

Шо, це аж до цих пір у зєбанутих, не стиха анальна фрустрація?

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Гриб теперь сможет продолжить переписываться со своей возлюбленной! Старый то забрали! Какой заботящийся ЗЕ)))
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пускай себе - если его ниче эта история не научила - значит неизлечим З ініціативи Зеленського всім українським полоненим, звільненим 7 вересня, придбали ноутбуки, - Денісова - Цензор.НЕТ 4549 З ініціативи Зеленського всім українським полоненим, звільненим 7 вересня, придбали ноутбуки, - Денісова - Цензор.НЕТ 4549 З ініціативи Зеленського всім українським полоненим, звільненим 7 вересня, придбали ноутбуки, - Денісова - Цензор.НЕТ 4549
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Теперь над вторйо квартирой будет работать))
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а у меня пердящий комп с треснутым экраном паутиной из за вонючих танков..а.. я ж не моряк..куда ж нам со свиным рылом да к путлеру у замок.. З ініціативи Зеленського всім українським полоненим, звільненим 7 вересня, придбали ноутбуки, - Денісова - Цензор.НЕТ 3779
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шоп пулучить ноутбук тра сходити на блRgku до кацапок, попасти там в буцегарню, підписати згоду на сотруднічество з развєдкой, попасть в спісок на обман
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интересно что пецеботы брякнут про петюню - что он купил пленным?
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Порох строит для военных дома под ключ (с мебелью).. а ты что сделал для своего Медведчука?!
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По ініціативі зе? Це як? Бо Пінчук купив морякам квартири, по ініціативі зе. А ноути хто взяв?
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не твой великий пе - не парся - рошенок не дадут ))
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У тебе все по Фройду) проектуєш свої комплекси меншовартості та бажання бути чиїмсь рабом на інших людей. Пе вже не през, забудь про нього, бо адептам зе він напевно до кінця життя ввижатись буде)
А шикарно зєля попіарився на квартирах та ноутах, хоча ні копійки на це не дав)
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кто в теме, что получили разведчики которые добыли цемаха! юродивых и паяцев не спрашиваю! заранее благодарю за информацию
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Один отримав протез, а інший- некролога... Така от подяка...
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З всіма сезонами сватів, кварталу і розсміши гноміка.
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Писец какой-то. А билеты в кино. Или лисапеды.
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і в кожен ноут по трояну, а то мало хто міг перекинутись до кацапів)))) Хитрий хід СБУ!)))
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Сюр какой-то. Зеля, ты смешон до неприличия! 95 квартал теперь вся Украина.
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Надо было футбольные мячи безногим ветеранам подарить, как Петя?
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Все це виглядає дешевим піаром--то квартири ( від пінчука) , то 130 000 грн на їжу для журналістів при клоунаді ( т.н.з. марафон) тепер ці подаркі. Все це -локшина на вуха тупому і ватному лекторату .
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Чи піаритися дешевими китайськими ноутбуками краще б гідрант пояснив полоненим морякам чому до цього часу не закриті проти них кримінальні справи і коли нарешті країна-агресор поверне Україні згідно з рішенням Морського міжнародного трибуналу захоплені нею в міжнародних водах військові кораблі.
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Хороша справа та й про себе нагадав в конетксті звільненних ...
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Кто оплатил этот банкет какой очередной олигарх то ахметов скорые помощи то пинчук квартиры зато они потом в 10 раз больше сдерут в свой карман с народа а если Зе что то будет бубнить скажут а мы тебе пошли навстречу купили как глупо попал в зависимость
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